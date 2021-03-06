بعد أن بدأت المرأة في التخفف من أعباء الطهو في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم تعد تكرس معظم وقتها للمطبخ بسبب ظهور الأجهزة الحديثة وتصاعد شعبية الوجبات الجاهزة، إذا بمؤلفات الطهو تعود للهيمنة على قوائم الكتب الأكثر مبيعا، بحسب الكاتبة البريطانية روزي بويكوت.

وفي السنوات الأخيرة، لاحظ باحثون كيف أن "الطعام قد احتل مركز الصدارة في الثقافة الشعبية"، حتى أصبحت برامج الطعام والطهاة في بريطانيا أكثر من أي بلد آخر. كما بدأت الهوة بين الطعام المنزلي والطهو الاحترافي تضيق بفضل الطفرة الهائلة التي أحدثها موقع "يوتيوب" (YouTube) ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة فن الطبخ. وما ابتكرته النساء من وصفات ومأكولات وما ألفنه من كتب تقدم حلولا لتحسين وتسهيل صنع الطعام في المنزل.

وهذه بعض النصائح والحيل العلمية الجديدة والمفيدة للمساعدة في توفير الوقت والمال، وجعل وقتك في المطبخ أكثر إمتاعا، من واقع كتاب التدبير المنزلي المقتصد للكاتبة الأميركية ريبيكا ديليبرتو.

أطيلي صلاحية الخضروات في ثلاجتك بتغطية الجزء السفلي من درج الثلاجة بالمناشف الورقية، لتمتص الرطوبة الزائدة التي تسبب تلف الخضار.

لا تهدري الليمون، فإذا كنت بحاجة إلى بضع قطرات فقط من عصير الليمون، فتجنبي تقطيع الليمون إلى نصفين كي لا يجفّ بسرعة. وبدلا من ذلك، اثقبي الحبة باستخدام سن مدبب، واضغطي على قدر حاجتك فقط.

امنعي الحشرات بدسّ ورقة إكليل الغار في أوعية الدقيق أو المعكرونة أو الأرز، لتساعد في منعها.

احفظي الفطر نظيفا بمنعه من أن يصبح لزجا عن طريق لفّه في مناشف ورقية قبل وضعه في الثلاجة.

لا تهدري الجبن ولا تدعيه يجف، واحميه من الجفاف بدهن الزبدة أو السمن على الجوانب المقطوعة لحجب الرطوبة عنها. أيضا يمكنك تجميد الجبن بعد التقديم بوضع بقاياه في العبوة الأصلية، ولفيها بإحكام في بلاستيك قبل تجمديها. ويتم تذويبه في الثلاجة قبل يوم من التقديم. تعمل هذه الحيلة بشكل أفضل مع الجبن الطري الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

أعيدي الحياة للخضار الذابلة، فعندما يفقد الفجل أو الكرفس أو الجزر طزاجته، فما عليك سوى وضعه في وعاء من الماء المثلج مع شريحة من البطاطس النيئة، ومشاهدته ينتعش أمام عينيك.

لا تتسرعي في قطع حبات الموز، واجعلي هذه الخطوة في نفس لحظة تناوله، فهو سريع التلف جدا.

لا تدعي الملح والسكر يتصلبان بوضع قليل من الأرز في الوعاء ليمتص الرطوبة التي تسبب التكتلات. كذلك يمكنك حماية السكر البني من التصلب بالاحتفاظ به في الفريزر (مكان التجميد بالثلاجة)، أو بتليينه في كيس مغلق به شريحة من التفاح أو الخبز الطازج، أو وضعه في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

حافظي على نكهة الزبدة بتعبئتها في وعاء محكم، ليمكنك تخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أن تلتقط نكهة أي شيء آخر من المجمدات.

حافظي على العسل صافيا، فالعسل هو المادة الغذائية الوحيدة غير القابلة للتلف، لذلك لا تتخلصي منه إذا تبلور أو أصبح غائما. فقط اضبطي الميكروويف على نار متوسطة، لمدة 30 ثانية، لجعل العسل صافيا مرة أخرى.

احمي المعكرونة المتبقية من التكتل بوضع ما تبقى من المعكرونة المسلوقة في كيس بلاستيكي مُحكم الغلق، ووضعها في الثلاجة. وعند الاحتياج إليها ضعيها في ماء مغلى لبضع ثوان لاستعادة رطوبتها وكأنها أُعدت للتو.

اضبطي ملوحة الحساء وتخلصي من دهونه بإضافة قطع من التفاح أو البطاطس النيئة إليه، وتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق لامتصاص الملح. فإذا ظل الحساء مالحا، يمكنك رش ملعقة سكر أو قليل من خل التفاح. أما دهون الحساء، فيمكن التخلص منها بوضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم إزالة الدهون المتصلبة على سطحه، قبل إعادة تسخينه. وإذا لم يُسعفك الوقت أضيفي بعض مكعبات الثلج وأزليها بمجرد أن تتراكم الشحوم حولها، أو ضعي ورقة خس كبيرة في القدر لامتصاص أي زيت إضافي.

عالجي الحليب والمرق المحترق، فإذا احترقت الطبقة السفلية من الحليب أثناء تسخينه، فأضيفي قليلا من الملح لمعالجة الرائحة المحترقة وإعادة المذاق. أما إذا احترق مرق اللحم، فأضيفي ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني الناعمة لكل كوب مرق، وسيزيل أي طعم محترق.