لاستقبال عيد الفطر لا بد من لمسة جمالية على ديكور المنزل بوضع الإكسسوارات والزينة لإضفاء الجمال والأناقة. لذلك ينبغي التفكير بإجراء تغييرات على ديكور المنزل والتخطيط لعمل زينة عيد الفطر لتعكس صور الفرح والابتهاج بقدوم العيد.

مصمم الديكور حسين أيوب يعرض عددا من الأفكار لعمل زينة عيد الفطر ليكون المنزل مختلفًا وجذابًا ينال إعجاب الزوار ويمنح الفرحة لأهل البيت.

ويرى أيوب أن من مظاهر البهجة أن يشارك جميع أفراد الأسرة في تعليق زينة البيت احتفالًا بالعيد، كذلك يجب أن يكون المنزل أنيقا للاحتفال مع الأسرة براحة تامة وبسعادة غامرة. وهذه أهم الأفكار والنصائح التي يقدمها لاستقبال عيد الفطر المبارك:

إضافة مزيد من الإكسسوارات والمصابيح عند مدخل المنزل جزء من زينة العيد (بيكسلز)

الإبقاء على ديكورات شهر رمضان

ينصح بالإبقاء على ديكورات شهر رمضان وعدم إزالتها، مع إضافة مزيد من الزينة، ومزيد من الإكسسوارات والمصابيح عند مدخل المنزل، فمن المهم أن يبدو المنزل متميزًا ببعض التغييرات التي تعطي الانطباع المريح والجميل. ويمكن القول أيضا إن إعادة ترتيب المنزل ضرورية جدًا كتغيير أماكن الكراسي والطاولة وتغيير بعض الديكورات المنزلية.

إضاءة الفوانيس والهلال

يحسن جعل الإضاءة ساطعة في المنزل مع استخدام إضاءة الفوانيس وهلال رمضان، وإضافة العبارات المضيئة مثل "عيد سعيد"، أو "عيد مبارك".

جعل الإضاءة ساطعة في المنزل مع استخدام إضاءة الفوانيس وهلال رمضان (بيكسلز)

بالونات بألوان زاهية

يفضل استخدام البالونات والكرات ذات الألوان الزاهية وتوزيعها على مداخل المنزل وحول السلالم، أو تعليقها على جدران المنزل، أو توزيعها بطريقة عشوائية على الأرض حول الأثاث. كذلك تستخدم الأشرطة الساتان الملونة في عمل تعليقة لتزيين غرف الجلوس والصالون في عيد الفطر المبارك، بخلاف البالونات فهي تضفي على منزلك بهجة وسعادة كبيرة.

بخور وشموع

يمكن وضع المبخرة في مكان مناسب في واجهة المنزل فهي تحمل رمزية شرقية جميلة في نفوس الزوار، كذلك تستخدم الشموع المعطرة للحصول على رائحة مميزة في ليلة العيد ويومه.

استخدام أدوات ضيافة أنيقة بألوان رصينة وحيوية في الوقت ذاته (بيكسلز)

ضيافة أنيقة بألوان رصينة

ومن أجل ضيافة فاخرة تستخدم أدوات ضيافة أنيقة بألوان رصينة وحيوية في الوقت ذاته، مع القيام بحسن الضيافة وإظهار الكرم بتقديم أطباق حلويات العيد على طاولة غرفة الاستقبال، والحفاظ دائمًا على ركوة قهوة عربية ممتلئة وفناجين خاصة.

التحف والإكسسوارات والإضاءة والزهريات تسهم في إضفاء روح العيد والحياة على المنزل (بيكسابي)

عبارات الترحيب

يمكن تزيين الجدران بأوراق العيد وزينته، أو لوحات الترحيب التقليدية اللاصقة التي تحمل عبارة "كل عام وأنتم بخير".

وسائد وتحف

يفيد استخدام الوسائد المزخرفة مع عدم نسيان التحف والإكسسوارات والإضاءة والمزهريات في إضفاء روح العيد والحياة على المنزل.

بعض التغييرات البسيطة في المنزل تعطي الانطباع المريح والجميل في العيد (بيكسلز)

زينة الجدران

يمكن تزيين الجدران بشكل يتناسب مع أجواء العيد وهذا مما لا تغفل عنه أي امرأة، لذلك يمكن الاختيار بين الورق المقوى الأشبه بالمروحة المزين بعبارات العيد، أو حتى الزينة الجاهزة التي تتخذ شكل مثلث. يمكن كذلك اختيار شكل غير تقليدي كاستخدام الأنوار الصغيرة التي تعلق على الحائط.

تزيين الجدران ببعض العبارات مثل عيد سعيد أو عيد مبارك (بيكسلز)

طاولة حلويات العيد

تزين طاولة حلويات العيد بإضافة قطعة بسيطة على الطاولة ليصبح ديكور المنزل مناسبا لأجواء العيد، مثل اختيار الفوانيس أو عبارة عيد مبارك بالعربية أو الإنجليزية، كذلك يمكن تجربة بعض أشكال الهلال والنجوم كي تتناسب مع ديكور المنزل بشكل رائع.

ينصح بالحفاظ دائمًا على ركوة قهوة عربية ممتلئة وفناجين خاصة طوال أيام العيد (بيكسلز)

أزهار في زاويا البيت

من اللطيف وضع الأزهار الطبيعية والورود ذات الألوان الجميلة في زوايا المنزل، ونثرها بطريقة مبدعة ديكورية بحيث تضفي على المنزل شكلا وهيئة جميلة وفي الوقت نفسه يسعد كل من يراها، وتفوح منها الرائحة الذكية.