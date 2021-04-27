تنصح غنام الأمهات بإضافة صحن فواكه موسمية على المائدة الرمضانية لأهميتها الغذائية للكبار والصغار خاصة في ظل جائحة كورونا.

اختارت الشيف الفلسطينية كفاية غنام اليوم تقديم أطباق منوعة تناسب الأطفال والفتيان من باب تشجيعهم على الصيام، خصوصا وأن معظم الموائد الرمضانية تلجأ للأطباق التقليدية التي يفضلها الكبار. فمزجت بين شراب الكركديه المنعش، سلطة الناتشوز، كرات البطاطا بالجبن، المسفن الفلسطيني، كرات البيرغر البيتية، بان كيك، ماربل كيك، وصحن الفواكه اللذيذة، وأخيرا طينة لعب للأطفال خلال رمضان.

والطبخ بالنسبة لغنام هواية منذ الصغر، وبمرور السنوات استطاعت تنمية موهبتها عن طريق الدورات عبر الإنترنت، كما أنها حاصلة على شهادة من جمعية نادي الطهاة الفلسطينيين، وهي عضو الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وهي حاصلة على شهادة البورد الأميركي. وتحمل بكالوريوس لغة عربية. أسست صفحة على إنستغرام لنشر وصفاتها باللهجة المحكية، وقدمت دورات تعليمية تدريبية لربات البيوت في فنون الطهي.

غنام استطاعت تنمية موهبتها عن طريق الدورات عبر الإنترنت (مواقع التواصل)

شاركت الشيف غنام مؤخرا بمسابقة اتحاد طهاة العالم العربي، والتي تقام على مستوى الدول العربية، وكان عدد المتسابقين 740 مشتركا، وشارك فيها من غزة 8 شيفات جلهن من النساء، حصدن ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وكان نصيب كفاية الفوز بالبرونزية.

واتحاد طهاة العالم العربي مقره تونس، ويضم 18 جمعية معتمدة في 18 دولة عربية. وبسبب جائحة كورونا أقيمت المسابقة "أون لاين" وشاركت الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي برئاسة الشيف سامر أبو جمعة بهذه المسابقة ممثلاً عن فلسطين، كما شاركت 18 جمعية طهي ممثلة عن دول عربية، حيث عمل المتسابقون على مدار 3 أيام وفي أوقات محددة، وعرضوا صور أطباقهم والفيديوهات الخاصة بهم مع الشرح التفصيلي للطبق على لجنة التحكيم المؤلفة من 8 طهاة.

وكانت المسابقة شاملة للكثير من الأطباق التراثية والطهي العربي والغربي والحلويات الشرقية والغربية والبيتزا والمعجنات والطهي التقليدي والمبتكر.

شراب الكركديه الرمضاني يحبه الكبار والصغار (مواقع التواصل)

شراب الكركديه المنعش

المقادير: كوب من أوراق الكركديه

كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 لتر ماء

طريقة التحضير: يغسل الكركديه ويوضع في إناء واسع ويضاف الماء والسكر.

يرفع على النار ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة على نار خفيفة.

يترك 3 ساعات ليبرد، ثم يصفي ويخفف بحسب الرغبة، ويوضع في الثلاجة لحين التقديم.

سلطة الناتشوز المكسيكية الشهية (مواقع التواصل)

سلطة الناتشوز

وهذه السلطة تعود أصولها للمكسيك، وهناك الكثير من الطرق لإعدادها وتنويع مكوناتها.

المقادير: خسة واحدة

ملفوف أحمر

ملفوف أبيض

علبة ذرة.

الطريقة: الطبقة الأولى: قطعي الخس شرائح، ورشي عليه قليلا من الملح وضعيه في صحن التقديم.

الطبقة الثانية: ملفوف أحمر ناعم مفروك بالملح والليمون أو الخل.

الطبقة الثالثة: ملفوف أبيض، مفروك بالملح والليمون أو الخل.

الطبقة الرابعة: نضع علبة ذرة كاملة مصفاة من الماء.

