يتميز المطبخ الإيراني باستخدام ماء الزعفران وذلك بأن يطحن الزعفران ويسكب عليه ماء ساخن ويترك بضع دقائق، ومن ثم يضاف إلى جميع الأطباق.

يعدّ المطبخ الإيراني من أقدم المطابخ وأكثرها تنوعًا في العالم إذ جذب كثيرين من شتى أرجاء العالم إلى أطعمته اللذيذة ونكهاتها الفريدة.

ويشتهر المطبخ الإيراني بأصالته وعراقة طعامه، ويحاول الإيرانيون استخدام أطعمة تقليدية في شهر رمضان المبارك.

وشيف اليوم سهيلا قزلباش، وهي طاهية إيرانية بدأت الطبخ منذ أكثر من عقد، بعد تخرجها في تخصص الطبخ الدولي في طهران، وهي مدربة طبخ ومستشارة مهنية بهذا المجال، كما تصمم المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء إيران.

الإيرانيون يتناولون أطعمة تقليدية في شهر رمضان المبارك (الجزيرة )

وشاركت سهيلا بافتتاح عدد كبير من المطاعم في مدن مختلفة بإيران مثل طهران وشيراز ويزد، وكذلك بعض الدول ومنها: جورجيا وماليزيا وتركيا.

كما تقدم أيضا برامج تعليمية في الطبخ على قناة التلفاز الوطنية الإيرانية، وتدرّس الطبخ الإيطالي والعربي والإيراني في أوقات فراغها.

واليوم تعرف الشيف سهیلا جمهور الجزيرة نت على بعض الأطباق الإيرانية الرمضانية.

شراب الورد والزعفران من المشروبات الرمضانية (الجزيرة)

شراب الورد والزعفران

المقادير: ربع كوب من السكر السائل (القطر-الشيرة).

ملعقة كبيرة من الخاكشير (نبات يعرف في إيران باسم خاكشير وفي العراق باسم خوبة).

ملعقة كبيرة من بذور الريحان.

ملعقتان من ماء الزعفران.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.

أوراق نعناع للتزيين.

ثلج وماء.

طريقة التحضير: ننقع بذور الخاكشير وبذور الريحان منفصلة في الماء ساعة واحدة إلى أن تنتفخ.

نخلط السكر السائل مع الماء والثلج في كوب طويل، ثم نضيف بذور الخاكشير والريحان وعصير الليمون وماء الزعفران على التوالي ونحرك المزيج بلطف، ونزين أكواب التقديم بأوراق النعناع وشرائح الليمون.

آش رشته من أشهر أنواع الحساء في إيران فهو غني بالبقول والخضراوات (الجزيرة)

حساء آش رشته

يعدّ من أشهر أنواع الحساء في إيران، وهو غني بأنواع البقول والخضراوات، ويؤكل عند الإفطار في رمضان أو عند الفطور والعشاء في سائر أيام العام.

المكونات: نصف كوب من الحمص.

نصف كوب من فول البينتو (نوع من الفول مرقط اللون).

نصف كوب من العدس.

3 بصلات.

ملعقتا طعام من النعناع المجفف.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الكشك.

كيلو خضراوات تضم: كراث، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، حزمة سبانخ.

الرشته (وهي عجين فطير يعمل رقاقا حتى يجف ويصبح بشكل معكرونة طويله) (300 غرام).

طريقة التحضير: ينقع الحمص وفول البينتو يوما أو يومين وبعد ذلك نطبخهما جيدا.

نقطع البصل في وعاء كبير ونقليه بالزيت.

نضيف النعناع ونقلبه قليلا مع البصل، ثم نضيف الملح والكركم والفلفل الأسود.

نضيف العدس والخضراوات مع قليل من الماء حتى ينضجا معا.

بعد نصف ساعة، نضيف الحمص وفول البينتو المطبوخ إلى المزيج.

ثم نضيف الرشته مع ملعقتي كشك ونحرك المكونات حتى تختلط تمامًا.

بعد ربع إلى نصف ساعة -بحسب النضوج- نطفئ النار ونترك الحساء يبرد قليلا.

يسكب حساء آش رشته في وعاء التقديم، ويزين بالبصل المقلي المقرمش والنعناع الساخن (المقلي بالزيت) والكشك الأبيض أو خليط الكشك بالزعفران.

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السلطة الفارسية يستخدم فيها البطيخ والجبن مع الخضراوات (الجزيرة)

سلطة فارسية

المقادير: خس، ریحان، جبن ليقوان (نوع من جبن الغنم)، جوز، فجل، كزبرة، بطيخ، خبز مجفف، بذور الرجلة (البقلة).

الطريقة: تفرم جميع مكونات السلطة، وتضاف إليها الصلصة الفارسية وتخلط جيدا.

مكونات الصلصة الفارسية: كوبان من أوراق النعناع الأخضر، نصف كوب من عصير الليمون، نصف كوب من زيت الزيتون، فلفل، ملح.

