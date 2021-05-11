تقليص اللقاءات وتقليص الموارد يفرض نفسه ضيفا على مائدة العيد، ولكن يمكنك الاحتفال مع عائلتك بأقل قدر من التكاليف وبأفضل طريقة ممكنة.

يأتي العيد في العام الثاني على التوالي في أيام يحظر فيها اللقاءات في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19". ويمتد للعام الثاني تضخم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتصبح تكاليف سفرة العيد غير مقدور عليها لدى عدد كبير من العائلات.

تقليص اللقاءات وتقليص الموارد يفرض نفسه ضيفا على مائدة العيد، ولكن لا بد من الاحتفال بأقل قدر ممكن وبأفضل طريقة ممكنة.

من هنا كان لا بد من سؤال الشيف سليمان الخوند عن سفرة اقتصادية ومفيدة ولذيذة، بخاصة بعد تجربته في العامين الماضيين في فتح مطبخه لتحضير وجبات غذائية يومية بدأت في رمضان الماضي في حملة "أحبوا بعضكم بعضا"، فوزع حتى الآن 110 آلاف وجبة ساخنة مجانا لعائلات محتاجة في المناطق المحتاجة كافة، حيث استفاد مطبخه وفريقه من مساعدات عينية من بعض الأفراد.

وسليمان أستاذ يدرس في المدرسة الفندقية منذ عام 1995، ومقدم برامج طبخ عدة أبرزها المطبخ العربي، وحكم في "ورلدشيف" (worldchefs).

يبدأ الشيف سليمان سفرة العيد بشوربة الكوسا والنعناع معتبرا أن الكوسا الخضراء مشهورة بحشوها، ولكن قيمتها الغذائية العالية وطعمها الخاص يجعلها تدخل في أطعمة كثيرة ويمنحها نكهة رائعة.

ومن أنواع المقبلات يحضر عجة البطاطا مع "المطيشة" (الطماطم)، وهي غنية بالبروتين والنشويات معا، ويحبها الكبار والصغار.

أما الطبق الرئيسي فيقترح الأرز والدجاج المنكه بالعقدة الصفراء (الكركم) والكمون والليمون.

ويختم بحلوى باردة ومنعشة وهي بوظة المهلبية مع غزل البنات.

شوربة الكوسا بالنعناع تقدم مع الخبز المحمص (بيكسابي)

حساء الكوسا

المقادير: كيلو كوسا متوسطة الحجم، حبتا بصل كبيرتان، 4 فصوص ثوم مهروس ناعما، 75 مليلترا من الزيت النباتي، لتران من مرقة الدجاج، 200 مليلتر من الكريمة الطازجة، ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة، كمشة ورق من النعناع الأخضر الطازج، خبز محمص حسب الحاجة.

طريقة التحضير: تغسل الكوسا وينزع منها الرأس والكعب وتقطع مكعبات.

يفرم البصل ناعما وينسف (يقلب) بالزيت 5 دقائق، ويضاف الثوم الناعم وينسف مدة دقيقتين.

ثم تضاف الكوسا والمرق وتغلى 30 دقيقة على نار هادئة.

ترفع عن النار وتطحن المكونات مع الكريمة والنعناع، ويضاف الملح والفلفل، وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص.

عجة البطاطا مع الطماطم غنية بالنكهات (بيكسابي)

عجة البطاطا مع الطماطم

المقادير: كيلو بطاطا، حزمة بصل أخضر، ملعقة كبيرة من البقدونس الناعم، حبة فليفلة خضراء حلوة، 400 غرام طماطم، 10 بيضات، 200 مليلتر من الزيت النباتي، رشة ملح وفلفل.

طريقة التحضير: تغسل البطاطا وتقشر وتقطع مكعبات صغيرة، وتقلى بالزيت الحامي حتى النضوج مدة 8 دقائق.

يفرم الفلفل الأخضر مكعبات وينسف بالزيت.

يفرم البصل قطعا متوسطة الحجم، ويضاف فوق الفلفل، ثم تضاف الطماطم المفرومة، وتملح وتبهر، ثم تبرد وتوضع في وعاء عميق.

يضاف البيض والبقدونس، وتوضع كل المكونات بصينية الخبز مدة ربع ساعة بالفرن على حرارة 175 درجة، وتقدم ساخنة.

الأرز بالكركم والدجاج إضافة الزهرة أو الباذنجان إليه تجعل الطبق غنيا وشهيا (بيكسابي)

الأرز بالكركم والدجاج

المقادير: 2 كيلو زهرة (قرنبيط) ويمكن استبدال الزهرة بالباذنجان، 3 حبات بصل مفروم ناعما، كيلو ونصف الكيلو من الدجاج مقطع 10 قطع، زيت للقلي حسب الحاجة، نصف كيلو أرز مصري، معلقة كبيرة عقدة صفراء (كركم)، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة بهار حلو.

طريقة التحضير: تقطع الزهرة قطعا متوسطة الحجم تملح وتبهر، وتفرك بقليل من الزيت، وتخبز مدة نصف ساعة بفرن معتدل الحرارة.

يقطع الدجاج ويفرك بقسم من البهارات، ويقلى مع البصل ربع ساعة، ثم يسلق مدة 40 دقيقة لينضج.

يغسل الأرز وينقع نصف ساعة بالماء الفاتر، ثم يصفى ويفرك بالملح والبهارات والكركم.

يصفى الدجاج من المرق ويوضع بطنجرة غير لاصقة، ثم يضاف الأرز ثم المرق إلى الطنجرة. تطهى أولا على نار قوية مدة 5 دقائق، ثم على نار هادئة 40 دقيقة، ثم توضع جانبا نحو 5 دقائق وتقلب في طبق التقديم.

ولتزيينها يمكن إضافة الفول السوداني والبقدونس.

ويمكن تقديم صلصة الدقوس أو اللبن مع الخيار والنعناع إلى جانبها.

بوظة المهلبية الشهية مع غزل البنات مناسبة لأجواء العيد (بيكسابي)

بوظة المهلبية مع غزل البنات

المقادير: لتر حليب سائل، 200 غرام من السكر، 100 غرام من النشاء الناعم، ملعقة كبيرة من بودرة السحلب، ملعقة كبيرة مستكة ناعمة، 25 مليلترا من ماء الزهر، 25 مليلترا من ماء الورد، غزل البنات (كيس كبير حسب الذوق).

طريقة التحضير: يذوب النشاء والسكر والسحلب بقليل من الحليب السائل.

توضع كمية الحليب الباقية على نار متوسطة حتى الغليان ويضاف المحلول من النشاء والسكر فوقه مع تحريك قوي ومستمر.

بعد الغليان بدقيقتين تضاف المستكة وماء الزهر وماء الورد، وتطفأ النار فورا.

تبرد قليلا بوعاء من الستانلس (basin) وتوضع في الفريزر.

تحرك كل نصف ساعة 4 جولات، ثم تحرك كل ساعة 4 جولات داخل الفريزر، ثم تحرك كل ساعتين جولتين، وتكون بذلك تماسكت وأصبحت لزجة كالبوظة، ثم تقرص وتوضع مع غزل البنات وتقدم.

وكل عام وأنتِ وعائلتكِ بخير.