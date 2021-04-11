لتحتفظ الأطعمة بقيمتها الغذائية ينصح بإفراغ الأكياس المعبأة بها من الهواء قبل وضعها في الثلاجة وإغلاق أوعية التخزين بإحكام.

كانت الأمهات والجدات سابقًا يجهّزن لمونة رمضان قبل أشهر عدة من الشهر الفضيل، وفي وقتنا الحالي أصبحت هذه المهمة أسهل بكثير من أيامهن. ومع ذلك، فإن وقت إعداد مونة رمضان له سحره الخاص، ومكانته المميزة في قلوب الجميع، فهي تفرح قلوب الصغار والكبار، وتشجعهم على الصوم وتأدية هذه الفريضة الجليلة.

المونة الرمضانية والأطباق المثلجة من أهم ما يمكن إعداده ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، فتسارع السيدات إلى تجهيز بعض الأطباق التي يمكن أن تجهز من قبل، كي تُخرج فورا عند الحاجة وتطبخ وتقدم في وجبات الإفطار.

وقد تتساءل كثيرات عن أنواع الأغذية التي تشترى من أجل مونة لرمضان؛ فماذا يمكن أن يجهزن لرمضان؟ وما الأكلات الأكثر طلبًا للسفرة الرمضانية؟ كل هذه التساؤلات ستجيب عنها ربات منازل يحرصن على تجهيز موائد رمضانية شهية لأسرهن.

البيتزا من المعجنات التي يحبها معظم أفراد الأسرة ويمكن إعدادها وتفريزها (بيكسلز)

السمبوسك والكبة على موائد الصائمين

تعدّ (أم علي) سوزان مدلج السمبوسك طبق المقبلات الأشهى في رمضان ولا يستغنى عنه على أي مائدة، ويمكن أن يحشى باللحم أو الجبن أو أي حشوة تحبها السيدة، تحفظها مغلفة في الثلاجة وعند الحاجة يمكن إخراجها قبل 10دقائق ثم إلى القلي فورا.

وكذلك الكبة بكل أنواعها يمكن حفظها في الثلاجة شهورا، وذلك بحشوها وتقريصها ووضعها في الثلاجة مغلفة بأكياس الفريزر، فالكبة المقلية من الثلاجة إلى القلي بالزيت الحار فورا.

وتتذكر أم علي أنها في طفولتها كانت تساعد أمها في إعداد تلك الأطعمة، ولم تكن أمها وحدها من يقوم بذلك، فقد كانت نساء الحي جميعا يبدأن بالاستعداد لهذه المهمة أيضا منذ وقت مبكر، لأن "بيت المونة" يجب أن يكون عامرا في أيام الشهر المبارك، ولا يجوز أن تغيب هذه الأصناف عن موائد الصائمين.

وتضيف أنه قد يبدو غريبا أن تقوم سيدة من بنات اليوم بتحضير "مونة رمضان" كما كانت تفعل الجدات، لأن كل شيء صار متوفرا ولم يعدن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، ومع ذلك فهي تنحاز لأيام الماضي الذي كان مملوءا بالأطعمة الشهية والنكهات المختلفة. ودائما تخزن الخضراوات الموسمية وتستغل مواسم القطف لحفظها ومن أهم هذه الخضار: البامية والفاصولياء الخضراء والسبانخ وورق العنب والملوخية.

الحاجة عليا البرجي ترى أن تحضيرات الطبخ في هذا الشهر متعة (الجزيرة)

متعة الطبخ في رمضان

أما الحاجة عليا البرجي فتؤكد ضرورة وجود أغراض أساسية في شهر رمضان ينبغي تجهيزها، منها خلطة إعداد المحشي والخضراوات والفواكه المقطعة للعصير ولسلطة الفتوش.

كما ينبغي تجهيز المطبخ لاستقبال رمضان، فهو ساحة العمل الأساسية في هذا الشهر الفضيل. فبين الطبخ والعجن والخبز وتحضير الحلويات، لا بدّ من وجود أدوات أساسية تساعد على تحضير السفرة الرمضانية العامرة والغنية، فالطبخ في هذا الشهر يصبح متعة بدلًا من أن يكون ثقيلا.

والحاجة عليا تخطط سلفا لتكون جاهزة لاستقبال الشهر الكريم بفرح وحماسة، فتبدأ بخبز البيتزا دقيقتين أو 3 دقائق، وتضع فوقها صلصتها المفضلة، ثم تجمّدها بعد خبزها، وتقطعها ثم توضبها في أكياس بلاستيكية. وترى أن صدور الدجاج من الأكلات المثالية للتجميد، فما عليها إلا تتبيلها وطبخها لتعود فتضعها في الفريزر بعد أن تبرد.

