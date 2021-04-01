البث الحي
مرأة

من الجيد إشراك طفلك في عملية التزيين.. 8 مصنوعات يدوية لحفلات الأطفال

تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها 195 دولة، إلى حاجة الأطفال للتمتع بوقت للترفيه، وتعد حفلات عيد ميلاد الأطفال بمثابة فرصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.

إذا أردت أن تكون الحفلة مفاجأة، فعليك التفكير بذوق طفلك وألوانه المفضلة أو شخصيات الكرتون المفضلة لديه (بيكسابي)
إذا أردت أن تكون الحفلة مفاجأة، فعليك التفكير بذوق طفلك وألوانه المفضلة أو شخصيات الكرتون المفضلة لديه (بيكسابي)
1/4/2021

إذا كنت تخطط لتنظيم حفلة للأطفال، فسيتعين عليك بالتأكيد استخدام إبداعك وخيالك لجعلها تبدو جذابة لهم قدر الإمكان. لذلك، عليك تعلم كيفية صنع بعض عناصر الزينة يدويا.

وسيكون من الجيد إشراك طفلك في عملية التزيين، بعد التعرف على كيفية صنع مختلف أنواع زينة حفلات الأطفال، إذ يمكنك أن تشكل مع طفلك فريقا لصنع زينته المفضلة.

وسيساعد هذا النشاط في تحفيز إبداعه وشعوره بالمسؤولية وتعزيز احترامه لذاته، كما سيقضي وقتا ممتعا معك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، قالت الكاتبة ماريا فرناندا راميريز راموس إن حفلات الأطفال تصنع ذكريات لا تُنسى للوالدين والأطفال على حد سواء، لكنها قد تكون صعبة على الآباء لأنها تتطلب منهم بذل جهدٍ لجعلها جذابة.

حفلات الأطفال تصنع ذكريات لا تُنسى للوالدين والأطفال على حد سواء (بيكسلز)

زينة البالونات.. ولكن!

ذكرت الكاتبة أن البالونات من العناصر الرئيسية في تزيين حفلات الأطفال، ولكن يشير تقرير صادر عن موقع "أنفايروبايتس" للتقارير البيئية إلى أن البالونات تمثل مصدر قلق عالميا، لأنها تسبب الكثير من التلوث، كما حذرت منظمة "غرينبيس" من أنها تشكل خطورة على الحياة البحرية.

وأوردت الكاتبة أن البالونات مصنوعة من مادة اللاتكس التي يدوم تحللها حوالي 6 أشهر. ولا يمكن لاستخدامها القصير الذي يتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام أن يبرر تأثيرها السلبي. لذلك، من الأفضل اختيار بدائل تزيين ذات تأثير بيئي منخفض وتكون مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

حفلة عيد الميلاد فرصة لمنح الطفل يوما خاصا به والتعرف على صفاته وقدراته (بيكسلز)

الترفيه حق أساسي لطفولة مثالية

تشير اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حوالي 195 دولة، إلى حاجة الأطفال إلى التمتع بوقت للعب والترفيه، لأن ذلك حق أساسي لطفولة مثالية.

وفي هذا السياق، تعدّ حفلات الأطفال بمثابة فرصة تسمح لهم بقضاء وقت ممتع مع أترابهم، وهي لحظات من شأنها أن تساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية، وتزيد من تقديرهم لذواتهم.

وأضافت الكاتبة أن حفلة عيد الميلاد تعتبر فرصةً لمنح الطفل يوما خاصًا به والتعرف على صفاته وقدراته، وهو جانب أساسي من جوانب التربية الإيجابية. إنها مناسبة مثالية لتظهر العائلة للطفل مدى قيمته.

يمكن إشراك الطفل في تحضير زينة يدوية مناسبة لعمره واهتمامه (الجزيرة)

عناصر يدوية لتزيين الحفل

عادة ما تطغى على حفلات الأطفال الألوان الزاهية ومختلف أنواع الزينة. وبما أن أذواق الأطفال تختلف مع نموهم، فإن من المهم أن تأخذ رأي طفلك بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بزينة حفلته، وأن تقيّما الخيارات معا. أما إذا كنت تريد أن تكون الحفلة مفاجأة، فيجب أن تفكر في  ذوق طفلك وألوانه المفضلة أو شخصيات الكرتون التي يحبها.

  1. بالون مصنوع من الورق: البالونات الورقية غير مكلفة وهي متوفرة في المتاجر المخصصة لبيع لوازم الحفلات. ويمكن تحويل هذه البالونات إلى كرة قدم أو بوكيمون أو شخصية كرتونية بمساعدة الورق الملون وأقلام التلوين مثلا.

    البالونات الورقية غير مكلفة وهي متوفرة في المتاجر المخصصة للحفلات (بيكسلز)

  2. الأقنعة المصنوعة من علب رقائق الحبوب: هذه فرصة جيدة لإعادة تدوير علب الحبوب أو المنتجات المنزلية. وكل ما عليك فعله هو قص هذه العلب لتصنع منها أقنعة، ثم ينبغي تزيينها وفقا للموضوع المختار. يمكن إضافة تفاصيل مضحكة إلى الأقنعة لالتقاط الصور، مثل الشوارب أو الشفاه أو الأذنين أو القبعات، وتثبيتها بعصي صغيرة.
  3. تذكارات من قماش اللباد: إن هذا النوع من القماش المعروف باسم اللباد متعدد الاستخدامات وغير مكلف. وباستخدام إبرة ودبوس مشبك وخيوط ملونة يمكنك إعداد تذكارات لطيفة للأطفال.

