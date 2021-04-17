يركز الشيف الدويهي على الأطباق العالمية المرغوبة في لبنان والعالم العربي

من نكهات العالم يختار الشيف اللبناني إيدي الدويهي أطباقا صينية للإفطار. والشيف إيدي صاحب خبرة تمتد على 28 عاما منذ أن تخرج في المدرسة الفندقية عام 1993، وعمل في عدد من الفنادق اللبنانية والعربية.

يتميز الشيف إيدي بشغفه بالمطبخ العالمي، ويقول إنه يركز أكثر على الأطباق المرغوبة في لبنان والعالم العربي. ويعرف عنه أن لديه ميزة خاصة في تطبيقه للوجبات الصينية، ويصنع عادة صلصاتها المميزة ويستخدم توابلها الخاصة.

لفائف الخضار المعروفة باسم "لفائف الربيع" (بيكسابي)

ومن أجل سفرة رمضانية مميزة تحمل نكهات الصين يقدم الشيف إيدي عصير الحليب بماء الورد المنعش، وشوربة ثمار البحر، وللمقبلات يقترح لفائف الخضار المعروفة بـ"سبرينغ رولز" (spring rolls) (لفائف الربيع)، أما عن الطبق الرئيسي فيختار طبقا من لحم العجل "بيف ترياكي" (beef teriyaki)، ويختتم مائدته الرمضانية بحلوى كريمة البرتقال الخفيفة والمنشطة.

شراب حليب بالورد (شترستوك)

شراب الحليب بالورد

هذا الشراب منعش وممتلئ بالطاقة والغذاء، وينصح بتناوله للأطفال أيضا.

المقادير:

6 ملاعق سكر.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ليتر حليب (اختيار الحليب بحسب الذوق، فالبعض يفضل الحليب البقري وآخرون يفضلون النباتي كحليب الصويا أو اللوز أو المكسرات الأخرى).

الطريقة: يذوب السكر بالحليب ويضاف ماء الورد، ويمكن تزيينه ببتلات الورد أيضا.

يقدم باردا، ويمكن إضافة مكعبات الثلج.

شوربة ثمار البحر (بيكسابي)

شوربة ثمار البحر

المقادير:

150 غراما من ثمار البحر المشكلة.

4 أكواب مياه معدنية.

20 غراما من نشاء الذرة.

20 غراما من بودرة الدجاج (بهارات جاهزة بنكهة مرقة الدجاج).

50 غرام جزر مقطع حسب الرغبة.

5 حبات (قرون) من البازلاء الخضراء.

30 غراما من شرائح الكراث.

3 حبات من الإيدامامي (فول الصويا).

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

الطريقة: يوضع الماء وبودرة الدجاج والجزر على النار حتى يغلي جيدا.

بعدئذ تضاف كمية ثمار البحر وصلصة الصويا والنشاء وتحرك حتى تتكثف.

ثم تسكب في وعاء وتزين بالبازلاء وفول الصويا.

لفائف الخضار ممكن أن تكون مع اللحم أو الدجاج أو القريدس/الربيان (بيكسابي)

لفائف الخضار (spring rolls)

ويمكن أن يضاف إليها اللحم أو الدجاج أو القريدس الصغير (ربيان/ جمبري).

المقادير:

150 غرام لحمة (شرائح صغيرة) أو دجاج أو قريدس صغير.

100 غرام بامبو شوت (براعم الخيزران).

200 غرام جزر.

400 غرام ملفوف ياباني (صغير) أو عادي.

200 غرام شرائح فطر.

100 غرام ثوم.

100 غرام زنجبيل طازج.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقة سكر كبيرة.

عجينة رقائق السبرينغ رول.

الطريقة: يوضع زيت السمسم وتقلى اللحمة المقطعة إلى شرائح رفيعة حتى تنضج.

ثم تضاف إليها بقية المكونات، وتغطى المقلاة ويضاف قليل من الماء حتى تنضج جميع المكونات ويجف الماء كليا.

ثم توضع المكونات على العجينة وتطوى من الجهتين وتلف مثل الساندويش الصغيرة.

تقلى في زيت حام بعمق 3 إنشات، في درجة 325 مئوية حتى يميل لونها إلى الأشقر.

ويمكن الاحتفاظ باللفائف في الثلاجة -المجمدة- 3 أشهر، أو قليها مباشرة. وتقدم مع "الصلصة الحلوة والحامضة " (سويت آند ساور صوص)، أو مع صلصة الصويا التي يفضل الشيف إيدي تفاديها في رمضان لأنها مالحة وتسبب العطش.

بيف ترياكي طبق صيني شهي ومغذّ (بيكسابي)

بيف ترياكي "Beef teriyaki"

المقادير:

600 غرام من لحم العجل (مكعبات صغيرة).

5 غرامات من حبوب السمسم.

50 غراما من زيت السمسم.

50 غرام زنجبيل طازج.

50 غرام ثوم.

20 غرام سكر أسمر.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

3 ملاعق كبيرة من زيت للقلي.

شرائح أناناس للتزيين (اختياري).

500 غرام من صلصة الترياكي (ويمكن إعدادها منزليا من ليتر من صلصة الصويا، و100 غرام من نشاء الذرة، و90 غرام سكر، وخضار "فليفلة حمراء وخضراء وجزر وتفاح وبصل"؛ تقلى الخضار ثم تغلى بالصويا حتى تنضج وتصبح قابلة للهرس، ثم تهرس ثم تصفى. توضع الصويا بالمصفاة في طنجرة مع السكر والنشاء و10 غرامات من بودرة الخضار).

الطريقة: تغمس شرائح لحم العجل بنشاء الذرة وتوضع في الثلاجة 10 دقائق.

تحمى المقلاة جيدا مع قليل من زيت القلي، وتقلى شرائح اللحم لتأخذ لونا على الجهتين، وتوضع اللحمة جانبا.

تضاف بقية المكونات إلى المقلاة التي تحمل نكهة اللحم المقلي.

وبعد أن ينضج الثوم والزنجبيل تضاف صلصة الترياكي حتى تغلي، ثم يضاف اللحم مدة دقيقتين.

يسكب الترياكي في صحن التقديم مع الأرز الأبيض، ويزين بالبصل الأخضر وحبوب السمسم.

يمكن أيضا إضافة البروكلي أو الفليفلة الحلوة الملونة والفطر وطبخها مع المكونات لمن يرغب.

أما نوع الأرز الأبيض فيفضل استخدام المصري أو الإيطالي أو الأسترالي أو أي نوع أرز "حبة صغيرة". ويطبخ بكوب ماء فقط لكل كوب أرز، على أن ينضج على نار هادئة جدا.

حلوى كريمة البرتقال الشهية والسهلة (بيكسابي)

حلوى كريمة البرتقال

المقادير:

كوب من الكريمة الحلوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

عصير برتقالة واحدة.

ملعقة صغيرة من بودرة البرتقال (مثل بودرة العصائر).

نصف ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال "أورنج زيست" أو (برش قشر البرتقال الناعم).

الطريقة: توضع جميع هذه المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب حتى تمتزج جيدا، وتسكب في كوب للتقديم وتزين ببرش البرتقال.