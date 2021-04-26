أطباق اليوم تعكس تنوع المائدة الماليزية.. الدجاج مع الأرز (تشكين رايس) الصينية، شوربة التم يم التايلندية، وسلطة المانغو الخضراء الآسيوية، وكيكة (مافن) البيض والخضار على الطريقة الماليزية، وحلوى البراوني الأميركية، وشاي البابل الآسيوي

تزخر المائدة الماليزية بأطباق عديدة متنوعة، ويزيد من هذا وجود تنوع عرقي متآلف فيها، سمح بوجود تداخل ثقافي انعكس على كل مناحي الحياة، ومن ذلك المطبخ، يضاف لذلك تأثرها بالمطبخ الإندونيسي والتايلندي.

وفي شيف اليوم الذي دأبت الجزيرة نت على نشره طوال أيام الشهر الفضيل، تقدم لنا الماليزية ختيجة بنت سليمان، وهي معلمة (تدرس لغة مالي المالاوية) وعلى الجانب الآخر هي شيف تعشق الطبخ، وتجيد إعداد الأطباق ووصفات الطعام التي يفضل الماليزيون وجودها على سفرتهم، وتعتبرها عادة لأسرتها الصغيرة.

جانب من المائدة الرمضانية الماليزية (الجزيرة)

وتشمل أطباق اليوم الدجاج مع الأرز (تشكين رايس) من المطبخ الصيني، شوربة التم يم من المطبخ التايلندي، وسلطة المانغو الخضراء الطبق الشهير لجنوب شرق آسيا، ومقبلات كعكة (مافن) البيض والخضار (مافن إيغ ستايل ماليزي) على الطريقة الماليزية وهي تشبه العجة العربية، وحلوى البراوني من المطبخ الأميركي، وشاي البابل مع السكر البني والحليب المشهور جدا في المطبخ الآسيوي، ويحبه الماليزيون كثيرا.

الشيف ختيجة مع زوجها وأسرتها سعداء بالشهر الفضيل (الجزيرة)

سلطة المانغو الخضراء

المقادير: حبة مانغو خضراء حجم كبير

حبتا فلفل حار صغير

ملعقتا طعام من الفول السوداني المحمص غير مملح

حبتا بصل أحمر حجم صغير

مقادير دريسنغ "صوص" السلطة: ملعقتا طعام من صلصة السمك

ملعقتا طعام من سكر البالم "سكر التمر" (palm suger) ويمكن استبداله بالسكر الأبيض

ملح حسب الرغبة

ملعقتا طعام من صلصة التمر الهندي

عصير حبة ليمون أخضر

الطريقة: نقطع المانغو إلى شرائح صغيرة، ونقطع الفلفل والبصل وحبات الفول السوداني.

نخلط مقادير الدريسنغ "الصوص" ونضيفها إلى طبق السلطة.

مافن البيض والخضار مكوناته تشبه العجة لكنه يصنع في قوالب الكيك وعلى البخار (غيتي)

مافن البيض والخضار على البخار

المقادير: بياض 3 بيضات

صفار بيضة واحدة

حبة جزر مقطعة

بقدونس مفروم

حبة بندورة مقطعة

بصلة مقطعة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

الطريقة: نخلط المكونات معا ونسكبها في أكواب، ونضع الأكواب في قدر البخار، ونتركها حتى تنضج.

الدجاج مع الأرز (تشكين رايس) من الأطباق المفضلة عند الماليزيين (الجزيرة)

الدجاج مع الأرز (تشكين رايس)

وهي من الأطباق المفضلة عند الماليزيين، ويتم طهيها على عدة مراحل أولها عمل صلصة الدجاج، ثم الأرز، ولشواء الدجاج، وعمل الصلصة (صوص) المرافقة لها، وسنذكر المقادير كلها أولا، وطريقة عملها لاحقا.

مقادير صلصة الدجاج: نصف دجاجة

ضرسا ثوم

قطعة زنجبيل ٢ سم

نصف مكعب مرق الدجاج

ملعقة طعام من الملح

ملعقة طعام من البقدونس

عود واحد كرافس مقطع.

مقادير الأرز: ضرسا ثوم

3 بصلات من النوع الأحمر الصغير

قطعة زنجبيل صغيرة بحجم 1سم

ملعقتا طعام زبدة

3 أكواب من شوربة "مرق" الدجاج

كوبان من الأرز

خلطة شواء الدجاج: ملعقة صغيرة من صلصة الصويا الخفيفة

ملعقة صغيرة من صلصة الصويا الداكنة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت المحار (oysteroil)

مقادير السمبل (البسيط) الصوص: ضرس ثوم

7 حبات فلفل أحمر

نصف كأس من الماء

ملعقة طعام خل أبيض

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

ملعقتا طعام من صلصة الفلفل (تشيلي صوص).

طريقة عمل صلصة الدجاج: نطحن الزنجبيل والثوم والبصل مع قليل من الماء على الخلاط، ثم نضعها في القدر ونضيف الماء والملح والكرافس والبقدونس ومكعب مرق الدجاج، ثم نضيف قطع الدجاج، وتبقى على النار حتى ينضج الدجاج.

