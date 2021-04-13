تعرفنا الشيف حجازي على أكلات شعبية رمضانية معروفة في الجنوب اللبناني يتناولها الجميع خلال وجبة الإفطار أو السحور أو في السهرة

في شهر رمضان تحتار الأمهات باختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار رمضان، فيبحثن دائماً عن وجبات ترضي جميع أفراد الأسرة.

لهذا حرصت الجزيرة نت على مشاركة الأمهات وربات البيوت بكل ما هو نافع ومفيد، في "شيف اليوم" اختارت تقديم وصفات الشيف اللبنانية الشابة سمية حجازي والمتميزة بأنها بعيدة عن التكلفة وسهلة التحضير وصحية ولذيذة.

مطبخ الجنوب اللبناني متنوع بوصفات المقبلات النباتية المغذية (الجزيرة)

ولأن شهر رمضان موسم تذكر التراث وحكايات الأجداد، واستعادة تجربة أكلات رمضانية شعبية عشقناها في طفولتنا. تعرفنا الشيف حجازي على أكلات شعبية رمضانية معروفة في الجنوب اللبناني، فما الطعام المفضل لدى أهل الجنوب في لبنان؟ وما الأكلات الأشهر لديهم في شهر رمضان؟ لذلك قررت حجازي تقديم أكلات طبعت بالمذاق اللبناني التراثي.

وسمية حجازي شيف من ضيعة جنوبية في لبنان تدعى يارون، وتعتبر الطهو فنا، ورغم أنها أنهت دراستها الجامعية في مجال إدارة الأعمال، فقد استطاعت من خلال عالم الطبخ الابتكار بوصفات الأكل وإدخال التغيير إليها كي لا نشعر بالملل والروتين. فهذه المهنة شغفها وتمارسها منذ 7 سنوات وتلقى التشجيع من أهلها وأولادها وزوجها والدعم على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزيدها عزما للاستمرار بالنجاح والتقدم والتطور.

الشيف اللبنانية سمية حجازي تسلط الضوء على الوصفات التقليدية الجنوبية الطازجة من الطبيعة (الجزيرة)

تميزت على صفحتها الرسمية على إنستغرام بأسلوبها البسيط وطريقة تقديم الأطباق المختلفة من المطبخ الشرقي والغربي، وسلطت الضوء على الوصفات التقليدية الجنوبية خاصة بعد أن أطلقت وسم # بلا لحمة # بلا بطيخ بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار في لبنان.

والمطبخ الجنوبي متنوع بوصفاته النباتية المغذية واختارت وصفات رمضانية سهلة من التراث الجنوبي لتقدمها للعائلة لتستمتع بمذاقها الشهي والمفيد.

عصير الليموناضة المنعش

ويمكن تقديم عصير الليموناضة الطازج والمنعش والأفضل للصحة والذي يمنح الطاقة والانتعاش بعد يوم صيام، ويتكون من عصير الليمون والسكر والماء البارد وبعض الثلج، يخلط ويقدم مباشرة.

مقبلات لبنانية شوربة فطر (الجزيرة)

شوربة الفطر

لا يمكن للصائم أن يبدأ إفطاره دون حساء، خاصة شوربة الفطر الشهية والمفيدة، وهي سهلة التحضير وذات مكونات بسيطة:

بصلة مفرومة، ملعقة كبيرة زبدة، ملعقة كبيرة طحين، أغصان زعتر أو إكليل الجبل، كوب مرقة دجاج أو خضار أو لحم، كوب فطر طازج مقطع، ملح وبهار أسود بحسب الذوق، ربع كوب كريمة.

الطريقة: لمعرفة طريقة الإعداد.. تابعي الفيديو المرفق.

الفتوش الملون

السلطة وهي ملكة الألوان وعروسة السفرة وحبيبة قلب الكل "فتوش"، ولتسهيل التحضير يتم غسل الخضار مبكرا لتجف جيدا.

المكونات: خس، ثمرة طماطم كبيرة (بندورة)، حبتا خيار، فلفل أخضر حلو وممكن ألوان، فجل، بصل أخضر، بقدونس، وبقلة.

الطريقة: تفرم الأعشاب فرما خشنا، وكلما زادت ألوانها كانت مغذية وشهية أكثر.

وتخلط الخضار والورقيات المفرومة قبل التقديم مباشرة بخلطة من: ملح، عصير ليمون، خل الحصرم، سماق، دبس رمان، زيت زيتون، حبق، زعتر، وإكليل الجبل المجفف.

ولخيار صحي يحمص الخبز العربي أو التنور مع القليل من الزيت، مع رشة ملح ونعناع جاف أو زعتر وسماق ويرش فوق الفتوش. (يمكن تحضير الخبز مسبقا بكمية تكفي لعدة أيام).

ولتخزين الفتوش لعدة أيام يوضع في علبة حفظ من دون الخلطة والبندورة، ويغطى بمناديل ورقية لامتصاص أي رطوبة من الخضار.

كمونة البندورة الجنوبية

تعود الشيف حجازي بذكرياتها لأيام طفولتها أيام كانت الحياة حلوة وبسيطة وفيها الأكلات الطيبة ومنها رائحة الكمونة الجنوبية، والتي هي أساس عديد من الأكلات اللبنانية ومنها الفراكة وكبة العدس وكبة البطاطا وكبة البندورة.

تحويجة (بهارات) دقة الكبة: ورق عطر، مردكوش، بهار كبة، ورد مجفف، كمون حب، بهار أسود حب، بهار أحمر حب، وقرفة.

مكونات الكبة الجنوبية: 1 كوب برغل أسمر ناعم، 2 ملعقة كبيرة من دقة الكبة المطحونة بمحضرة الطعام، كوب وربع حبق، ربع كوب نعنع، بصلة، حبة فلفل أخضر وأحمر، ملعقة صغيرة ملح، أوراق بصل أخضر.

الطريقة: تخلط مكونات البهارات والكبة معا تمهيدا لعمل أصناف عدة ومنها كمونة البندورة.

يتم زيادة على التحويجة أعلاه إضافة 4 حبات بندورة مطحونة بالخلاط، ويتم تركها جانبا ليصبح السميد مبلولا، ويضاف ملعقتان كبيرتان من رب البندورة، 3 بندورات مقطعة إلى مكعبات، 4 ملاعق زيت زيتون، رشة ملح، كوب من النعناع وبقدونس مفروم فرما ناعما، تخلط المكونات معا وتقدم مع المخللات، خبز مرقوق، وكل شيء نباتي يمكن أن يخطر على البال.

ليالي لبنان من الحلويات سهلة الإعداد ويحبها الكبار والصغار (الجزيرة)

حلوى ليالي لبنان

بعد الإفطار يتوق الصائم لتذوق الحلويات الشهية لتعيد إليه الطاقة والحيوية، لهذا السبب اختارت هذا الطبق بهذا الطعم الرائع ويدعى ليالي لبنان وهي وصفة سهلة تكفي (4-5 أشخاص).

المكونات: 4 أكواب حليب سائل، 3 أرباع كوب سميد ناعم (طحين فرخة)، 3 ملاعق كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ماء زهر.

الطريقة: تخلط جميع المكونات في معا في طنجرة، وترفع على النار مع التحريك المستمر حتى تتكثف، وتسكب في وعاء التقديم.

للتزيين: 5 ملاعق قيمر (القشطة)، قطر(شربات)، زهر الورد، وفستق حلبي.

عندما تبرد تغطى بشكل متساو بالقيمر، وتزين بالفستق الحلبي وزهر الورد، ويضاف لها القطر عند التقديم بحسب الرغبة.