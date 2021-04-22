تنافس من نوع آخر، حيث تصبح أغلبية القنوات تقدم وصفات غذائية رمضانية، فضلا عن القنوات ذات المحتوى الخاص بالطبخ.

تجتهد أسماء (فنانة مغربية في الثلاثينيات) في استعدادها لاستقبال رمضان، وتُعد ما تعلمته من وصفات مغربية رمضانية، يكاد لا يخلو منها بيت مغربي (أبرزها سلو والشباكية التي تعد قبل رمضان)، حيث تحرص الأمهات في المغرب على توريثها للأجيال، وتعد خصوصية على مائدة الإفطار المغربية بامتياز.

تجتهد المغربيات لتجديد وتبسيط الأكلات المغربية (الجزيرة)

تلجأ أسماء لليوتيوب (فيديوات الإنترنت) كلما نسيت تفصيلا أو صعب عليها تطبيق وصفة معينة، أو لاكتشاف وصفة جديدة وتجريبها، ولها مرجع في ذلك كي لا تتيه وسط قنوات الطبخ الكثيرة، حسب ما قالته للجزيرة نت.

تنوع يتجدد

معروف أن المطبخ المغربي يمتاز بالتنوع، ومائدة الإفطار الرمضانية بالمغرب تعكس هذا التنوع وتزيد من ثرائه كل سنة. وتشمل مائدة الإفطار المغربية -على اختلاف مستويات المعيشة- الحليب والتمر والحريرة والشباكية والبيض والسمك، والفطائر بأنواعها والعصائر، والمملحات.

المملحات والفطائر تتنوع وتتجدد لكن الشباكية وسلو من ثوابت المائدة المغربية (الجزيرة)

وترتفع فاتورة استهلاك المواد الغذائية في ظل العادات الغذائية التي تتسم بزيادة الإنفاق، حيث يرتفع متوسط حجم إنفاق الأسر على الطعام بمقدار 28% في رمضان مقارنة ببقية أشهر العام.

وتتغير خلال رمضان قوائم الطعام، وتبذل الأسر كل جهودها لإعداد أطباق قبلية (مسبقا)، وشراء احتياجات من مواد غذائية تعتبر أساسية على مائدة الإفطار.

وتحرص المغربيات على إثراء مائدة الإفطار بتقديم الجديد وإبداع أطباق جديدة، والتجديد في مزج العصائر وحشوات المملحات وطرق التقديم.

حليمة الفلالي صاحبة قناة شهيوات داري على يوتيوب ويتابعها أكثر من 5 ملايين شخص (الجزيرة)

تنافس جديد

حرص جديد أصبح يرافق الاستعداد لرمضان، وتنافس من نوع آخر، ذاك الذي أصبحت تقوده مقدمات المحتوى على اليوتيوب، إذ تصبح أغلبية القنوات تقدم وصفات غذائية رمضانية، فضلا عن القنوات ذات المحتوى الخاص بالطبخ.

ويمتاز اليوتيوب في المغرب بوجود خبراء في الطبخ بشتى مدارسه، وتعرف القنوات سباقا لتقديم جديد الموائد الرمضانية، وتتنافس لإرضاء الجمهور من المتتبعين، ومنها ما يعتمد مدخل التبسيط ومنها ما يعتمد مدخل الجِدّة (التجديد)، ونوع آخر يعتمد مدخل الفخامة والولائم (البريستيج).

وتقول الإعلامية ليلى العابدي -للجزيرة نت- إن اليوتيوب أصبح خيارها الأول منذ حوالي 4 سنوات، بعد أن ركنت كتبا للطبخ كانت تعتمد عليها سابقا، خصوصا في بعض المناسبات الخاصة.

وتبحث ليلى عن الطرق السهلة والتقنيات البسيطة لإعداد وتقديم الأطباق التقليدية المغربية بطريقة سهلة وبسيطة تختصر عليها الوقت والجهد.

هواة ومتخصصون

وتبحث ليلى في اليوتيوب عن صاحبات قنوات للطبخ بأسمائهن، إذ تعتبرهن مرجعا يمكن الاعتماد عليه، منهن قناة شميشة (شيف الطبخ التي اشتهرت من خلال القناة المحلية الثانية وتعتبر مرجعا في مجالها)، وقناة "شهيوات داري" لصاحبتها حليمة الفلالي التي يتابعها أكثر من 5 ملايين شخص.

سلو أو السفوف من ثوابت المائدة الرمضانية المغربية (الجزيرة)

وتسجل الصحفية المغربية ليلى عابدي أن الكثير من القنوات المنتشرة هي عبارة عن صناع محتوى يقدمون أطباقا أكثر من قنوات الطبخ المتخصصة، رغم ما صاحب القنوات من تطور كبير من سنة لأخرى.

وتضيف الإعلامية -في حديثها للجزيرة نت- أن القنوات بكثرتها قنوات هواة، تغيب عنها المهارة التقديمية للمحتوى، وتعتمد التلقائية والإسهاب، وأحيانا التكرار، ولم تنتقل للاحترافية.

