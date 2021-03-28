من الأرجنتين وسريلانكا حتى كوبا، تتظاهر أمهات وزوجات منذ عقود، في سلسلة طويلة من الاحتجاجات ضد عنف الدولة وما يؤكدن أنه استبداد في جميع أنحاء العالم.

تظاهرات تؤكد أن الأمهات يمتلكن قوة خاصة لا يمكن مجابهتها بالعصي وطلقات الرصاص عندما يتعلق الأمر بأبنائهن، فما حكاية هذه التظاهرات وأسبابها؟

أمهات على كراسي متحركة

بعد أكثر من 4 عقود، وأكثر من ألفي مسيرة احتجاجية، ما زالت الأمهات الأرجنتينيات يحتججن، رغم أن بعضهن يضطررن الآن إلى استخدام الكراسي المتحركة.

بدأت الحكاية عام 1977، عندما غادر عدد قليل من الأمهات الشابات، آنذاك، منازلهن لمواجهة السلطات التي اختطفت أبناءهن وأخفتهم قسريا وقتلتهم، ليشهد ذلك اليوم "الذي يوافق الخميس" انطلاق مسيرة ما زالت تتكرر أسبوعيا لأكثر من 40 عاما.

بعد الانقلاب العسكري في الأرجنتين عام 1976، نفذ الجيش بسرعة خطة لسحق أي معارضة محتملة، وقتل في النهاية حوالي 30 ألف شخص، جميعهم تقريبا من المعارضة غير المسلحة.

تعرضت الأمهات على مدى سنوات من النضال للاعتقال والمواجهة العنيفة، لكنهن ما زلن مستمرات في الاحتجاج أسبوعيا، رغم متوسط أعمارهن اليوم الذي وصل إلى أكثر من 80 عاما.

وبمثابرتهن التي لم تهدأ، نجحن إلى حد كبير في تحقيق أهدافهن الأصلية، ففي عام 2016، تمت محاكمة أكثر من ألف من المتورطين في تلك الأحداث وصدرت أحكام ضد 700 منهم، وما زالت المسيرات الأسبوعية مستمرة.

ضغط أمومي والتزام أممي

من الأرجنتين إلى سريلانكا، تتشابه أسباب التظاهر وطبيعة المتظاهرين فمنذ سنوات تتظاهر أمهات سريلانكيات للمطالبة بمعلومات عن الأبناء والبنات الذين اختطفتهم القوات الحكومية خلال الحرب الأهلية في البلاد ولم يعرف شيء عنهم مرة أخرى.

خلال الحرب الأهلية الدموية، من عام 1983 إلى 2009، بين الحكومة السريلانكية وحركة نمور تحرير تاميل إيلام الانفصالية، كشفت تقارير الأمم المتحدة معلومات بشأن الإخفاء القسري من قبل القوات الحكومية، لمقاتلي نمور تحرير تاميل إيلام ومدنيي التاميل، خلال الأشهر الأخيرة من الحرب في عام 2009.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) يعتقد أن مصير آلاف الأشخاص -معظمهم من عرقية التاميل- مجهول، وقد اختفوا قسريا بين عامي 2005 و2015.

دأبت أمهات الأطفال، الذين نقلتهم شاحنات الحكومة إلى معسكرات تابعة لها، على التظاهر أسبوعيا، على مدى سنوات، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن ومحاكمة المتورطين.

وبسبب الدأب المستمر، انضمت الحكومة السريلانكية عام 2015، إلى قرار توافقي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كان الالتزام الأساسي هو إنشاء 4 آليات للعدالة الانتقالية لتعزيز "المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان"، بما في ذلك آلية المساءلة التي تضم قضاة ومدعين عامين ومحققين دوليين، وآلية للحقيقة والمصالحة، ومكتبا للمفقودين، ومكتبا للتعويضات.

كفاح من أجل الأبناء والأزواج

تأسست "داماس دي بلانكو" أو "سيدات يرتدين الأبيض" عام 2003 من قبل أمهات وزوجات 75 معارضا حكم عليهم بالسجن بتهم الخيانة خلال "الربيع الأسود" في كوبا، معظمهم من الأطباء والصحفيين والمعلمين.

لما يقرب من عقد من الزمان، احتجت الأمهات على اعتقال أبنائهن من خلال حضور قداس في كنيسة "القديسة ريتا في هافانا" كل يوم أحد، مرتديات ملابس بيضاء، وبعد ذلك يتجولن في الشوارع حاملات صور المعتقلين.

أمام الضغط المستمر من الأمهات والزوجات، أطلقت السلطات سراح آخر المعارضين المسجونين في عام 2021، وذهب معظمهم إلى المنفى في إسبانيا.

ومع ذلك، وبحسب "لوس أنجلوس تايمز" (LAtimes) استمرت مجموعة "داماس دي بلانكو" في الاحتجاج والتحريض على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتعرضت النساء المحتجات للعنف والمضايقات على أيدي عناصر الشرطة.

وفي عام 2018، قدم معهد كاتو، وهو مؤسسة فكرية تحررية مقرها واشنطن، للمجموعة جائزة "ميلتون فريدمان"، وهي جائزة بقيمة 250 ألف دولار تمنح لمجموعة أو فرد قدم مساهمة كبيرة لتعزيز حرية الإنسان.