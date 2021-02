لفت ظهورها بالحجاب الأنظار في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، متحدثة عن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصادية. إنها سميرة فاضلي، المحامية الأميركية الخبيرة في تمويل تنمية المجتمع ونائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة بايدن، وفي السابق كانت مديرة المشاركة في بنك الاحتياطي الفدرالي بأتلانتا.

سميرة فاضلي هي ابنة محمد يوسف فاضلي ورفيقة فاضلي، وهما طبيبان هاجرا من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان إلى الولايات المتحدة.

تخرجت سميرة من مدرسة نيكولز عام 1996، ثم حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة هارفارد بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصلت على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.

بدأت فاضلي محاضِرةً في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق في جامعة ييل، وساهمت في إنشاء بنك المؤسسة المالية لتنمية المجتمع (CDFI).

كما عملت أيضا في "شور بنك" (ShoreBank)، أحد بنوك مؤسسة (CDFI)، وهو بنك تنمية للمجتمعات الأميركية الأفريقية ذات الدخل المنخفض، وقد توسع مؤخرا على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي وقت لاحق، عملت فاضلي في وزارة الخزانة الأميركية في القضايا المتعلقة بمؤسسات التمويل الجماعي وتمويل الإسكان والأعمال الصغيرة، وكانت أيضا مستشارة أولى ورئيسة لموظفي وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki, Deputy Director of the NEC Sameera Fazili, and Senior Director for International Economics and Competitiveness Peter Harrell. https://t.co/ScD2izNnNr

— The White House (@WhiteHouse) February 24, 2021