ولتحمير الدجاج نخلط صلصة الصويا والعسل وزيت المحار، ثم ندهن بها الدجاج ونضعها في الفرن لتتحمر.

طريقة عمل الأرز: نضع الزبدة في القدر ثم نطحن الزنجبيل والبصل والثوم مع قليل من الماء على الخلاط ونضيفها للزبدة، ثم نضيف الأرز وشوربة الدجاج إلى أن يغلي، ثم نار هادئة إلى أن ينضج.

طريقة عمل صلصة (صوص) السمبل: نطحن مقادير الصوص على الخلاط ثم نضعها على النار إلى أن تغلي، فتصبح جاهزة للتقديم.

شوربة التم يم طبق تايلندي يحضر بقوة على المائدة الماليزية (الجزيرة)

شوربة التم يم

المقادير: لتر واحد من الماء

عودان من عشب الليمون غراس مقطعة ((Lemon grass

3 أوراق من الكفير "أوراق الليمون التايلندي" (kaffir lime leafe)

قطعة من الغلنغال (galangal) وتكون بحجم بوصة واحدة مقطعة، ويمكن استبدالها بالزنجبيل.

5 قرون من الفلفل الأحمر الصغير أو حسب الرغبة.

4 ملاعق طعام من معجون التوم يم (Tomyum paste) يباع في المحلات.

فطر الأويستر أو أي نوع آخر متوفر (Oyster mashroom)

كزبرة مفرومة

10 قطع روبيان (جمبري)

ملعقة طعام من صلصة السمك التايلندي (Thiafishsauce)

ربع كوب حليب طازج أو حليب جوز الهند

نصف مكعب مرقة دجاج

عصير الليمون الأخضر (lime juice)

ربع حبة بصل مقطع شرائح

حبة طماطم مقطعة 4 قطع

ملح حسب الرغبة

الطريقة: نضع الماء في القدر على النار.

ثم نضيف بالتوالي الغلنغال، أوراق ليمون الكفير، الفلفل، أعواد عشب الليمون، شرائح البصل، معجون التم يم، وصلصة السمك التايلندي، ونقلبها قليلا.

ثم نضيف الحليب وقطع الطماطم والفطر والروبيان، وأخيرا عصير الليمون الأخضر، وتطهى معا حتى ينضج الروبيان.

ثم نرش الكزبرة المقطعة، وتقدم هذه الشوربة (المرق) إلى جانب الأرز الأبيض.

كيكة البراوني من المطبخ الأميركي حاضرة كحلوى على المائدة الماليزية (الجزيرة)

كيكة البراوني

المقادير: 300 غرام شوكولاتة غامقة (سوداء)

مئة غرام طحين متعدد الاستخدامات

150 غرام زبدة غير مملحة

30 غرام بودرة الكاكاو

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقتا طعام ماء ساخن

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير

مئتا غرام سكر بني

ملعقة صغيرة فانيلا

4 بيضات

الطريقة: نحضر حمام ماء ساخن، ونضع صحن شوكولاتة المقطع داخلها حتى يذوب، ثم نضيف الزبدة ونخلطهما معا.

نذيب القهوة بالماء الساخن.

نضع السكر مع البيض ونخلطهما بالمضرب اليدوي حتى يتجانسا.

ثم نضيف إليهما مزيج الشوكولاتة والزبدة، ونحرك جيدا.

ثم نضيف القهوة المذابة إلى الخليط.

نخلط المقادير الجافة معا الطحين وبودرة الكاكاو والملح.

ثم نضيفها للخليط السائل بالتدريج، ونحرك بالمضرب اليدوي.

نحضر الصينية وندهنها بالزبدة، ونضع فيها ورق الزبدة ثم نسكب المزيج داخلها.

نخبزها على درجة حرارة 160 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و35 دقيقة حسب حرارة الفرن.

تزين ببودرة الكاكاو أو حسب الرغبة، وتقطع بعد أن تبرد.

شاي البابل بالسكر البني والحليب (الجزيرة)

شاي بابل بالسكر البني والحليب

تتعدد أسماء هذا الشاي "بابل تي bubble tea" أو شاي حليب اللؤلؤ وهو شاي تايواني، ويعرف باسم (شاي الفقاعات). ويشير الجزء "الفقاعي bubble" من اسمه إلى الرغوة التي تحصل عليها أثناء تحضيره، إضافة إلى كرات سوداء صغيرة ولذيذة في قعر الكوب وتسمى كرات التبيوكا.

المقادير: 1.5 لتر من الحليب طازج

4 أكياس شاي

50 غراما من السكر البني الخفيف

ثلج حسب الرغبة

كرات التبيوكا الجاهزة الكمية حسب الرغبة.

الطريقة: نضع الحليب والشاي والسكر في إبريق، ونغليها غلوة واحدة فقط.

نتركها لمدة ربع ساعة لتبرد.

بعدها نزيل أكياس الشاي ونضعها في الثلاجة لحين الاستعمال.

نضيف مكعبات الثلج وكرات التبيوكا عند التقديم.