ومن بين الأسماء الأكثر متابعة، والتي لمع نجمها في مجال الطبخ على يوتيوب بالمغرب، سجلت حليمة الفلالي (38 سنة) اسمها بأكثر من 5 ملايين متابع وأكثر من 900 فيديو، وهي تقدم أطباقا متنوعة جلها من المطبخ المغربي.

وتقول حليمة الفلالي للجزيرة نت إنها تعمل على تبسيط الأطباق، وتقديمها بطريقة سهلة. ورغم تخصصها في المطبخ المغربي، فإنها تنفتح على مختلف المطابخ العالمية، مع التركيز على البسيط منها والذي يكون في متناول الجميع.

زخم وتسابق

وقالت الفلالي -التي أطلقت قناتها منذ 2016- إن اليوتيوب يشهد زخما كبيرا في تقديم الأطباق مؤخرا. ولفتت لوجود تنافس وتكرار وحمى تسابق ارتفعت درجتها منذ الإغلاق الشامل بسبب وباء كورونا، الذي شهدت خلاله جل القنوات باليوتيوب ارتفاعا مطردا، خصوصا قنوات الطبخ منها.

وبدورها سجّلت العابدي وجود سباق محموم بين صانعات المحتوى على يوتيوب لتقديم أطباق جديدة وإبداع طرق تحضير متنوعة.

وتكاثرت القنوات التي تقدم الطبخ خصوصا خلال مرحلة الإعداد لرمضان، وزاد من الإقبال عليها الانفتاح على طرق تجميد الأغذية (التفريز) وحفظها.

وتبقى الأطباق المغربية الأصيلة الأكثر تقديما في عروض اليوتيوب، خصوصا في رمضان والأعياد، وتؤكد الفلالي أن الأطباق المغربية هي الأكثر طلبا والأكثر إقبالا من طرف المتابعين لها.

مملحات (كيش) من مطبخ حليمة الفيلالي (الجزيرة)

وصفات مختارة

الشباكية- وصفة الشيف شميشة

المقادير: كيلوغرام من الدقيق، غرامان من الخميرة الطرية، بيضتان، 125 مل من الزيت، 125 مل من الزبدة المذابة، 125 مل من ماء الزهر، 100 غرام من السمسم المحمص، 60 مل من الخل، ملعقتان كبيرتان من اليانسون المطحون، ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن، ملعقة صغيرة من القرفة، ربع ملعقة صغيرة من الزعفران، ربع ملعقة صغيرة من المستكة، نصف ملعقة صغيرة من الملح، 60 مل من الماء، وزيت للقلي.

للتزيين: 50 غرام سمسم، 1 كلغ عسل.

الطريقة: يطحن السمسم ناعما في المطحنة الكهربائية.

في إناء يخلط الدقيق مع السمسم واليانسون والملح والمستكة والقرفة والسكر، ويضاف للخليط الخل وزيت الزيتون والزبدة والخميرة والزعفران.

تدلك العجينة جيدا حتى تصبح لينة، وتحضر منها كرات، تلف في بلاستيك غدائي ويحتفظ بها 10 دقائق لكي ترتاح.

تمدد كل كويرة (كرة) عجين بالمرقاق (مرق العجين)، وتقطع إلى مربعات تقسم إلى 5 أشرطة، مع الحرص على ترك الأشرطة متماسكة في المربع، كما يمكن استعمال قطاعة المخرقة.

نأخذ المربع المقطع إلى أشرطة، يرفع شريط عجين ويترك آخر، يلصق رأسا المربع ويدخلان وسط الأشرطة للحصول على شكل وردة. تكرر نفس العملية حتى ينفد العجين.

تقلى الشباكية (المخرقة) في الكثير من الزيت الساخن، حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم تغطس في العسل الساخن (القطر) لبضع دقائق. تزال المخرقة من العسل، وتوضع في صحن وتزين بالسمسم المحمص.

مورقة بحشوة مبتكرة بدون زيت- وصفة الشيف إبراهيم افشكو

المقادير: ورق البسطيلة (رقائق عجين رقيقة جدا)، 200 غرام من التمر، 250 غرام من الكركاع (جوز عين الجمل)، 200 غرام من الشوكولاتة السوداء، 100 غرام من الزبدة، 300 غرام من اللوز المحمص.

طريقة التحضير في الفيديو المرافق.

طريقة تحضير عجين مورق في الفيديو المرافق بطريقة الشيف إبراهيم افشكو.

وهذه طريقة جديدة من دون استخدام ورق البسطيلة.

لفائف مالحة بخبز التاكوس- وصفة الشيف إبراهيم افشكو

يطلق عليها في المغرب اسم سيكار أو لينيم (لفائف أو أصابع) بحشوة مالحة بخبز التاكوس (خبز رقيق سهل اللف).

المقادير: خبز التاكوس، 500 غرام من الدجاج، جزرتان مبشورتان، 3 بصلات مفرومة، زيت زيتون، ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، رشة ملح، فلفل أسود، زنجبيل.

طريقة التحضير في رابط الفيديو التالي: