أصبحت الحلول البديلة في ظل الغلاء من أولويات سيدة البيت التي صارت تحتال على كثير من مستلزماتها، خاصة غلاء الليمون

يعرف المطبخ اللبناني بأنه من أطيب المطابخ، فكل منطقة لبنانية مشهورة بتقديمها أكلات خاصة بها على أصولها، فكيف إذا كانت مائدة رمضان من منطقة البقاع الأوسط والتي زينتها الشيف الشابة آمال إبراهيم سلوم -من بلدة كفر زبد، قضاء زحلة المعروفة بعروس البقاع- بوصفاتها الشهية بالنكهة المحلية.

واطلعت الجزيرة نت على بعض وصفات مطبخها الرمضانية والتي حملت معها المذاق الرائع والرائحة الزكية.

استطاعت آمال إثبات احترافها فن الطبخ بين العديد من "خبيرات الطهي" اللبنانيات وشاركت ببرامج تلفزيونية عديدة، منها "بي لايف" (blive) على "إل بي سي" (LBC)، وبرنامج "تيتا لطيفة" لمدة 6 سنوات متواصلة ولأكثر من 20 حلقة، كما قدمت برنامجا للطبخ على الإذاعة في لبنان، صقلت موهبتها وأقامت دورات تعليم الطبخ مع عدة مؤسسات، وقررت تطوير نفسها فدرست إدارة الأعمال في إحدى الجامعات وأعطت دروسا في المعهد المهني لتعليم الفندقة.

بعد ذلك انطلقت على صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لتحضير ألذ الوصفات بأسلوبها الخاص، كما اشتهرت بـ"مونة الشيف آمال" من كل الأصناف من المربيات والعصائر والكشك البلدي وغيره، وأبدعت في تعليم فنون الطهي فنجحت بأسلوبها السهل والبسيط في نيل إعجاب المتابعين لها.

الشيف آمال سلوم أثبتت جدارتها بين خبيرات الطهي في لبنان وشاركت في العديد من برامج الطبخ (الجزيرة)

كما تقترح الشيف آمال بعض الحلول البديلة في ظل الغلاء والتي أصبحت من أولويات سيدة البيت التي صارت تحتال على كثير من مستلزماتها، خاصة غلاء الليمون.

الحصرم بديل الليمون الأول

تشير الشيف آمال بداية إلى أن "حمض الحصرم" (العنب قبل أن ينضج) صار من الحلول البديلة في ظل الغلاء الفاحش لليمون، فالحصرم هو حبات العنب قبل نضوجها وتتميز بطعمها الحامض، ويستعمل حمض الحصرم لإضافة نكهة إلى الأطباق، ويكون بديل الليمون في السلطات وبعض الطبخات مثل ورق العنب والمحاشي، ويتم عصر الحصرم بشكل جيد حتى نحصل على العصير، نصفيه ثم نضيف له القليل من الملح، ويعبأ في زجاجات جافة، ويختم بقليل من الزيت ثم تغلق الزجاجات بشكل جيد ويحفظ بالبراد (الثلاجة) لوقت الاستعمال.

كما يتم تحضيره لاستخدامه كبقية أنواع العصير مع السكر في فصل الصيف، وهو من أنواع العصير المثلجة والمنعشة والمغذية.

"كشك" مذاق لبناني بقاعي لا يمكن الاستغناء عنه

قررت آمال تقديم أكلة شهية طبعت بالمذاق اللبناني البقاعي، والتي تشتهر بروعة طعمها وسلاسة خلطتها ولا يمكن الاستغناء عنها وهي وجبة "الكشك"، تشبه ما يعرف في بعض الدول العربية بـ"الجميد"، وهي عبارة عن خليط من اللبن والبرغل (القمح المسلوق والمجروش) وتختلف باختلاف أنواع البرغل، إذا كان ناعما أو خشنا، أبيض أو قاتما، وغيرها من أنواع القمح.

بعد أن يمزج البرغل مع اللبن يدعك جيدا، ويوضع في الشمس لمدة تتراوح بين 6 و9 أيام حتى ينشف جيدا، وبعدها يؤخذ إلى المطحنة ويطحن ويوضع في مكان بعيد عن الرطوبة، ويخزن على مدار سنة كاملة ويستعمل في أطباق مختلفة.

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وها هي تعرف قراء وقارئات الجزيرة نت على وصفات رمضانية سهلة التحضير وغير مكلفة، وتجعل مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك لذيذة ومفعمة بالنكهات بعد يوم طويل من الصيام.

صحن حساء "كشك بطاطا" للشيف سلوم (الجزيرة)

حساء "كشك بطاطا"

وها هي تقدم لنا مقادير "كشك بطاطا"، وهي حساء غني بالفيتامينات وتضفي النشاط والحيوية للجسم.

المقادير: كيلو بطاطا مفرومة مكعبات وسط، لحمة مفرومة 150 غراما، ثوم مفروم 4 فصوص، بصل مفروم حبة، زيت، ملح ماء حسب الحاجة، كشك حسب الحاجة (يختلف من نوع لآخر حسب الدسم).

