شيف اليوم سمر النباهين عضوة الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي من مدينة غزة، تقول للجزيرة نت في حوارها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "عندي هواية الطبخ منذ الصغر وكنت دائمة البحث والتعلم فيها"، وأنشأت صفحة "أكل بيتي" على الفيسبوك.

ومع أنها درست اللغة الإنجليزية في الجامعة فإنها مارست هوايتها في الطبخ أثناء الدراسة، ثم توّجت هذه الهواية بدراسة الطبخ في دورات متقدمة محلية بفلسطين، ودورات عربية وعالمية إلكترونية (أونلاين) تتعلق بالسلامة الغذائية وصنع الكيك.

وافتتحت النباهين مشروعها "أكل بيتي مع سمر" في غزة عام 2014 للأكل البيتي، فأعدّت وجبات وروّجت لها عن طريق الإنترنت، ولاقت نجاحا واستحسانا من المتابعين.

قدمت النباهين حلقات تلفزيونية وإذاعية عدة في الطبخ، بحثت في مجال الطهي وكتبت وصفات في عدد من المجلات الأسبوعية ومنها صحيفة فلسطين، وأكملت طريقها نحو التدريب في هذا المجال، كما عملت في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في تدريب النساء المعنفات، فدربتهن على إعداد المعجنات بأنواعها والمخللات والألبان لمساعدتهن على إنشاء مشاريعهن الخاصة.

وشاركت في كثير من المعارض التي تخص الطعام، وعملت في مجال إعداد المقبلات لحفلات الأعراس، وعملت مع أونروا "وكالة غوث اللاجئين" في تجهيز وجبات الموظفين الأجانب المقيمين في غزة.

وما زالت تتابع هوايتها في الطبخ على قناتها بيوتيوب، وتواصل التعلم والبحث رغم حصولها على لقب شيف، كما تقول للجزيرة نت. واليوم تقدم لنا وصفات منتقاة من مطابخ عالمية متنوعة.

عصير الجزر والشمندر من إعداد الشيف سمر النباهين (الجزيرة)

عصير الجزر والشمندر

المكونات: حبتان من الشمندر المسلوق، حبتان من الجزر المسلوق، سكر حسب الرغبة، ماء.

الطريقة: نضع المكونات في الخلاط الكهربائي، ونضيف قليلا من الماء والسكر.

نخلط حتى تتجانس المكونات، ثم نصفيها ونسكبها في أكواب التقديم.

سلطة الخس والتفاح

وهي من المطبخ الفرنسي مع إضافات عربية مثل دبس الرمان.

المكونات: تفاح أخضر مقطع مكعبات، جوز عين الجمل، خسة، ليمونة، دبس رمان، عسل، ملح، زيت زيتون.

الطريقة: يقطع الخس، ويقطع التفاح مكعبات.

نضعهما طبقات بالتناوب مع إضافة قليل من الجوز كل مرة.

ثم نخلط مكونات "الصوص" (الدريسنج) العسل، والليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون جيدا، ونضعها على السلطة.

مقبلات جيب التاجر كما تعدّها الشيف سمر النباهين (الجزيرة)

جيب التاجر

وهي من وصفات الفطائر التي يعود أصلها إلى المطبخ الأميركي، وسميت بذلك لأنها تشبه الجيب. وتصنف أحيانا ضمن الساندويتشات السريعة، وهي وصفة سريعة التحضير لا تحتاج إلى كثير من الوقت أو المجهود، ويمكن إعدادها باستخدام حشوات متنوعة كاللحم، والتونة والدجاج وغيرها.

المكونات: خبز توست، قطع دجاج (نصف كيلو)، حبة متوسطة من البصل، بيض، بقسماط للتغطية، خس. والبهارات: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات مشكلة، هال مطحون، قرفة مطحونة.

الطريقة: نقطع خبز التوست دوائر ونضعها جانبا.

نتبل قطع الدجاج بالبهارات المذكورة، ونقلبها في مقلاة مع البصل حتى تنضج.

ثم نغمس التوست في البيض ثم البقسماط حتى ينتفخ ويأخذ لونا ذهبيا.

نفتح حبات التوست ونحشوها بشريحة من الخس وخليط الدجاج وفق الترتيب الآتي:

خلطة الطبقة الأولى: 4 حبات شمندر متوسطة الحجم مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة، وملعقتا مايونيز، ورشة ملح، ورشة كمون، ورشة فلفل أبيض.

خلطة الطبقة الثانية: طماطم كرزية مقطعة أنصافا ومتبلة بزيت الزيتون، ورشة ملح وزعتر أوريغانو.

الطبقة الثالثة: حبة أفوكادو مقطعه مكعبات صغيرة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، 3 ملاعق طعام من البصل الأخضر المفروم ناعما، 3 ملاعق طماطم منزوعة البذور مقطعة ناعمة، ملعقة طعام من الكزبرة الخضراء مقطعة ناعمة، ملعقة طعام من زيت الزيتون.

الطبقة الرابعة: شيبس دوريتس بصوص الرانش (يمكن استبداله بأي شيبس آخر).

الطبقة الخامسة: بيض مسلوق نحو ثلثي استواء، نضع البيضة في ملعقة الشوربة (المغرفة)، ونضعها في كوبين من الماء و4 ملاعق من الخل الأبيض. يغلى 3 دقائق، ونضعها على وجه الطبق فيصبح الطبق جاهزا، ويقدم مع بسكويت مالح بالزعتر.

