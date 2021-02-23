اكتشاف الحمل قد يكون مفاجأة لكثير من النساء، أما بالنسبة لأندريا جينكينز (43 عاما) فكان حملها غير متوقع لدرجة أنها أجرت 5 اختبارات للتحقق من صحة النتيجة، وسرعان ما حلّ شعور “بالفرح العميق” محل الصدمة.
الأمهات يفترضن دائما أن الحياة لا تستقيم دون أطفال، وأن المرأة التي لا تُنجب ستشعر طوال حياتها بالندم والذنب
تتعرض المرأة التي لا تستطيع الإنجاب أو التي تقرر عدم الإنجاب في مرحلة معينة، في أحيان كثيرة إلى عبارات مؤذية أو انتقادات من النساء اللاتي سبق لهن الإنجاب.
ستندمين طوال حياتك ولن تشعري بالسعادة إن لم يكن لديك أطفال. هذه واحدة من عبارات كثيرة قد تؤذي شعور المرأة التي لم يسبق لها الإنجاب، حتى إن حاولت إخفاء امتعاضها.
وفي تقرير نشرته مجلة "سوي كارمن" (soycarmin) المكسيكية، تقول الكاتبة بريندا كولون نابار قد تتصرف بعض النساء بدافع تحفيز الأخريات على خوض تجربة الإنجاب، لكن الأمومة قد لا تكون أمرا مغريا بالنسبة لكثيرات.
وبغض النظر عما إذا كانت المرأة لا تستطيع الإنجاب لأسباب صحية، أو لا تريد الإنجاب، فمن الأفضل للنساء اللاتي خضن التجربة أن يتجنبن مثل هذه العبارات، ومنها:
وبمرور الوقت، تعتاد النساء اللواتي ليس لديهن أطفال على هذا النوع من التعليقات، ويتعلمن التجاهل، لكن انتقاد الآخرين يبقى دائما أمرا مؤذيا، ولا يراعي اختلاف الأفكار والتوجهات.
والحقيقة أن الأمهات يفترضن دائما أن الحياة لا تستقيم دون أطفال، وأن المرأة التي لا تُنجب ستشعر طوال حياتها بالندم والذنب.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أيضا على المرأة التي لم تنجب أن توجه انتقادات من أي نوع للمرأة التي لديها أطفال، فالأمر يبقى في النهاية قرارا فرديا خالصا، بحسب الكاتبة.