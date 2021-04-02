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بالفيديو- المصرية سناء عبد الجواد.. من محو الأمية إلى ماجستير في القانون

نجحت سناء باستكمال رحلة التعليم بالتوازي مع النجاح الأسري وتربية الأولاد ورعاية أسرتها الكبيرة والاهتمام بأخواتها.

حسن المصري - القاهرة
2/4/2021

المصرية سناء شابة لم يسعفها حظها بالتعليم لعدم وجود مدرسة ابتدائية بقريتها، ولكنها علّمت نفسها بنفسها وحصلت على شهادة محو الأمية.

ولم يتوقف حلم سناء عند محو الأمية، حيث استمرت في المثابرة والكفاح وتابعت دراستها وتدرجت في المراحل التعليمية، حتى حصلت على الماجستير في القانون العام.

وقد انتقلت سناء من العمل في الخدمات معاونة بمديرية التموين، إلى باحثة شؤون إدارية بالمكان نفسه، وتأمل في الحصول على درجة الدكتوراه.

ونجحت سناء في رحلة استكمال التعليم بالتوازي مع النجاح الأسري وتربية الأولاد، بل إنها قامت أيضا برعاية أسرتها الكبيرة والاهتمام بأخواتها.

تقول سناء إنها عاشت طفولتها في قرية تفتقر لكافة الخدمات، وكان أهلها يخشون عليها من الذهاب للمدرسة التي تبعد كثيرا عن المنزل.

المصدر : الجزيرة

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