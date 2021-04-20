يعدّ مطبخ بلاد الشام -ومنه المطبخ اللبناني- من أغنى المطابخ بمقبلاته ووجباته الرمضانية المتنوعة. وكأفكار غير مستهلكة للسفرة الرمضانية، يقدم الشيف اللبناني حسين عبد الساتر بعض المأكولات التقليدية والمعروفة، ولكن بنفَس خاص.

والشيف حسين مقدم برامج طبخ على عدد من التلفزيونات، مثل أوربيت والمستقبل والجديد، كما يقدم فقرة خاصة على راديو مونت كارلو، وكان تخرج من المدرسة الفندقية عام 2006 وشارك في عدد من الدورات والمعارض العالمية، وتأهل ليكون حكما دوليا.

ولأنه مختص بالوجبات الغربية ولديه شغف بالنكهة العربية، قام بمزج الاثنين ليكوّن نكهة خاصة. ولسفرة رمضانية لبنانية غير تقليدية تمزج بين النكهات الشرقية والغربية، يقترح شراب الحليب بالتمر والهال، وحساء شوربة الشوفان، ويعتبر أن سلطة الروكا بالشنكليش (نوع من الأجبان المعتقة) خيار شهي في رمضان.

أما الطبق الرئيسي، وبما أن موسم الفول الأخضر يتقاطع هذا العام مع شهر رمضان، فيقول إن الفول الأخضر بالأرز واللحم يضيف للمائدة طعما رائعا، ويختم بحلوى التيراميسو بالقشطة المنزلية، جامعا بين الحلوى الغربية الشهيرة وطعم الحلويات العربية. وما يميز هذه الأطباق أنها سهلة التحضير.

شراب الحليب بالتمر مع رشة قرفة أو هيل (بيكسلز)

شراب التمر بالحليب

المكونات والطريقة: 20 حبة تمر منزوعة اللب، تنقع في ثلاثة أرباع ليتر من الحليب، تضرب بخلاط كهربائي، ويضاف إليها رشة صغيرة من الهال (الهيل) المطحون أو القرفة.

شوربة الشوفان مع الدجاج (الجزيرة)

شوربة الشوفان

المكونات: كوبا ماء، فخذا دجاج، بصلة، ليتر من مرقة الدجاج، 4 ملاعق كبيرة من رقائق الشوفان، ربع كوب كرافس، ملعقة كبيرة من معجون البندورة (الطماطم)، ربع ملعقة بهارات مشكلة، ربع ملعقة قرفة، رشة فلفل أسود، ملح بحسب الرغبة، قليل من زيت الزيتون.

الطريقة: يوضع زيت الزيتون في "طنجرة" (قِدر) على النار، ويقلى البصل ثم الكرافس، وتوضع فوقها القرفة والبهارات المشكلة والملح.

تضاف أفخاذ الدجاج المقطعة، ويمكن استبدالها بصدور الدجاج، وتقلى جيدا.

يضاف الشوفان ويقلب قليلا، ثم مرقة الدجاج حتى تغلي، ويضاف معجون البندورة، والقليل من عصير الحامض (الليمون) مع الفلفل الأسود.

سلطة الروكا (الجرجير) بالشنكليش (الجزيرة)

سلطة الروكا بالشنكليش

المكونات: باقتا روكا (جرجير) مغسولة جيدا ومجففة من الماء، نصف حبة بصل مفروم أجنحة (قطع رفيعة)، يخلط مباشرة بملعقة من السماق، 10 حبات بندورة كرزية تقطع الحبة إلى قطعتين، 3 ملاعق كبيرة خل البلساميك، 3 ملاعق زيت الزيتون، معلقتا عصير ليمون ورشة ملح.

الطريقة: تخلط جميع المكونات ويوضع فوقها كرات من جبنة الماعز، أو لبنة الماعز أو الشنكليش (نوع من الجبن) على مختلف نكهاته.

مقبلات الراهب باذنجان مع الجبنة المرهمية والخبز المحمص (الجزيرة)

راهب باذنجان بالجبنة

المكونات: كيلو باذنجان مشوي، ربع كوب جبنة مرهمية (كريمية)، 5 أوراق نعناع أخضر، حبتا بصل أخضر، حبة بندورة، ربع باقة زعتر أخضر، ربع كوب زيتون أخضر مقطع، رشة ملح، رغيف خبز مقلي، حبوب رمان للزينة.

طريقة التحضير: يشوى الباذنجان على النار ويقشر ويقطع، يورق النعناع، ويفرم البصل الأخضر ناعما، وتقطع البندورة مكعبات، ويفرم الزعتر الأخضر ناعما.

يضاف الزيتون مع رشة ملح، ثم تضاف الجبنة المرهمية.

تخلط المكونات حتى تتجانس وتتماسك، ثم توضع في قالب، ويقلى الخبز العربي ويوضع على الوجه ويزين بحبوب الرمان.

الفول بالأرز واللحمة

المقادير: 3 أكواب فول أخضر، 3 أكواب أرز هندي، 800 غرام لحم عجل مقطع، 4.5 أكواب مرقة اللحم، بصلتان، 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة بهار حلو، مكسرات للتزيين.

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الطريقة: يقشر الفول الأخضر، ويوضع زيت الزيتون في وعاء (طنجرة) على النار، ويفرم البصل ناعما ويقلى.

تضاف لحمة العجل والتوابل والملح، ثم تضاف حبوب الفول وتقلب حتى تنضج.

بعدها يضاف الأرز مع المرقة ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويزين بالمكسرات.

يمكن أيضا استبدال اللحم بالدجاج أو ثمار البحر، ويمكن أن يقدم إلى جانب هذا الطبق لبن الزبادي أو العيران.

حلوى التيراميسو الغربية بالقشطة العربية (الجزيرة)

حلوى تيراميسو بالقشطة

المكونات: 250 غرام بسكويت، 1.5 كوب قشطة، كوب حليب سائل، كوب جبنة مرهمية، ملعقتا فستق حلبي مطحون، كوب قطْر (شربات)، زهر الليمون للزينة.

مكونات القشطة المنزلية: ليتر حليب، ثلث كوب طحين فرحة أو سميد، ثلث كوب نشا، ثلث كوب طحين أبيض.

الطريقة: تحضر القشطة المنزلية بوضع الحليب وطحين الفرخة والنشا والطحين الأبيض، وتخلط المكونات جيدا على البارد، ثم توضع على نار هادئة حتى يتكون قوام القشطة.

في هذا الوقت يغطس البسكويت بالحليب، ويصف في قعر القالب.

تخلط القشطة المحضرة مع الجبنة المرهمية وقليل من القطْر وتوضع فوق البسكويت.

يوضع القطر على الوجه، ويزين الطبق بالفستق الحلبي وزهر الليمون مما يعطيه طابع الحلويات الشرقية.