مقادير الصوص: بصلة صغيرة

2 فص ثوم

نصف ملعقة كركم

علبة لبن صغيرة

ملعقتا طعام سكر

3 ملاعق كاتشب

ملح وخل

5 ملاعق مايونيز

شيبس دوريتوس (شرائح البطاطا المقرمشة مثلثة الشكل) مكسر

طريقة الصوص: نمزج كل المكونات معا في الخلاط الكهربائي، باستثناء المايونيز والشيبس.

بعد خفق المزيج، نضيف له المايونيز يدويا، حتى يبقى جامدا، ونسكبه على السلطة.

ونزين الوجه بشيبس دوريتوس المكسر.

البطاطا من الخضراوات التي يحبها الصغار في كل الوصفات (مواقع التواصل)

كرات البطاطا بالجبن

المقادير: بطاطا بحسب عدد أفراد الأسرة، جبنة، ملح، فلفل أسود، روز ماري.

الطريقة: نقشر البطاطا ونقطعها إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك نسلقها حتى تنضج.

نصفيها من الماء ونهرسها جيدا ونضع عليها الملح والفلفل الأسود وروز ماري (إكليل الجبل).

نكورها بشكل كرات صغيرة ونحشيها بقطع الجبن المربعة.

نغطس الكرات أولا بالبيض ثم البقسماط مرتين ثم نضعها بالثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

ونسخن الزيت جيدا، ونقليها وتصبح جاهزة للتقديم، وهي من المقبلات السهلة والتي يعشقها الأطفال.

المسفن الفلسطيني

هو نوع خبز من التراث الفلسطيني، ومن الجيد تعريف الأطفال بالمأكولات الشعبية، وتاليا طريقة عمله على أصوله بطريقة الجدات.

المقادير: كيلو دقيق

ملعقة كبيرة كركم

1.5 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة محلب مطحون

ملعقتان كبيرتان كلفة كعك

1.5 ملعقة خميرة فورية

6 ملاعق كبيرة سمسم محمص

3 ملاعق كبيرة حبة البركة

1.5 كوب زيت زيتون

ملعقة فانيلا

ماء دافئ للعجن

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طريقة التحضير: توضع جميع المقادير الجافة معا.

نضيف زيت الزيتون والفانيلا ونخلطها مع الطحين.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج حسب الحاجة حتى تتشكل عجينة طرية متماسكة، نتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقطعها إلى كرات متساوية ونفردها بزيت الزيتون بواسطة النشابة على شكل دائري.

نأخذ أطراف الدائرة ونشدها إلى منتصف العجينة لتتشكل كما في الصورة.

تخبز في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 190 حتى تنضج.

كرات البرغر البيتية المغلقة

يعشق الأطفال البرغر-وهو القادم من المطبخ الأميركي، ولتضمني جودته إليك طريقة تحضيره في البيت كاملة من الألف للياء.

تحضير الخبز واللحم، وليتمكن الأطفال من تناوله بطريقة سهلة سنعمله على شكل كرة مغلقة.

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مقادير العجينة: 3 كاسات كبيرة طحين

ملعقة صغيرة نعناع ناشف

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة

ملعقتان كبيرتان سكر

بيضة

ثلاثة أرباع الكوب زيت نباتي

كوب حليب دافئ

الطريقة: تخلط المكونات وتعجن لمدة 10 دقائق ثم تترك حتى تخمر لمدة نصف ساعة.

خلطة البرغر: نص كيلو لحم مفروم، أو عجل أو دجاج، حسب الرغبة، ونفرم معه بالماكينة البقدونس والبصل.

تتبيلة البرجر: بيضة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهار لحم

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة من بهار البرجر إذا كان متوفرا

ملعقتا بقسماط، إذا لم يكن متوفرا توست مطحون.

الطريقة: بعد فرم اللحم وتتبليه، نشكله دوائر ونشويه على الجريل (الشواية) أو في مقلاة غير لاصقة.

صوص البرغر: ملعقتا زيت زيتون

بصلة صغيرة ناعمة

3 ملاعق صلصة بندورة

كوب ماء

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغير بهار لحم

الطريقة: نخلط جميع مكونات الصوص ونرفعها على النار حتى تغلي ونضعها جانبا.

