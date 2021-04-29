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رمضان 2021|مرأة|مصر

تمارين وقراءة القرآن.. بالفيديو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يوثق حياة المصرية هنا جودة في رمضان

هنا جودة لاعبة التنس المصرية مصنفة رقم 1 على العالم تحت سنّ 15 عاما

هنا جودة: سعيدة جدا أن أكون واجهة لبلدي مصر ويوم من أيام شهر رمضان الكريم على صفحة الاتحاد الدولى لتنس الطاولة (مواقع التواصل)
هنا جودة: سعيدة جدا أن أكون واجهة لبلدي مصر ويوم من أيام شهر رمضان الكريم على صفحة الاتحاد الدولى لتنس الطاولة (مواقع التواصل)
29/4/2021

وثق الاتحاد الدولي لتنس الطاولة حياة اللاعبة المصرية هنا جودة (13 عاما) خلال أحد أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر الاتحاد -على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك- مقطع فيديو مدته دقيقة يظهر فيه كيف تمارس هنا يومها في شهر الصيام، منذ استيقاظها حتى موعد أذان المغرب والإفطار.

 

وقال الاتحاد -معلقا على الفيديو "هَنا جودة مشغولة خلال رمضان"، وظهر في الفيديو بعض النشاطات التي تنفذها هَنا -المصنفة رقم 1 على العالم تحت سنّ 15 عاما- منذ الاستيقاظ المبكر، ثم الذهاب إلى التدريبات المختلفة، وقراءة القرآن، إلى تناول طعام الإفطار.

وأعادت اللاعبة المصرية نشر الفيديو على صفحتها بفيسبوك، قائلة "سعيدة جدا أن أكون واجهة لبلدي مصر ويوم من أيام شهر رمضان الكريم على صفحة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة".

 

المصدر : وكالة سند

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