أكثر من 10 ساعات تقضيها شلير غريب يوميا في تدريب الرجال على قيادة السيّارات الكبيرة والشاحنات من خلال مكتبها الخاص بها بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

أمضت أكثر من 20 عاما بهذا العمل قبل أن يكون لها مكتب خاص بها، وهي أوّل امرأة على مستوى العراق والإقليم تحصل على مكتب مجاز لتعليم الرجال على هذا النوع من القيادة، وتمكنت حتى الآن من تعليم أكثر من 1500 رجل على قيادة الشاحنات والسيارات الكبيرة.

أمّنت شلير بهذه المهنة فرص عمل لنحو 11 شخصا من أصحاب العائلات بتشغيلهم معها في وظائف مختلفة.

وشلير في عقدها الخامس من عمرها وأم لـ3 أبناء، لا تخفي تعرضها لمضايقات وتحدّيات تواجهها بسبب مهنتها.