    لتزيين الحفل عليك اختيار موضوع له، مثل الأبطال الخارقين أو الزهور أو حتى المثلثات البسيطة ثم قص أشكال (بيكسلز)

  4. أكاليل ورقية: تعد أكاليل الورق من أسهل أنواع الزينة التي يمكن صنعها يدويا، وكل ما تحتاجه هو الصوف وخيط متين وغراء. وأول شيء يجب عليك فعله هو اختيار موضوع، مثل الأبطال الخارقين أو الفاكهة أو الزهور أو حتى المثلثات البسيطة، ثم قص هذه الأشكال المختلفة وتزيينها. يمكنك كتابة اسم صاحب الحفلة أو "عيد ميلاد سعيد" على الأشكال، ثم لصقها على الخيط وتعليقها. بإمكانك أيضا تخزينها لحفلة أخرى.
  5. إطار الصورة: في عصر تحظى فيه مواقع التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة، لن يجذب إطار الصورة الأطفال فحسب بل الكبار أيضا، كما أنه من السهل جدا إعداده. في هذه الحالة، ستحتاج فقط إلى كرتون، ثم عليك اختيار موضوع لتزيين الإطار على غرار الديناصورات والحيوانات وشخصيات الكرتون. ويجب أن تجعل الدوائر بالحجم التقريبي لرؤوس لأطفال الذين سيحضرون الحفلة حتى تكون مناسبة لهم.

    الحلويات بأشكال طريفة من العناصر الأساسية في حفلة الأطفال (بيكسابي)

  6. صنع مزهريات من الورق: غالبا ما يتم التخلص من لفائف ورق الحمام أو المطبخ. ونظرا لشكلها، يمكن إعادة تدويرها من خلال صنع مزهريات لتزيين حفلات الأطفال. باستخدام الورق المقوى والدهانات والصوف وأقلام التحديد الملونة، من الممكن تحويلها بالكامل إلى عناصر زينة.
  7. طعام في شكل حيوانات: تعتبر طاولة الحلوى وكعكة عيد الميلاد من العناصر الأساسية في حفلة الأطفال. وإذا أعدت مختلف الأطعمة بطريقة طريفة، فستكون عنصرا إضافيا من عناصر الزينة أيضا. يمكنك مثلا صنع نقانق على شكل أخطبوط، وفراولة منقطة بالشوكولاتة لتبدو مثل الحشرات.
  8. ستائر ورقية: من السهل جدا صنع الستائر الورقية لتزيين إطارات الأبواب أو الجدران أو الطاولات. بإمكانك صنعها من خلال قص شرائح طويلة من الورق الملون، وترتيبها في شكل قوس قزح وتثبيتها على شريط طويل لتسهيل إلصاقها بإطار أو طاولة.
المصدر : ميخور كون سالود

حول هذه القصة

في بيتنا مدرسة.. قصص أطفال من وحي كورونا

تعالج قصة “في بيتنا مدرسة” للسورية سهير أومري ورسمتها الطبيبة لين حواصلي ما يحدث في حياة الأطفال مع انتشار فيروس كورونا. كيف جاءت الفكرة وكيف استقبلها الأطفال؟

يريد المزيد دائما.. كيف أعلم طفلي قيمة الاكتفاء؟

إذا كان من الصعب على البالغين التحكم في رغباتهم الاستهلاكية، فتخيّل ما يدور في ذهن طفل لا يزال يتعلم الصبر والتفاوض. لهذا يحتاج الطفل لمساعدة والديه للتحكم في رغبته الملحة في شراء كل ما يراه ويريده.

نصائح للأمهات: الطبيعة خير معلم للطفل واللعب فيها ينمي مهاراته الجسدية والحسية

تعدّ الطبيعة مصدرا غنيا جدا لنمو الحواس وتراكم الخبرات، كما تقول معالجة الأطفال النفسية واختصاصية العلاج بالطبيعة مهى غزالي للجزيرة نت. والتالي هو نصائحها للأمهات من أجل علاج أطفالهن بالعودة للطبيعة.

المزيد من مرأة

الحمية أسوأ قرار يمكن اتخاذه خلال شهور الحمل.. كيف تتجنبين زيادة الوزن المفرطة بعد الولادة؟

إذا حافظت على معدل السعرات الحرارية المطلوب خلال شهور الحمل فلا تتوقعي زيادة مفرطة في الوزن (غيتي)

نصائح تمكن الوالدين من فهم رسومات أطفالهم.. ومتى عليهم القلق أو التدخل؟

عندما يدخل طفلك إلى المدرسة، يجب أن تأخذ رسوماته على نحو أكثر جدية (شترستوك)

عودة الشعر المجعد.. المصريات يواجهن التحيز الطبقي من صالونات التجميل

الشعر المجعد يمثل شكلا من أنماط التحدي في مجتمع كان ينظر إليه بشكل سلبي (وكالات)

التعليم الإلكتروني أذاب الحدود بين العام والخاص.. هذه أبرز 5 تحديات تواجه الأستاذة الجامعية في العراق

بعض المدرسات يواجهن مصاعب بسبب وجود أطفالهن بجانبهن أثناء إلقاء المحاضرة عبر الإنترنت (الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحيل كابوس الأردن الأكبر.. كيف تخطط عمّان لمواجهة نتنياهو في عصر بايدن؟

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

ماذا يفعل أبطال هاري بوتر بعد 20 عاما من عرضه؟

من اليمين.. روبرت غرينت ودانيال رادكليف وإيما واتسون (غيتي)

هل نحن أمام اكتشاف قوة جديدة في الكون؟

ثبوت اكتشاف قوة جديدة في الطبيعة سيغير الفيزياء التي نعرفها (الأوروبية)