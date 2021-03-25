هناك جدات راغبات في الحصول على دمى تؤنس وحدتهن بعد أن تزوج جميع أبنائهن وبناتهن.. وأخريات جذبتهن هواية جمع الدمى

منذ نعومة أظفارها، تعلق قلب الشابة الكويتية غدير الشيرازي بدمى "الريبون" التي تحاكي الأطفال، وذلك عندما كانت تجلس لتراقب صديقة بريطانية لوالدتها لدى قيامها بصياغة مجسم لطفل إبان فترة إقامتهم بالمملكة المتحدة.

ظل هذا المشهد يلازم الشيرازي -التي تحدثت للجزيرة نت- حتى بلغت 16 من عمرها، ولإشباع الرغبة في صقل موهبتها، كان لزاما عليها مرافقة الفنانة البريطانية، وهو ما كان.

الطلبات انهالت على الشيرازي من مختلف الأعمار لصنع دمى تشبههم (الجزيرة)

هدية فريدة

عادت الشيرازي بعد تخرجها من الثانوية إلى الكويت وحقيبتها مليئة بالمواد كالفينيل (مادة بلاستكية) والسيليكون، وكذلك الطلاءات الخاصة بصناعة دمية الريبون.

عقبها تلقت دعوة من إحدى قريباتها لحضور عيد ميلادها، فأحبت أن تقدم لها هدية فريدة فصنعت لها دمية، فكان ذلك بمثابة الاختبار الأول للمهارات التي اكتسبتها في صناعة الدمى.

استحسن الحضور صنيع الشيرازي، وعلت علامات التعجب والاستغراب ملامحهم، ومعها انهالت عليها تساؤلات عن ماهية هذه الدمية التي لم يروا لها مثيلا من قبل.

الشيرازي نقلت هوايتها التي تعلمتها في بريطانيا إلى الكويت واستقطبت كثيرا من المعجبين (الجزيرة)

اقتناء الدمى

الإعجاب والترحيب اللذان قوبلت بهما دمى الشيرازي دفعا شقيقتها لإقناعها بفتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لعرض موهبتها في صناعة دمى الريبون.

حظي الموقع بإقبال واسع من مشجعي الشيرازي المعجبين بدُماها والراغبين باقتنائها، مما حدا بها لتلبية طلبات الشراء عبر توسعة أعمالها، لتصبح أول كويتية وعربية بالشرق الأوسط تتخصص في مثل هذه الصناعة.

وبمرور الوقت، أصبحت هدفا لمحطات تلفزة كويتية وخليجية وعربية استضافتها لشرح تفاصيل هوايتها، وباتت تشاهد دماها في المسلسلات واحدا تلو الآخر بعد إقبال شركات الإنتاج على استخدام هذه الدمى عوضا عن الرضع الحقيقيين الذين تقول الشيرازي إن وجودهم في أحضان أمهاتهم أولى من حضورهم مواقع التصوير.

حصلت، من خلال مشاركتها في مؤتمرات وورش عمل خليجية، على جوائز ومنح دراسية، لكنها فضلت إكمال دراسة الأدب الإنجليزي في الكويت.

لا تحتاج الشيرازي لأكثر من صورة الشخص وهو طفل كي تصنع دمية تشبهه بعمر 9 أشهر (الجزيرة)

بعمر 9 أشهر

لا تحتاج الشيرازي لأكثر من صورة الشخص وهو طفل، كي تصنع له دمية تشبهه حين كان في عمر 9 أشهر.

لكن ما يبعث على الدهشة في نفس الشابة هو تلك الطلبات التي تلقتها من جدات راغبات في الحصول على دمى تؤنس وحدتهن بعد أن تزوج جميع أبنائهن وبناتهن، فضلا عن جدات أخريات جذبتهن هواية جمع الدمى.

وتحتاج الشيرازي 3 أشهر كاملة لصناعة دمية منحوتة، فتخط بأناملها مراحلها المختلفة، ابتداء من النحت وانتهاء بزراعة الشعر واحدة تلو أخرى. أما قوالب "الفينيل" الجاهزة فتحتاج نحو شهر لإكمال الدمية طبقا لها.

