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من هي المغربية زكية صديقي زوجة السفير الإيطالي المقتول بالكونغو الديمقراطية ؟

جمعتهما الدار البيضاء وتقاسما العمل الإنساني.. زكية صديقي زوجة السفير الإيطالي الذي تم اغتياله بالكونغو الديمقراطية

الزوجان زكية والسفير أتاناسيو (مواقع التواصل)
الزوجان زكية والسفير أتاناسيو (مواقع التواصل)
23/2/2021

أسست المغربية زكية صديقي أثناء وجودها مع زوجها لوكا أتاناسيو، السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية، جمعية "ماما صوفيا" وهي مؤسسة خيرية تُعنى بأطفال الشوارع.

وفي تقرير نشره موقع "تي بي آي" الإيطالي، تقول الكاتبة آنا ديتا إن السفير أتاناسيو، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 43 عاما إثر تعرضه لهجوم مسلح عندما كان يرافق موكبا تابعا للأمم المتحدة قرب مدينة غوما شرق الكونغو الديمقراطية، ترك وراءه أرملة و3 بنات.

وقد التقى أتاناسيو زوجته التي تنحدر من أصول مغربية أثناء فترة عمله في السلك الدبلوماسي عام 2015، حينما عمل رئيس بعثة دبلوماسية في الدار البيضاء.

وتجيد زكية العربية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية، وعملت لفترة في أحد الفنادق بالمغرب.

وكان أتاناسيو قد انتقل رفقة زكية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 5 سنوات، وقد أسست الزوجة جمعية "ماما صوفيا" Mamasofia التي أنجزت العديد من المشاريع الخيرية لحماية أطفال والأمهات، في العاصمة الكونغولية، وتولت رئاستها العام الماضي، إذ توفر الجمعية عيادات طبية ووسائل تنقل للحالات الحرجة. وشاركها أتاناسيو في رسالتها الإنسانية.

وأشارت الكاتبة إلى أن السفير الإيطالي الراحل وزوجته حصلا العام الماضي على جائزة الناصرية الدولية للسلام لمجهوداته الإنسانية في الكونغو.

وذكرت رويترز أن السفير وعنصرا من الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب منطقة غوما والتي تعرف العديد من الاضطرابات.

المصدر : الصحافة الإيطالية + رويترز

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