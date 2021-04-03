إذا لم تخلعي مجوهراتك لتنظيفها بطريقة صحيحة، فقد تصبح ملاذا للأوساخ والبكتيريا، خاصة الخواتم التي تتلامس مع الجلد طوال الوقت.

كثير من النساء ينمن ليلا وهنّ يرتدين بعض المجوهرات، ربما لأنهن يملكن قطعة لها مكانة خاصة في أنفسهن، أو خاتمًا يصعب نزعه، أو ببساطة لأنهن لا يرين أن خلعها ضروري، لكن هذه العادة قد تنطوي على بعض الجوانب السلبية.

في هذا التقرير يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض الأسباب التي ستجعلك تفضلين خلع كل أنواع المجوهرات التي ترتدينها قبل أن تخلدي إلى الفراش.

1. صعوبة خلع الخاتم صباحا

ربما لاحظت أن يديك وأصابعك تبدو منتفخة قليلًا في الصباح، إذ تتراكم السوائل داخل الأنسجة ليلا وتؤدي إلى ذلك الانتفاخ. فإذا كنت تنامين مرتدية الخاتم، سيكون من الصعب خلعه في الصباح، وقد تحتاجين إلى استخدام صابون سائل أو زيت نباتي، أو وضع يدك في الثلج لتقليل التورم.

عندما تنامين مرتدية الخاتم سيكون من الصعب خلعه في الصباح وقد تحتاجين إلى استخدام صابون أو زيت (غيتي)

2. نوم غير مريح

النوم بقلادة أو عقد قد لا يكون شيئا مريحا بتاتا، فقد تتشابك القطعة مع الشعر أو تلتف بشدة حول الرقبة. كما أن التعليقات والحُلي المتدلية قد تخزك وتوقظك من النوم. فإذا كنت لا ترغبين في نزع قطع مجوهراتك العزيزة عليك في الليل، فحاولي على الأقل اختيار التصميمات التي لا تقلق نومك، مثل العقود المصنوعة من مواد ناعمة ومرنة.

3. تهيج البشرة

قد تسبب بعض المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، مثل النيكل، تهيجا للبشرة الحساسة وحكة واحمرارا، وعند ارتداء المجوهرات طوال الليل تزيد احتمالات حدوث التهيج.

ارتداء أقراط الأذن باستمرار أثناء النوم قد يؤدي إلى ترهل شحمة الأذن (بيكسابي)

4. ترهل شحمة الأذن

قد يؤدي ارتداء أقراط الأذن باستمرار أثناء النوم إلى ترهل شحمة الأذن، إذ تفقد شحمة الأذن مرونتها بمرور السنين، وإذا لم نمنحها بعض الوقت للراحة ليلا، فقد تتدلى أكثر فأكثر. وقد يؤدي ارتداء الأقراط أيضا إلى انبعاث رائحة كريهة من شحمة الأذن، وذلك بسبب اختلاط الدهون التي تفرزها البشرة مع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا.

5. تراكم البكتيريا

إذا لم تخلعي مجوهراتك لتنظيفها بطريقة صحيحة، فقد تصبح ملاذا للأوساخ والبكتيريا، خاصة الخواتم التي تتلامس مع الجلد طوال الوقت.

إذا لم تخلعي مجوهراتك لتنظيفها ستصبح ملاذا للبكتيريا خاصة الخواتم التي تلامس الجلد باستمرار (غيتي)

6. تلف قطعتك المفضلة

تفضل كثيرات عدم خلع خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج أثناء النوم، لكن قطعة الحلي المفضلة لديك قد تتلف بسبب الاحتكاك بالسرير أو المنضدة، وقد تفقد بريقها مع مرور الوقت بسبب التعرق أثناء النوم.