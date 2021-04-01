تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها 195 دولة، إلى حاجة الأطفال للتمتع بوقت للترفيه، وتعد حفلات عيد ميلاد الأطفال بمثابة فرصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.

إذا كنت تخطط لتنظيم حفلة للأطفال، فسيتعين عليك بالتأكيد استخدام إبداعك وخيالك لجعلها تبدو جذابة لهم قدر الإمكان. لذلك، عليك تعلم كيفية صنع بعض عناصر الزينة يدويا.

وسيكون من الجيد إشراك طفلك في عملية التزيين، بعد التعرف على كيفية صنع مختلف أنواع زينة حفلات الأطفال، إذ يمكنك أن تشكل مع طفلك فريقا لصنع زينته المفضلة.

وسيساعد هذا النشاط في تحفيز إبداعه وشعوره بالمسؤولية وتعزيز احترامه لذاته، كما سيقضي وقتا ممتعا معك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، قالت الكاتبة ماريا فرناندا راميريز راموس إن حفلات الأطفال تصنع ذكريات لا تُنسى للوالدين والأطفال على حد سواء، لكنها قد تكون صعبة على الآباء لأنها تتطلب منهم بذل جهدٍ لجعلها جذابة.

حفلات الأطفال تصنع ذكريات لا تُنسى للوالدين والأطفال على حد سواء (بيكسلز)

زينة البالونات.. ولكن!

ذكرت الكاتبة أن البالونات من العناصر الرئيسية في تزيين حفلات الأطفال، ولكن يشير تقرير صادر عن موقع "أنفايروبايتس" للتقارير البيئية إلى أن البالونات تمثل مصدر قلق عالميا، لأنها تسبب الكثير من التلوث، كما حذرت منظمة "غرينبيس" من أنها تشكل خطورة على الحياة البحرية.

وأوردت الكاتبة أن البالونات مصنوعة من مادة اللاتكس التي يدوم تحللها حوالي 6 أشهر. ولا يمكن لاستخدامها القصير الذي يتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام أن يبرر تأثيرها السلبي. لذلك، من الأفضل اختيار بدائل تزيين ذات تأثير بيئي منخفض وتكون مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

حفلة عيد الميلاد فرصة لمنح الطفل يوما خاصا به والتعرف على صفاته وقدراته (بيكسلز)

الترفيه حق أساسي لطفولة مثالية

تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حوالي 195 دولة، إلى حاجة الأطفال إلى التمتع بوقت للعب والترفيه، لأن ذلك حق أساسي لطفولة مثالية.

وفي هذا السياق، تعدّ حفلات الأطفال بمثابة فرصة تسمح لهم بقضاء وقت ممتع مع أترابهم، وهي لحظات من شأنها أن تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.

وأضافت الكاتبة أن حفلة عيد الميلاد تعتبر فرصةً لمنح الطفل يوما خاصًا به والتعرف على صفاته وقدراته، وهو جانب أساسي من جوانب التربية الإيجابية. إنها مناسبة مثالية لتظهر العائلة للطفل مدى قيمته.

يمكن إشراك الطفل في تحضير زينة يدوية مناسبة لعمره واهتمامه (الجزيرة)

عناصر يدوية لتزيين الحفل

عادة ما تطغى على حفلات الأطفال الألوان الزاهية ومختلف أنواع الزينة. وبما أن أذواق الأطفال تختلف مع نموهم، فإن من المهم أن تأخذ رأي طفلك بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بزينة حفلته، وأن تقيّما الخيارات معا. أما إذا كنت تريد أن تكون الحفلة مفاجأة، فيجب أن تفكر في ذوق طفلك وألوانه المفضلة أو شخصيات الكرتون التي يحبها.