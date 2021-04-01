من الجيد إشراك طفلك في عملية التزيين.. 8 مصنوعات يدوية لحفلات الأطفال
تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها 195 دولة، إلى حاجة الأطفال للتمتع بوقت للترفيه، وتعد حفلات عيد ميلاد الأطفال بمثابة فرصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.
1/4/2021
إذا كنت تخطط لتنظيم حفلة للأطفال، فسيتعين عليك بالتأكيد استخدام إبداعك وخيالك لجعلها تبدو جذابة لهم قدر الإمكان. لذلك، عليك تعلم كيفية صنع بعض عناصر الزينة يدويا.
وسيكون من الجيد إشراك طفلك في عملية التزيين، بعد التعرف على كيفية صنع مختلف أنواع زينة حفلات الأطفال، إذ يمكنك أن تشكل مع طفلك فريقا لصنع زينته المفضلة.
وسيساعد هذا النشاط في تحفيز إبداعه وشعوره بالمسؤولية وتعزيز احترامه لذاته، كما سيقضي وقتا ممتعا معك.
وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، قالت الكاتبة ماريا فرناندا راميريز راموس إن حفلات الأطفال تصنع ذكريات لا تُنسى للوالدين والأطفال على حد سواء، لكنها قد تكون صعبة على الآباء لأنها تتطلب منهم بذل جهدٍ لجعلها جذابة.
زينة البالونات.. ولكن!
ذكرت الكاتبة أن البالونات من العناصر الرئيسية في تزيين حفلات الأطفال، ولكن يشير تقرير صادر عن موقع "أنفايروبايتس" للتقارير البيئية إلى أن البالونات تمثل مصدر قلق عالميا، لأنها تسبب الكثير من التلوث، كما حذرت منظمة "غرينبيس" من أنها تشكل خطورة على الحياة البحرية.
وأوردت الكاتبة أن البالونات مصنوعة من مادة اللاتكس التي يدوم تحللها حوالي 6 أشهر. ولا يمكن لاستخدامها القصير الذي يتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام أن يبرر تأثيرها السلبي. لذلك، من الأفضل اختيار بدائل تزيين ذات تأثير بيئي منخفض وتكون مصنوعة من مواد معاد تدويرها.
الترفيه حق أساسي لطفولة مثالية
تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حوالي 195 دولة، إلى حاجة الأطفال إلى التمتع بوقت للعب والترفيه، لأن ذلك حق أساسي لطفولة مثالية.
وفي هذا السياق، تعدّ حفلات الأطفال بمثابة فرصة تسمح لهم بقضاء وقت ممتع مع أترابهم، وهي لحظات من شأنها أن تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.
وأضافت الكاتبة أن حفلة عيد الميلاد تعتبر فرصةً لمنح الطفل يوما خاصًا به والتعرف على صفاته وقدراته، وهو جانب أساسي من جوانب التربية الإيجابية. إنها مناسبة مثالية لتظهر العائلة للطفل مدى قيمته.
عناصر يدوية لتزيين الحفل
عادة ما تطغى على حفلات الأطفال الألوان الزاهية ومختلف أنواع الزينة. وبما أن أذواق الأطفال تختلف مع نموهم، فإن من المهم أن تأخذ رأي طفلك بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بزينة حفلته، وأن تقيّما الخيارات معا. أما إذا كنت تريد أن تكون الحفلة مفاجأة، فيجب أن تفكر في ذوق طفلك وألوانه المفضلة أو شخصيات الكرتون التي يحبها.
بالون مصنوع من الورق: البالونات الورقية غير مكلفة وهي متوفرة في المتاجر المخصصة لبيع لوازم الحفلات. ويمكن تحويل هذه البالونات إلى كرة قدم أو بوكيمون أو شخصية كرتونية بمساعدة الورق الملون وأقلام التلوين مثلا.
الأقنعة المصنوعة من علب رقائق الحبوب: هذه فرصة جيدة لإعادة تدوير علب الحبوب أو المنتجات المنزلية. وكل ما عليك فعله هو قص هذه العلب لتصنع منها أقنعة، ثم ينبغي تزيينها وفقا للموضوع المختار. يمكن إضافة تفاصيل مضحكة إلى الأقنعة لالتقاط الصور، مثل الشوارب أو الشفاه أو الأذنين أو القبعات، وتثبيتها بعصي صغيرة.
تذكارات من قماش اللباد: إن هذا النوع من القماش المعروف باسم اللباد متعدد الاستخدامات وغير مكلف. وباستخدام إبرة ودبوس مشبك وخيوط ملونة يمكنك إعداد تذكارات لطيفة للأطفال.
أكاليل ورقية: تعد أكاليل الورق من أسهل أنواع الزينة التي يمكن صنعها يدويا، وكل ما تحتاجه هو الصوف وخيط متين وغراء. وأول شيء يجب عليك فعله هو اختيار موضوع، مثل الأبطال الخارقين أو الفاكهة أو الزهور أو حتى المثلثات البسيطة، ثم قص هذه الأشكال المختلفة وتزيينها. يمكنك كتابة اسم صاحب الحفلة أو "عيد ميلاد سعيد" على الأشكال، ثم لصقها على الخيط وتعليقها. بإمكانك أيضا تخزينها لحفلة أخرى.
إطار الصورة: في عصر تحظى فيه مواقع التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة، لن يجذب إطار الصورة الأطفال فحسب بل الكبار أيضا، كما أنه من السهل جدا إعداده. في هذه الحالة، ستحتاج فقط إلى كرتون، ثم عليك اختيار موضوع لتزيين الإطار على غرار الديناصورات والحيوانات وشخصيات الكرتون. ويجب أن تجعل الدوائر بالحجم التقريبي لرؤوس لأطفال الذين سيحضرون الحفلة حتى تكون مناسبة لهم.
صنع مزهريات من الورق: غالبا ما يتم التخلص من لفائف ورق الحمام أو المطبخ. ونظرا لشكلها، يمكن إعادة تدويرها من خلال صنع مزهريات لتزيين حفلات الأطفال. باستخدام الورق المقوى والدهانات والصوف وأقلام التحديد الملونة، من الممكن تحويلها بالكامل إلى عناصر زينة.
طعام في شكل حيوانات: تعتبر طاولة الحلوى وكعكة عيد الميلاد من العناصر الأساسية في حفلة الأطفال. وإذا أعدت مختلف الأطعمة بطريقة طريفة، فستكون عنصرا إضافيا من عناصر الزينة أيضا. يمكنك مثلا صنع نقانق على شكل أخطبوط، وفراولة منقطة بالشوكولاتة لتبدو مثل الحشرات.
ستائر ورقية: من السهل جدا صنع الستائر الورقية لتزيين إطارات الأبواب أو الجدران أو الطاولات. بإمكانك صنعها من خلال قص شرائح طويلة من الورق الملون، وترتيبها في شكل قوس قزح وتثبيتها على شريط طويل لتسهيل إلصاقها بإطار أو طاولة.