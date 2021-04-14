تعد فلسفة والدورف نموذجا فريدا في تعليم الأطفال، تقوم على إدراك أن الإنسان جسد وعقل وروح، الهدف منها إنتاج أفراد قادرين على خلق معنى في حياتهم.

جوهر الفلسفة التي ظهرت منذ قرابة 100 عام على يد الفيلسوف والعالم النمساوي والدورف شتاينر، أن الأطفال الذين ينشؤون بوعي التفكير المستقل سيكونون أكثر استعدادا للتعامل مع الأسئلة الطبيعية والروحية المهمة التي يهتم بها الفلاسفة والعلماء.

صمم والدورف منهاجه ليكون مستجيبا لاحتياجات الطفولة، بما في ذلك السماح للأطفال بتحديد وتيرتهم واستخدام خيالهم وإبداعهم.

الفلسفة الألمانية والإسلام

يسعى منهاج "والدورف" إلى غرس القيم الإنسانية الإيجابية المتمثلة في التعاطف، وتقديس الحياة، والاحترام، والتعاون، وحب الطبيعة، والاهتمام بالعالم، والضمير الاجتماعي، فضلا عن تطوير المهارات المعرفية والفنية والعملية.

التغذية الروحية المستمرة للطفل التي يعتمد عليها ذلك المنهاج، تشجع على التفكير الصحي والنشط، ربما لذلك السبب ينظر إلى مدارس والدورف عن طريق الخطأ على أنها دينية، وفقا لما جاء على موقع "والدروف هوم سكوليرز" (Waldorf home schoolers).

ومع ذلك فإن الآباء من مختلف الديانات والفلسفات الأخلاقية، مثل المسلمين واليهود والكاثوليك والبوذيين والبروتستانت والصوفيين، يختارون تعليم "والدورف" لأطفالهم، لأنه يقوم على نظرة روحية للإنسان والعالم.

من رحم فلسفة "والدورف" نشأ العديد من المناهج التابعة لفلسفته، والتي تقدم منهجا مخصصا للغة العربية والثقافة الإسلامية، يتضمن مجموعة من الدروس خاصة في شهر رمضان وجميع الأشهر الإسلامية الأخرى من العام، كما في منهج "بيبير آند بين" (Pepperandpine) و"إيرث سكولينج" (Earthschooling) و"والدورفيش" (Waldorfish)، وغيرها من المناهج الأخرى.

حساب أيام شهر رمضان من أفضل الطرق لتعليم الطفل مدة الشهر والحساب (بيكسابي)

ومن خلال فلسفة والدورف يمكن تنفيذ عدد من الأنشطة الرمضانية مع الأطفال، ومنها:

تقويم رمضان

حساب أيام شهر رمضان من أفضل الطرق لتعليم الطفل مدة الشهر والحساب. يمكن صنع التقويم من قطعة كبيرة من القماش يخيط فيها 30 جيبا صغيرا، يكتب على كل جيب رقما من 1 إلى 30، وهي أيام رمضان.

وفي كل جيب توضع "بطاقة" من الورق المقوى وتطوى، ومن الخارج يكتب عليها رقم اليوم مثل "اليوم الأول، أو اليوم الثالث وهكذا"، وعلى خلف الورقة يوضع اسم صحابي من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وعندما يفتح الطفل "البطاقة" يقرأ قصة الصحابي، ويستمر على ذلك حتى انتهاء الشهر الكريم.

أطوار القمر

يمكن صنعها بطريقتين حسب عمر الطفل والإمكانات المتاحة، وهي فرصة جيدة لتعليم الطفل مراحل تطور أطوار القمر.

الطريقة الأولى وفقا لـ"إنسكولا تشانل" (Eniscuolachannel)، صندوق مستطيل له غطاء مدهون باللون الأسود من الداخل، وفيه 8 فتحات، فتحة واحدة على كل جانب صغير، و3 فتحات على كل جانب طويل.

وتثبت كرة بيضاء في منتصف الصندوق من الداخل، وفي أحد جوانب الصندوق القصيرة تصنع فتحة صغيرة للغاية ويوضع كشاف صغير.

وعند النظر من الفتحات، يظهر كل منها طورا من أطوار القمر بالترتيب، فيتعرف الطفل على "المحاق، والهلال المتزايد، والتربيع الأول، والأحدب المتزايد، والبدر، والأحدب المتناقص، والتربيع الأخير، والهلال المتناقص".

الطريقة الأخرى وفقا لـ"بيبر آند بين" (Pepper and pine)، من خلال لوح خشبي مستطيل، معلق عليه 8 قطع دائرية مصنوعة من الخشب، وبالقلم الرصاص ترسم على كل قطعة دائرية مرحلة من أطوار القمر، وتلون بالألوان المائية، ويكتب خلف كل قطعة اسم طور القمر.

زينة رمضان

من أكثر الأنشطة الممتعة للأطفال صنع زينة رمضان، ومن أبسط أشكال الزينة الأوراق الملونة على هيئة مثلثات، تلصق على خيط طويل وتعلق على الجدران.

كما يمكن صنع الثيمات المميزة لشهر رمضان: "الهلال" و"النجوم" و"الفانوس"، وبحسب "لايف أوف أبراون موم" (Life of a brown mom)، ترسم الثيمات الثلاثة على ورق ملون براق، ويستخدم المقص في قص تلك الأشكال، وتعلق على خيط قوي ثم تلصق على الحوائط.

الرسم

تعتقد فلسفة "والدورف" أن كل طفل هو فنان مبدع، ويمكن أن تصبح أطراف أصابع الطفل المادة الخام للتعبير الفني الحر. والرسم الحر من أفضل وسائل التعليم والاستيعاب، وفقا لدراسة لفان جيمس أستاذ الفنون في مدرسة "والدورف" بكلية شتاينر في كاليفورنيا، منشورة على "والدورف لايبرري" (Waldorf library).

يمنح الرسم الحر الطفل القدرة على إدراك واستيعاب الأمور المختلفة، والتعبير كذلك عما يشعر به ويراه دون الحاجة لكلمات.

من خلال ورقة سوداء وباستخدام الطباشير الأبيض أو قلم ألوان شمع أبيض وأصفر، يمكن للطفل أن يرسم ما يراه أو ما يعرفه عن السماء في الليل.

ومن خلال النقاش معه، يمكن تعليمه عن أطوار القمر، وحركة الكواكب والنجوم.