سوزان مدلج: الكبة بكل أنواعها يمكن حشوها وتقريصها ووضعها في الثلاجة محفوظة بأكياس الفريزر (الجزيرة)

مخللات وتمور

كما أنها تجهز مخللات الزيتون والخيار والفلفل الحار والحلو، والمكدوس وغيرها، فهي من المقبلات المهمة على الموائد العربية، لأن الصائم يحتاج إلى كمية من الملح عند إفطاره تعوضه عما خسره في أثناء يوم الصيام.

وتشير إلى أهمية حفظ التمور في مكانها الصحيح، فلكل صنف طريقته الخاصة بالحفظ، فهناك ما ينبغي حفظه بالثلاجة وأصناف أخرى بالفريزر (المجمدة)، لكن الأهم أن يبقى مغلفا بكيس بلاستيكي منعا لتلوثه.

استغلال العروض وتوفير الوقت

وتنصح بالاستفادة من عروض الأسواق على المواد الأساسية مثل السكر والأرز والطحين والمعلبات لتوفر ربة المنزل على نفسها الوقت والجهد والمال أيضا.

كما أنها تنصح بالاحتفاظ بالأطعمة دون أن تخسر قيمتها الغذائية وذلك بإفراغ أكياس الثلاجة من الهواء قبل حفظ الطعام فيها، وإغلاق أوعية تخزين الطعام بإحكام كي لا يتسرب إليها الهواء فيفسد الطعام.

وهي تخصص يوما قبل بداية الشهر الكريم وتستغله لتنظيف وتقطيع وتجهيز اللحوم بأنواعها ووضعها بالأكياس الخاصة للحفظ في الفريزر حتى تكون جاهزة للاستخدام في الشهر الفضيل. وتنصح كل ربة منزل بإنجاز كل تحضيرات طعام رمضان قبل دخول الشهر الفضيل من أجل توفير عناء الوقوف في المطبخ يوميًا ساعات طويلة.

هبة الرفاعي تنصح كل امرأة بإنجاز تحضيرات أكل رمضان لتوفير عناء الوقوف في المطبخ يوميًا ساعات طويلة (بيكسابي)

قائمة مشتريات وجدول وجبات

وتبين هبة الرفاعي -وهي امرأة عاملة- أن الأعباء المنزلية تتراكم في شهر رمضان بسبب تقاليد هذا الشهر التي تتطلب إعداد مائدة إفطار مميزة كل يوم، لذلك فهي تسعى إلى تجهيز "المونة" قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

فهي تكتب قائمة بأهم الاحتياجات من الأطعمة واللحوم والبهارات في شهر رمضان وتملأ بها خزانة المطبخ، كما تحرص أيضا على توفير أكياس وعبوات حافظة لاستخدامها في حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، فضلا عن ورق الفويل (القصدير) وورق تغليف الطعام البلاستيكي، وكذلك أواني حفظ الطعام الزجاجية الصالحة للاستخدام في المايكرويف من الأدوات الأساسية المطلوبة أيضا.

كما تضع جدولا لوجبات رمضانية على الثلاجة يتضمن مقترحات مختلفة لأطباق رئيسية وجانبية، إضافة إلى أطباق الحساء والحلويات، فهناك عدد لا نهائي من الوصفات متوفرة على الإنترنت برأيها ويمكن الاستعانة بها عند تحضير جدول الوصفات.

يمكن تجهيز العصائر الرمضانية سلفا والاحتفاظ بها مثلجة ومنها الجلاب وقمر الدين التمر الهندي والسوس (غيتي)

تحضير مأكولات ومشروبات رمضانية

وتنصح هبة كل ربة منزل بإنجاز التحضيرات سلفا لتوفير عناء الوقوف في المطبخ يوميا ساعات طويلة، فهي تجهز المعجنات بأنواعها، وتضع أكياسا صغيرة من البصل المقطع والثوم المهروس في الفريزر لاستخدامها سريعا، وتقوم بإعداد المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين والتمر الهندي والسوس وتضعها أيضا في الفريزر، فضلا عن توزيع اللحوم كالكفتة والدجاج، وكذلك الخضراوات بعد تقطيعها، في أكياس الثلاجة لاستخدامها في الطبخ سريعا.

وأخيرا نقول لكم ولكن جميعًا.. صيامًا مقبولًا.. وإفطارًا هنيئًا.. وتقبل الله طاعاتكم.. وكل عام وأنتم بخير.. رمضان مبارك.