طريقة التحضير: يفرم البصل ويقلى ويضاف اللحم المفروم ويقلى جيدا.

يضاف نصف كمية الثوم ثم البطاطا، ويقلب الخليط جيدا.

تغمر البطاطا بالماء وتترك 45 دقيقة حتى تنضج.

ثم يضاف الماء البارد (من كوب إلى 1.5 كوب) وكمية الكشك اللازمة.

عند الغليان يضاف الثوم المدقوق المقلي بقليل من الزيت، ويقدم هذا الحساء ساخنا، وهو لذيذ جدا مع الخبز المحمص.

كبة السمك ووصفة مميزة وجديدة وسهلة تقدمها الشيف آمال سلوم (الجزيرة)

كبة السمك بطريقة مبتكرة

كما تقدم الشيف آمال وصفة مميزة وجديدة وسهلة المقادير وتصفها بأنها "الأشهى على الإطلاق"، وتحضير الكبة يكون على الشكل التالي:

المقادير: سمك فيليه كيلو واحد، برغل ناعم أبيض 300 غرام، بصل للكبة 50 غراما، كزبرة خضراء باقة، برش قشر البرتقال، برش قشر الحامض (الليمون)، ملح، كمون، زيت زيتون للكبة 100 غرام.

الحشوة: زعفران، ملح، بصل جوانح (على شكل هلال) 250 غراما، لوز 50 غراما.

للتزيين: قشر حبة برتقال، قشر حبة حامض حبة أو قشر أبو صفير (خشخاش) إذا وجد.

طريقة التحضير: ينظف السمك جيدا من الحسك أو يستعمل الفيليه للحصول على لحم صاف.

يفرم السمك ناعما.

ينقع البرغل على حدة.

يعصر البرغل ويضاف فوق السمك المفروم الناعم ويدعك جيدا.

يضاف الملح والبهار وقشر البرتقال والليمون المبشور بشكل ناعم جدا للحصول على عجينة متناسقة، ويمكن إضافة الكزبرة حسب الذوق.

تحضير الحشوة: يفرم البصل جوانح ويقلى بزيت الزيتون ليذبل، ويضاف الزعفران إذا وجد، وكذلك الصنوبر أو الجوز أو اللوز، ويحرك المزيج جيدا.

تحضير الصينية: تدهن الصينية بالزيت، ثم تمد الكبة وتزين بالسكين، ثم يضاف زيت الزيتون وتوضع بالفرن لحين النضج، وتزين بالبقدونس وشرائح الليمون وتقدم مع السلطة، كما أن الكبة تقدم أحيانا باردة.

مسقعة باذنجان على طريقة الشيف آمال سلوم (الجزيرة)

مسقعة باذنجان

تعتبر الشيف آمال مسقعة الباذنجان سيدة أكلات الصوم النافعة في رمضان، فهي وجبة خفيفة على المعدة ولذيذة الطعم ومن الأكلات الرمضانية المرغوبة لأنها سهلة التحضير وصحية للجسم.

المكونات: كيلو واحد من الباذنجان، بندورة شرائح 300 غرام، حمص 150 غراما، زيت زيتون 50 غراما، نصف لتر ماء، بصل جوانح 300 غرام، صلصة بندورة 30 غراما، ثوم 50 غراما، رشة بهار أبيض، زيت نباتي للقلي 300 غرام.

طريقة التحضير: يقشر الباذنجان بالطول أو دوائر أو مربعات حسب الذوق.

يقلى بالزيت حتى يصبح أشقر، ثم يوضع على مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.

يقشر البصل ويقطع جوانح ويقلى بزيت الزيتون.

يضاف الثوم ثم البندورة المفرومة مع الحمص ويقلب، ثم يضاف البهار.

يرص الباذنجان في الصينية، ثم يضاف فوقه المزيج السابق.

ثم تضاف شرحات البندورة والماء ويوضع بالفرن، ويترك لينضج لمدة ربع ساعة.

تقدم باردة أو ساخنة حسب الذوق.

حلوى القريشة اللذيذة وصفة من البقاع بمكونين فقط (الجزيرة)

حلوى القريشة بنكهة خاصة

وللحلويات مع شهر رمضان حكاية خاصة، فالصائم تزيد لديه الرغبة بتناول الحلويات أكثر من الأيام العادية، لذلك للقريشة نكهة خاصة، وهي من الحلويات القديمة وتعتبر من أسهل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها، فهي لا تحتاج سوى إلى مادتين فقط هما الحليب وعصير الليمون أو الخل الأبيض.

فالقريشة هي مستخلص كالقشطة يتم استخلاصه من الحليب المغلي بطريقة سهلة، وبعد ذلك يتم إضافة العسل أو السكر، ويتم تناوله بالملعقة، كما أنه مفيد للجسم كونه يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات المتنوعة اللازمة لبناء عظام الجسم.

المقادير: ليتران من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

مكسرات للتزيين بحسب الرغبة.

والطريقة بالتفصيل في الفيديو المرفق.