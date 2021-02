أول رئيسة لمجلس مسلمي بريطانيا: الأولوية لمحاربة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المحجبات

حققت الشابة البريطانية زارا محمد إنجازا تاريخيا بنجاحها في الوصول لمنصب رئيسة مجلس مسلمي بريطانيا، لتكون بذلك أول امرأة تصل لهذا المركز، وكذلك أصغر شخص يقود أكبر تجمع للهيئات المسلمة في المملكة المتحدة.

وأحدث اختيار زارا لقيادة المجلس أصداء إيجابية سواء بين صفوف الأقلية المسلمة في المملكة المتحدة، وحتى لدى غير المسلمين، لما في الاختيار من تقديم لنموذج المرأة المسلمة القائدة.

الجزيرة نت حاورت زارا، المنشغلة هذه الأيام في إنجاز مقابلات مع وسائل الإعلام البريطانية، واستقبال التهاني من المؤسسات المسلمة وغير المسلمة، لمعرفة أولوياتها في العمل خلال المرحلة المقبلة، وموقفها من الإسلاموفوبيا والعنصرية.

