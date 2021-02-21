خزانة الملابس عنصر مرغوب فيه لجميع النساء وتحمل بعضها تصاميم ملونة ومبهجة خارجة عن المألوف ومنها ذات التصاميم الكلاسيكية

أصبح اقتناء خزائن الملابس كبيرة الحجم، أو تصميم غرفة ملابس خاصة، من أحدث الصيحات التي يقبل عليها كثيرون لاستخداماتها العملية ومظهرها الأنيق. وقد يكون دمج وحدات تخزين الملابس أو الخزائن الكبيرة داخل غرفة النوم أمرًا ضروريًا لتخزين الملابس والمتعلقات الشخصية والإكسسوارات المختلفة من الأحذية والحقائب. كما ظهرت كثير من التصميمات العصرية الجذابة التي يسهل تنسيقها مع باقي ديكور الغرفة بشكل مميز.

كيف تختارين خزانة ملابسكِ؟ سؤال وجهته الجزيرة نت لعدد من السيدات، ولخبيرتي تصميم ديكور، وإليك جملة من الأفكار والنصائح التي تساعدك في اختيار الخزانة المناسبة لاحتياجاتك:

خزانة الملابس عنصر مرغوب

ترى الشابة سارية حسون أن خزانة الملابس عنصر مرغوب لدى جميع النساء، لأنها تدل على الأناقة والراحة، كما أنها عملية للغاية وتوفر مساحة للتخزين، لذلك هي لديها خزانة بتصميم حديث وأنيق، لكنها لم تستوعب كل أغراضها، لذلك استغلت الحائط بشكل مثالي، فقامت بصنع رف من المعدن وضعت فوقه الحقائب، وقامت بتعليق أغراض على شماعات وعلقتها بحامل الرف.

خزانة الملابس عنصر مرغوب لدى النساء لأنها تدل على الأناقة، حسب الشابة سارية حسون (مواقع التواصل)

خزانة عملية وجميلة وأنيقة

أما الطبيبة آمال طه فتقول إن خزانة الملابس لها وظيفة أساسية، وهي حفظ المعاطف والفساتين الطويلة، لذلك يجب اختيار خزانة مناسبة لنوعية الملابس من خلال اختيار خزانة مرتفعة لتستوعب الملابس الطويلة وتوفير رفوف مدمجة للأحذية وأدراج للمجوهرات، ومساحات قابلة للتعديل لتقليل الفوضى في غرفة النوم.

وتؤكد آمال أنه لا ينبغي أن تكون خزانة الملابس للمرأة فسيحة فحسب، بل وعملية وجميلة وأنيقة، مع التركيز على الخصوصية، بالإضافة إلى أنه يجب أن تتناسب بشكل متناغم مع المساحة الداخلية العامة للغرفة.

الطبيبة آمال طه: يجب أن تكون خزانة الملابس فسيحة وعملية وجميلة وأنيقة (الجزيرة)

خزانة مبهجة خارجة عن المألوف

اختارت سيدة الأعمال سفيتلانا شاهين تصميم خزانة ملابس ملونة ومبهجة خارجة عن المألوف لتحل محل اللون البني المعتاد استخدامه في خزانات الملابس وغرف النوم، وعلى رأسها اللون الأصفر مع لمسات هادئة من الرمادي بدرجاته المختلفة، وكذلك الأبيض.

فهي احتاجت للتغيير في ديكور غرفة النوم وحققت الترابط والتناغم بين خزانة الملابس وبقية تصميم الغرفة.

وتؤكد للجزيرة نت أن من المهم العثور على القطع الأساسية التي تشكل جوهرة خزانة الملابس، حيث إن الخزانة مليئة بالعناصر التي يمكن مزجها ومطابقتها بسهولة، ويمكن أن تقضي على التوتر في الصباح، لذلك فإن تنظيم خزانة الملابس بالقطع التي ترتديها في كل المناسبات من الأولويات لديها.

سيدة الأعمال سفيتلانا شاهين اختارت تصميم خزانة ملابس ملونة ومبهجة خارجة عن المألوف (الجزيرة)

تصميم مناسب لاحتياجاتكِ

تقول مصممة الديكور رولا الشامي إنه يجب تحديد الاحتياجات والغرض من استخدامها قبل اتخاذ قرار شراء خزانة الملابس الملائمة؛ إذ تتوافر خزانات الملابس بمقاسات مختلفة مع أدراج داخلية ورفوف ومساحة للتعليق وحتى خزانة للمجوهرات والإكسسوارات، لذا يجب الحرص على اختيار تصميم خزانة الملابس المناسبة، وتقدم الشامي بعض النصائح الأساسية:

لاختيار الخزانة المثالية يجب التفكير في الاحتياجات الشخصية أولًا، حسب نصيحة مصممة الديكور رولا الشامي (بيكسلز)



تحديد المتطلبات: لاختيار الخزانة المثالية يجب التفكير في الاحتياجات الشخصية أولًا، وتعد الخزانة ذات الأدراج الخيار الأمثل مع اختيار مساحة للتعليق أو أرفف حسب نوع الملابس.

