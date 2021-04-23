تخزين الوجبات الجاهزة وبقايا الطعام في المجمد (الفريزر) أمر لا غنى عنه خلال شهر رمضان، وربما لا تستوعب أرفف الثلاجة الوجبات المخزنة، لا سيما أنه لا ينبغي تخزين بقايا الطعام في الثلاجة لمدة تزيد على ما بين 3 و4 أيام لتجنب فسادها. وللتأكد من أن الطعام يظل آمنًا وطازجًا، يجب أن تبقيه مبردًا بشكل صحيح. فما متوسط ​​درجة حرارة المجمد للحصول على الأداء الأمثل؟

درجة الحرارة المثالية

تبلغ درجة التجمد للمياه والعديد من الأطعمة 32 درجة فهرنهايت (صفر مئوية)، لذلك قد تعتقدين أن المجمد سيكون آمنًا عند هذه الدرجة، ولكن يبدو أن هذه المعلومة خاطئة؛ فدرجة الحرارة المثالية للمجمدات هي صفر درجة فهرنهايت (17- مئوية). وهي الدرجة التي تضمن تجمد الطعام وتمنع تلفه.

احرصي على تغطية الطعام بإحكام لتجنب تلف الطعام والمجمد (الجزيرة)

هل تتلف درجة الحرارة الباردة المجمد؟

يحترق المجمد عند التعرض للهواء، وليس من البرودة المفرطة. وللوقاية من تلفه وضعف كفاءته التي تسبب طعمًا وقوامًا سيئيْن للطعام، قومي بتغطية الطعام بإحكام. والأفضل لف الطعام بمادتين مختلفتين مثل كيس تجميد بلاستيكي، حيث يمكنك سحب الهواء منه، ثم طبقة ثانية من رقائق الألومنيوم لضمان عدم تغير مذاق الطعام أو تلفه.

المفتاح الآخر لأداء المجمد

في حين أن إعداد درجة الحرارة المنخفضة أمر بالغ الأهمية، فإن هناك عنصرًا أساسيًا آخر لضمان عمل المجمد بشكل صحيح من خلال مفتاح دوران الهواء داخل المجمد.

تحتاج المجمدات إلى تدفق الهواء للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة والحفاظ على تبريد كل منطقة فيها بالتساوي؛ لذلك تجنبي ملء المجمد بالكامل لمنع انسداد المروحة؛ إذ إن تكدس الأطعمة فيه يعد أحد أهم أسباب تلف الثلاجة.

نصائح لتجميد مثالي للطعام:

قومي بإزالة الثلج من المجمد بانتظام للحفاظ على عمله بكفاءة.

استخدمي مقياس حرارة المجمد لتتبع درجة الحرارة.

سيحافظ الطعام المخزن بالمجمد في درجة حرارة مناسبة على سلامته لفترات طويلة، رغم أن الملمس والنكهة ستتغير كلما طالت مدة الاحتفاظ بها.

تجنبي تخزين الطعام الساخن في المجمد مباشرة.

تجنبي فتح المجمد فترات طويلة ومتكررة خلال اليوم.

المجمد يحترق عند التعرض للهواء وليس من البرودة المفرطة (مواقع التواصل)

أيهما أفضل: الثلاجات ذات المجمد السفلي أو العلوي؟

هناك العديد من الأشياء التي تؤثر على قرار شراء ثلاجة جديدة، إذ تدور في ذهنك مجموعة من الأسئلة، مثل: ما الميزات الأكثر أهمية؟ وما النموذج الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة؟ وهل الفولاذ المقاوم للصدأ هو الأفضل؟ ولكن ربما تكون المعضلة الأكبر على الإطلاق هي إذا كان يجب عليك اختيار ثلاجة بمجمد علوي أم سفلي؟

بينما سيقوم كل نوع منهما بتجميد الأطعمة، فإن آلية عملهما مختلفة؛ حيث إن وظيفة المجمد العلوي موحدة نسبيًا عند أغلب شركات تصنيع الثلاجات، إذ تتميز هذه الوحدات بضاغط واحد يبرد المجمد، مع توجيه الهواء البارد إلى حجرة التبريد من خلال سلسلة من الفتحات أو الحواجز".

ومع ذلك، يمكن أن يعمل المجمد السفلي بشكل مختلف اعتمادًا على الشركة المصنعة؛ إذ يعمل المجمد السفلي على نقل الهواء من حجرة التجميد إلى منطقة التبريد من خلال سلسلة من القنوات.

لكن يبدو أن العلوي أقل ضررا للبيئة، وأكثر كفاءة في ترشيد استخدام الطاقة، فإذا أردت استخدام ثلاجة ذات مجمد سفلي، عليك البحث عن الأجهزة المصنفة وفقا لمقياس "إنرجي ستار" (Energy Star)، وهو التصنيف الذي يحدد كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة في مختلف العلامات التجارية.