الطريقة: نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلطها معا، وتحفظ في الثلاجة إلى حين الاستعمال.

"قيمه نثار" من الأطباق الإيرانية الشهيرة والقديمة وتقدم في المناسبات المهمة (الجزيرة)

الطبق الرئيسي.. "قيمه نثار"

من الأطباق الإيرانية الشهيرة والقديمة خاصة في مدينة قزوين شمالي إيران.

ويقدم طبق "قيمه نثار" في حفلات الزفاف وأيام الأعياد والزيارات والاحتفالات المهمة.

المكونات: تكفي 6 أشخاص.

لحم خروف (600 غرام).

بصلة كبيرة.

4 أكواب من الأرز طويل الحبة.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الهال المطحون.

4 ملاعق كبيرة من شرائح الفستق.

4 ملاعق كبيرة من شرائح اللوز.

ملعقتا طعام من شرائح قشر البرتقال.

2/1 كوب من ماء الورد.

زيت بحسب الحاجة.

5 ملاعق كبيرة من الزِرِشك (نبات البرباريس).

ملعقة كبيرة من السكر.

50 غراما من الزبدة.

4 أكواب من الماء.

ملح وكركم بحسب الحاجة.

4 ملاعق كبيرة من ماء الزعفران (دائما في المطبخ الإيراني يطحن الزعفران ويسكب عليه ماء ساخن ويترك بضع دقائق ومن ثم يستخدم ماء الزعفران في جميع الأطباق الإيرانية).

طريقة الطبخ: بداية ننقع شرائح الفستق واللوز في ماء الورد، ثم نقطع البصل شرائح ونقليها في الزيت ونضيف إليها اللحم المقطع، وبعد تقليبها قليلا نضيف معجون الطماطم، ثم البهارات ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الماء إلى خليط اللحم ونتركه على نار خفيفة حتى ينضج جيدا.

في هذه الأثناء نطبخ الأرز كالعادة.

ونبدأ بتحضير شرائح قشر البرتقال. ولإزالة مرارة قشر البرتقال نغليها 3 مرات بالماء ثم نصفيها.

في هذه المرحلة، تُقلى عشبة الزرشك المغسولة مع 50 غراما من الزبدة وملعقة كبيرة من السكر، ثم تُضاف شرائح قشر البرتقال وشرائح الفستق واللوز وتُقلى قليلًا.

سنضيف بعدئذ ماء الزعفران ونطفئ الغاز بعد تبخير المياه الموجودة في المقلاة.

في النهاية نخلط معجون الزرشك مع قليل من الرز ونزين أطباقنا به، كما توضع اللحوم في وسط كل صحن.

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حلاوة الحمص

المكونات: كيلو من دقيق الحمص عالي الجودة.

سمنة أو زبدة (500 غرام).

بودرة السكر (500 غرام).

ملعقة كبيرة من الهال المطحون والمنخول.

3 ملاعق كبيرة من ماء الزعفران.

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل عالي الجودة.

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طريقة التحضير: نخلط الزيت مع بودرة السكر بعد نخله 3 مرات، ونضيف الهال ومسحوق الزنجبيل وماء الزعفران.

ننخل دقيق الحمص 3 مرات ونضيفه إلى بقية المكونات ونعجن العجينة ساعتين، أو نمررها في مفرمة اللحم مرتين ثم نتركها ترتاح 24 ساعة (في الثلاجة أو خارجها بحسب الجو).

نرش قليلا من الطحين على سطح الطاولة حيث نعمل ثم نرق العجينة بالمدلاك (الشوبك-النشابة) تحت النايلون حتى يبلغ قطر العجين سنتيمترا تقريبا.

نرش قليلا من مسحوق الفستق على العجينة المفتوحة ونضغطه قليلا بالنشابة حتى يلتصق، ومن ثم نقطع العجينة بحسب الأشكال، ونصفها في صينية الفرن المفروشة بورق الزبدة، وتخبز في الفرن على حرارة 170 درجة مئوية 20 دقيقة.

بعد الطهي نخرج الصينية حتى تبرد تمامًا وننقل الحلاوة إلى طبق التقديم.

التحلية الزعفرانية الرمضانية (الجزيرة)

التحلية الزعفرانية

المكونات: كوبان من الحليب.

3/4 كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من ماء الزعفران.

ملعقتا طعام من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من دقيق القمح الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

حبتا هال.

الطريقة: نضع الحليب البارد في قدر ونضيف إليه دقيق الأرز ودقيق القمح، ونخلطها جيدا بالخلاط اليدوي حتى يذوب الدقيق تمامًا في الحليب.

ثم نضيف السكر وماء الورد وبذور الهال وماء الزعفران ونضعها على نار متوسطة حتى يتكثف الحليب.

عندما يصبح المزيج متماسكا، نسكبه في طبق التقديم ونتركه في الثلاجة يبرد.

وعند التقديم نزينه بمسحوق الفستق وبراعم الأزهار.