قياس المساحة المتوافرة: عند قياس دواليب الملابس يجب التأكد من قياس أي زخرفة في الجزء السفلي أو العلوي، التي قد تمدد الإطار.

الاستخدام: قد تتوافر تصميمات مختلفة من خزانات الملابس، سواء كانت ببابين أو 3 أبواب أو بأبواب منزلقة أو مرايا. ويجب الحرص على اختيار النوع المناسب حسب الاستخدام والمساحة المتوافرة؛ فقد تناسب الأبواب المنزلقة المساحات الضيقة.

التصميم: كقطعة أثاث كبيرة، يسهم تصميم خزانة الملابس بشكل كبير في المظهر العام وديكور غرفة النوم. ويجب الحرص على اختيار تصميم متناسق مع باقي الغرفة سواء كانت كلاسيكية أو حديثة.

الإكسسوارات: كما يمكن أن تؤثر اللمسات الصغيرة في تصميم خزانة الملابس، مثل المقابض، ويجب الحرص على اختيار مقابض مزخرفة أو مقابض من الكروم المصقول لإضافة مظهر جمالي رائع.

مصممة الديكور رولا الشامي تقول إنه يجب الحرص على اختيار تصميم متناسق مع باقي الغرفة (بيكسلز)

تصاميم خزائن عصرية مختلفة

وتشير مصممة الديكور نيكول سركيس إلى تعدد خيارات تصميم خزانة الملابس؛ فهنالك تصاميم خزائن ملابس في الحائط أو الخزائن المفتوحة، وغير ذلك من التصاميم التي تختار منها المرأة ما يتناسب مع احتياجاتها، وهي تقدم بعض الأفكار المهمة الواجب مراعاتها عند اختيار تصميم خزانة ملابس:

خزائن ملابس الحائط: يحتاج تصميم الخزائن في الحائط إلى مساحة كبيرة، وذلك لاحتوائها على العديد من الرفوف والعلاقات والأدراج، ويمكن أن تكون أبوابها سحب أو مصنوعة من الخشب أو المرايا. وعند اعتماد تصاميم خزائن ملابس بالحائط يجب الحرص على أن يكون التصميم مرنا وقابلا للتغيير والإضافة حسب الحاجة.

تصميم الخزانة المفتوحة: أهم ما يميز اختيار تصميم الخزانة المفتوحة ما تعطيه من شعور باتساع المكان وسهولة الوصول إلى كافة الملابس والمستلزمات ورؤيتها كاملة لاختيار المناسب منها.

يمكن وضع الدولاب بين عمودين في الحائط حسب مصممة الديكور لاستغلال المساحة (بيكسلز)

تصميم خزانة الملابس من الداخل

وتتعدد تصاميم خزانة الملابس باختلاف نوعية الملابس الغالبة لدى كل امرأة، حسب مصممة الديكور الشامي، ففي حالة وجود الكثير من الفساتين الطويلة والعباءات فإن تصميم خزانة الملابس يتطلب وجود الشماعات الطويلة بكثرة، في حين تتطلب ملابس البيت والملابس اليومية أن يكون تصميم الخزائن يحتوي على العديد من الأرفف، أما عن الحقائب فيفضل أن يتم تصميم صناديق لتسهيل عملية تنظيمها.

وتقول الشامي للجزيرة نت إن الديكورات الحديثة لغرف النوم وخزانات الملابس تضمنت العديد من الأفكار العصرية لعام 2021، التي اعتمدت على شغل مكان بالحائط، ربما لم نتمكن من استخدامه مسبقا، وذلك مثل إقامة غرفة ملابس كاملة في ركن صغير من المنزل، أو وضع الدولاب بين عمودين في الحائط، وغيرها العديد من الطرق التي تمكن من الحصول على شكل أنيق مع استغلال مساحة صغيرة.

اعتمدت هذه الدواليب التي تم تصميمها في الحوائط على العديد من الأفكار المختلفة، ومن بينها ما يمتاز بالشكل المفتوح الذي يشبه غرف الملابس، وكذلك ما اعتمد على أشكال المرايا، وذلك يزيد من شكل المساحة إلى حد كبير، وكذلك يعتمد بعضها على الأرفف الزجاجية، وغيرها العديد من الأفكار المختلفة، التي يتم تصميمها اعتمادا على ذوق أصحاب المنزل.