طريقة الخبز: خلال التحضيرات السابقة تكون العجينة اختمرت، نقطعها لكرات متساوية. ونرقها بالنشابة على شكل دائرة بسماكة 1 سم.

نضع فوق العجينة صوص البندورة، وفوقها اللحم وشريحة الجبنة.

بعدها نضع الخس والبندورة والبصل المحمر حسب الرغبة، ثم نغطيها بقطعة ثانية من العجينة ونغلقها على شكل كرة.

نرتبها بالصينية وندهن وجهها بصفار بيضة مع ملعقتي حليب سائل ونرش السمسم مع حبة البركة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تتحمر من تحت ثم من فوق.

البان كيك يقدم مع النوتيلا والفواكه التي يحبها الأطفال (مواقع التواصل)

بان كيك

الطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات متوفرة في كل بيت، ويحبه الأطفال كثيرا.

المقادير: بيضة

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

كوب طحين

ثلاث أرباع كوب حليب سائل

ملعقة زيت نباتي

الطريقة: تخلط جميع المكونات بالمضرب اليدوي جيدا.

تترك 5 دقائق لتتخمر. ثم تصب بمقلاة على دفعات.

وتقدم مع النوتيلا والفواكه التي يحبها الأطفال.

(ماربل كيك)

ماربل كيك

وهي تعني الكعكة الرخامية، والمشهورة جداً في الدول الأوروبية خاصة في فرنسا.

مكونات الكعكة: 3 بيضات

كوبان من البسكويت مطحون

ثلاثة أرباع كوب حليب مكثف

100 غرام زبدة

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة الكعكة: نخفق البيض جيدا مع الفانيلا.

ثم نضيف الحليب، الزبدة، ونخفق بالخلاط اليدوي.

ونضيف البسكويت والبيكنغ بودر.

ندهن قالب التارت (قالب الكيك قليل الارتفاع) بالزبدة ونضع الخليط.

تخبزه في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة خفيفة 170.

مكونات صوص تغطية الكيك: علبة قشطة

نصف كوب حليب بودرة

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيلا

الطريقة: نخفق جميع المكونات بالخلاط اليدوي (الهاند بليندر).

التزيين: نأخذ مقدار ملعقتي صوص، ونضيف لهما 1.5 ملعقة كبيرة من الكاكاو وتخلط جيدا.

تغطى الكعكة بالصوص الأبيض، ثم نعمل خطوطا رفيعة بصوص الكاكاو، ويمكن القيام بحركات بسيطة بالشوكة على الكعكة ليبدو شكلها رخاميا بامتزاج اللون البني مع الأبيض، كما يظهر في الصورة.

الشيف غنام تنصح الأمهات بإضافة صحن فواكه موسمية على المائدة الرمضانية (مواقع التواصل)

صحن الفواكه اللذيذة

تقترح الشيف غنام إضافة صحن فواكه موسمية على المائدة الرمضانية، كون الناس عادة يغفلون عن تناول الفواكه والتي يحل محلها الحلويات، نظرا لأهميتها الغذائية وما تحتويه من فيتامينات ضرورية للكبار والصغار، خاصة في ظل جائحة كورونا.

الشيف غنام تقترح تحضير عجينة ملونة للأطفال تسليهم في رمضان وخلال الحجر الصحي (مواقع التواصل)

طينة حرة للأطفال خلال رمضان

وكأم وشيف تقترح غنام على الأمهات تحضير طينة للعب الصغار، كنوع من التسلية لهم خلال رمضان، والتخلص من ملل وضجر الأطفال بسبب الحجر منعا لانتشار كورونا.

المقادير: كوب دقيق

كوب ماء

ملعقتا ملح

ملعقتا ملح الليمون

ملعقتا زيت نباتي

الطريقة: نخلط المكونات معا جيدا، ونضعها على النار، حتى تلم (تتشكل) العجينة.

ننزلها عن النار وتترك حتى تبرد قليلا، بدرجة يمكننا تحملها، باليد نقسمها لأجزاء بعدد الألوان التي نريدها، ويمكن خلطها بألوان الطعام، وهو الأفضل والأكثر أمانا للأطفال.

ويمكن مضاعفة الكميات في حال الرغبة بالمزيد من العجينة.