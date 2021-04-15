ليس أشهى من أن تجتمع أطباق من حول العالم على السفرة الرمضانية، لتبدأ مع شراب الرمان بطريقة مبتكرة ومنعشة، وسلطة البرغل، ومقبلات تركية هي الباذنجان المحشو بالخضار، وطبق رئيسي من ابتكار الشيف، وتختم بالحلوى ذات الأصول الفرنسية بالكريم كارميل، وكلها على طريقة الشيف فاتنة ضاهر، مدونة الطعام التي تبتكر دائما أصنافا جديدة، وتضيف إلى الأطباق المعروفة لمستها الخاصة.

وتسافر فاتنة دائما إلى أنحاء العالم بهدف تعلم تحضير الوجبات على أصولها، كما تعلم طلابا طريقتها في تحضير الطعام الحديث، وهي تحضّر لإصدار كتاب الطبخ الخاص بها "وصفات فاتنة" باللغتين العربية والإنجليزية في الأيام القليلة القادمة.

شراب الرمان المنعش

المقادير: 3 أوراق نعناع خضراء

نصف كوب مياه غازية

نصف كوب عصير الرمان الطبيعي

الطريقة: تدق أوراق النعناع أو تمزق باليد، ثم توضع في كوب، وتسكب فوقها المياه الغازية، ثم عصير الرمان. ويمكن إضافة قطع الثلج لمزيد من الانتعاش.

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سلطة البرغل

المقادير: كوب برغل خشن

ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة (الطماطم)

كوب بندورة مقطعة

نصف كوب جوز مقطع

4 ملاعق كبيرة دبس رمان

نصف كوب بقدونس ونعناع

نصف كوب من حبوب الرمان الحامض

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

بصلتان صغيرتان

ربع كوب ماء دافئ

حبة حَر (فلفل حار) أحمر مفرومة لمحبي الفلفل الحار

الطريقة: ينقع البرغل بالماء والزيت لمدة 15 دقيقة، ثم يضاف معجون البندورة (الطماطم)، ويمزج جيدا.

تخلط البندورة المقطعة والبقدونس والنعناع والجوز والرمان والبصل والحَر والبصل في طبق، ويضاف إليها البرغل المنقوع، ويوضع فوقها دبس الرمان.

سلطة البرغل من وصفات فاتنة الشهية (الجزيرة)

باذنجان بالخضار والجبنة

ومن المقبلات، تقدم الباذنجان المحشو بالخضار والجبنة

المقادير: 3 حبات باذنجان طويل

حبة بصل شرائح

حبة فليفلة حمراء

حبة فليفلة خضراء

حبة فليفلة صفراء

حبة حر (فلفل حار) أخضر

4 ملاعق زيت زيتون

فصا ثوم

حبتان من البندورة

نصف كوب جبنة مبروشة

ليتر زيت للقلي

نصف ملعقة بهار أسود

نصف ملعقة كزبرة يابسة

نصف ملعقة بابريكا

نصف ملعقة بودرة البصل

نصف ملعقة ملح

الطريقة: يقشر الباذنجان على شكل مخطط، أي نترك القليل من القشر عليه، ويترك عنقه. ثم يقلى بالزيت ويصفى.

في هذا الوقت يقطع البصل والثوم والفليفلة على شكل جوانح، وتقلى بزيت الزيتون حتى تذبل، ثم تضاف البهارات.

تفتح الباذنجانات من وسطها بالطول، وتحشى بمزيج الفلفل والبصل، وتوضع في صينية وترش فوقها الجبنة، وتوضع في الفرن حتى تذوب.

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تفاح محشو باللحم

أما الطبق الرئيسي من ابتكار فاتنة، فهو التفاح المحشو باللحم

المقادير: 4 حبات تفاح (أو بعدد أفراد الأسرة)

كوب أرز بسمتي مسلوق

500 غرام لحمة مفرومة

3 فصوص ثوم

8 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة ملح

ملعقة إكليل الجبل مفروم

ملعقة سبع بهارات

ملعقة كزبرة يابسة

ملعقة بهار أسود

كوب مكسرات مفرومة

طريقة التحضير: يتبل اللحم بالبهار والملح وإكليل الجبل و6 ملاعق زيت وثوم، ويوضع في البراد 3 ساعات.

يقلب البصل على النار مع زيت الزيتون حتى يذبل، ثم يضاف اللحم حتى ينضج، بعدها تضاف المكسرات مع سبع بهارات والكزبرة، ثم الأرز المسلوق.

يفرغ التفاح ويشوى في الفرن مع رشة زيت لمدة 25 دقيقة، ثم يحشى التفاح بالمزيج، ويوضع ثانية في الفرن مدة 10 دقائق.

تفاح محشو باللحم المفروم من تحضير الشيف فاتنة (الجزيرة)

حلوى كريم كراميل

ويكون الختام بحلوى لذيذة ومرغوبة للكبار والصغار، وهي الكريم كراميل.

المقادير: 5 بيضات

5 أكواب حليب

2 كوب سكر

ملعقة كبيرة فانيلا

ملعقة كبيرة برش الحامض

طريقة التحضير: يذوب نصف كوب سكر على النار حتى يصبح لونه أشقر، ويوضع في قالب الكيك أو صينية.

يخلط البيض مع الفانيلا وبرش الليمون، ويضاف إليه الحليب وكوب ونصف من السكر، ويوضع المزيج فوق السكر الذي أصبح كارميل.

يدخل إلى فرن بعد وضع القالب في صينية ثلثها مليء بالماء (مثل بان ماري أو حمام مائي) على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

يترك حتى يبرد ثم يدخل إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات.

يقلب في صينية ويقدم باردا.