باذنجان محشي بالفرن على طريقة الشيف سمر النباهين (الجزيرة)

باذنجان محشي بالفرن

وهو طبق رئيسي فلسطيني تم تحديثه بطريقة التحضير والتقديم.

المكونات: كيلو باذنجان طويل جدا، لحم مفروم نصف كيلو، بصل، عصير طماطم (بندورة) طازج، فلفل أحمر حلو، ملح، فلفل، بهارات مشكلة.

الطريقة: نغسل حبات الباذنجان، ونقسمها بالطول من المنتصف ونشق كل نصف "بالورب" (بشكل مائل) شرحات عرضية بحيث لا تصل السكين إلى الأسفل وتقطع الحبة بالكامل من الأسفل.

نقلب نصف الحبة على الجهة الأخرى، ونشرحها بالسكين خطوطا متوازية بالعرض بحيث لا تصل إلى أسفل الحبة وتقطعها.

وعند الانتهاء نلف قطعة الباذنجان ونثبتها بعود أسنان على شكل دائرة.

نقلب اللحم المفروم حتى يتغير لونه، ونضيف إليه البصل والتوابل ثم نحشو به الباذنجان.

نرص الحبات في صينية الفرن، ونغمرها بعصير الطماطم ونرش الملح والتوابل.

نغطيها بورق الألمنيوم ونتركها بالفرن 45 دقيقة.

تقدم مع الأرز الأبيض.

بيف ستراجانوف

البيف ستراجانوف وجبة من المطبخ الروسي الكلاسيكي تصنع من شرائح اللحم الطرية والفطر والكريمة، كما يمكن أن نعدّها بالدجاج فيصبح اسمها تشكن ستراجانوف.

المقادير: لحم عجل مقطع شرائح رقيقة (كيلو غرام واحد).

كوب فطر مفروم.

حبتان من البصل (شرائح).

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقتا زيت نباتي، وملعقة زبدة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

كريمة الطبخ (500 مل).

عصير ليمونة.

ملح، فلفل أسود، قرفة مطحونة.

بقدونس للتزيين.

أرز ابيض مطبوخ للتقديم.

الطريقة: نحمي الزيت والزبدة على درجة حرارة متوسطة.

نضيف البصل والثوم ونقلبهما حتى يذبلا.

نضيف شرائح اللحم حتى تنضج تماما، ثم نضيف الفطر ونقلب المكونات.

نرش الملح والفلفل والقرفة، وننثر الدقيق على المزيج ونقلبه حتى يختفي.

نضيف الكريمة ونقلب حتى تتجانس المكونات وتثقل (تتكثف)، نطفئ النار، ونضيف عصير الليمون.

التقديم: في طبق التقديم نقلب طبق الأرز ونسكب إلى جانبه البيف ستراجانوف، وننثر عليه بعض أوراق البقدونس للتزيين.

خبز البيرتزل الالماني /شيف سمر النباهين 2 كأس طحين 4 ملعقة طعام زبدة 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة طعام سكر 1 ملعقة طعام… Posted by ‎تجمع الطهاة الفلسطينيين بقطاع غزة‎ on Tuesday, 2 February 2021

خبز البيرتزل

وهذا الخبز من وصفات المطبخ الألماني التقليدية، ويقدم إلى جانب المقبلات والوصفات الرئيسية.

المقادير: كأس طحين.

4 ملاعق طعام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة طعام من السكر.

ملعقة طعام من الخميرة الجافة.

كوب حليب.

6 أكواب ماء.

ملعقة طعام من كربونات الصودا.

الطريقة: نضع الطحين في وعاء ونضيف الملح والسكر والزبدة بعد تذويبها، ونخلط المكونات جيدا.

نضيف الخميرة والحليب، ونعجن المكونات حتى تمتزج تماما ويصبح قوام العجينة طريا، ونترك العجينة ترتاح نصف ساعة.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية ونشكلها حسب الرغبة بحيث يمكن لفّ الكرة على شكل إصبع رفيع ونضم نهاية الطرفين بشكل متعاكس ثم نعيدهما ونلصقهما داخل الدائرة.

في وعاء على النار نغلي الماء ونضيف كربونات الصودا، ثم نرفعه عن النار ونغمر كل قرص من الخبز مدة 10 ثواني على الوجهين.

نرش الوجه بالسمسم ثم نخبزه في فرن حار.

الكيكة الدانماركية من إعداد الشيف سمر النباهين (الجزيرة)

الكيكة الدانماركية

المقادير: كوب و3 أرباع الكوب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة باكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيلا.

كوب سكر.

3 بيضات.

التغطية: 115 غراما من الزبدة.

3 ملاعق من الحليب السائل.

كوب ونصف الكوب من جوز الهند.

الطريقة: نخفق البيض والفانيلا والسكر، ثم نضيف الزبدة ونكمل الخفق، ثم نضيف اللبن الزبادي.

ننخل الدقيق مع الباكنج بودر ونضيفه بالتدريج مع الخلط.

نصبها في قالب 8 بوصات، وندخلها الفرن على درجة حراة 180 حتى تنظج.

نضع الزبدة في كسرول (طنجرة صغيرة لها يد) على النار، ونضيف إليها السكر حتى يذوب.

بعد ذلك نضيف الحليب ونقلب، ثم جوز الهند ونقلب بسرعة.

نسكب هذا المزيج على وجه الكيك عند خروجه من الفرن بحيث يغطي كامل الوجه.