صناعة هذه الدمى تحتاج مواد خاصة للوصول إلى المرحلة الواقعية، فتبدأ من الصلصال وقوالبه إذا كانت الدمية بطريقة النحت، أو السيليكون كي تصبح لينة وشبه حقيقية، هذا بخلاف الألوان اللازمة لاستكمال العمل.

وتجلب المخترعة الكويتية هذه المواد من ألمانيا والولايات المتحدة، وتقول إنها تكلف مبالغ باهظة، لكن لكونها زبونة عند الشركات المختصة فقد استطاعت الحصول على معاملة خاصة لإيصال هذه المواد إلى بلادها.

الشيرازي أنشأت مع صديقاتها مجموعة "ونس" التطوعية ورممن عدة مدارس مدمرة في زنجبار (الجزيرة)

"ونس" للأعمال الخيرية

قررت الشابة تخصيص نسبة من أرباحها للأعمال الخيرية، كما كونت مع صديقاتها مجموعة تحمل اسم "ونس" تسافر إلى المناطق المحتاجة في كثير من دول العالم.

إحدى هذه الزيارات استهدفت زنجبار لترميم المدارس المتهالكة، وكانت تملؤها السعادة عند رؤية الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد تجديد مدارسهم المهجورة.

مشهد مبتوري الأطراف في زنجبار فتح قريحة الشيرازي على مزيد من الأعمال الإنسانية، فقررت أن تخصص جزءا من ريع مبيعاتها لمساعدة الأطفال الذين لم يكن بمقدور أهاليهم توفير المبالغ اللازمة لتعويضهم بأطراف صناعية.

ولمساعدة هؤلاء، كانت هذه الفتاة المخترعة تقوم بصنع أطراف تحاكي أطرافهم الحقيقية من المواد التي تستخدمها في صناعة دمى الريبون، وتخصصها بالمجان لمحتاجيها من سن 9 أشهر حتى 7 أعوام.

قبل كورونا كانت الشيرازي تسافر إلى هؤلاء المحتاجين في دولهم، وذلك لحاجتها إلى معاينة الطفل والحصول على المقاسات قبل البدء في عملية تشكيل الطرف الصناعي الذي يحتاجه. لكن حالت هذه الأزمة دون ذلك فكرست جهدها لمساعدة المحتاجين بالكويت.

مجموعة "ونس" التطوعية في زنجبار وتتوسطهم الشيرازي (الجزيرة)

حالات إنسانية

تروي الشابة للجزيرة نت كيف استطاعت مساعدة طفل كويتي تعرض للتنمر من أقرانه في الفصل الدراسي بعدما فقد أحد أصابعه وبات خجلا من استخدام القلم، وتراجع مستواه التعليمي إذ أصبح يكره المدرسة ولا يريد الذهاب إليها.

الإصبع البديل المحاكي للحقيقي الذي صنعته الشيرازي أعاد له ثقته بنفسه، فأصبح يحب مدرسته من جديد وكون علاقات مع أقرانه قائمة على الود والمرح المعهود بين الأطفال.

وتعكف الشيرازي حاليا على مساعدة طفل سوري فقد أحد أطرافه جراء الحرب الدائرة في بلاده، وهي تنتظر بفارغ الصبر انقشاع أزمة كورونا كي تستطيع مد يد العون لكثير من الأطفال، ومنهم فلسطينيون فقدوا أطرافهم.

الشيرازي تعكف حاليا على مد يد العون لكثير من الأطفال ومنهم من فقدوا أطرافهم (الجزيرة)

دلال

تخليدا لذكرى شقيقتها دلال التي توفاها الله قبل عام بعد معاناة مع مرض السرطان، تعكف المخترعة الكويتية على صناعة دمية تحمل ملامح شقيقتها وهي صغيرة.

شركة ألمانية متخصصة راقت لها الفكرة، فاشترت حقوق الملكية للدمية "دلال" تمهيدا لبيعها عالميا، وتخطط الشيرازي لتخصيص جزء منها للأطفال الذين يعانون من السرطان لتكون حافزا تشجيعيا لهم أثناء تلقيهم العلاج اللازم.