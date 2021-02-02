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أم دهب.. بائعة المأكولات تطارد حلمها لتصبح مذيعة مشهورة

الجزيرة نت - خاص
2/2/2021

تواصل المصرية منال مصطفى عملها اليومي في بيع مأكولات شعبية وسط القاهرة بابتسامة لا تفارقها وبتحد يخرج من عينيها وبروح مرحة.

أم دهب، كما تقول اللافتة التي ترفعها على عربة صغيرة، تواصل العمل بشغف كبير لإعالة نفسها وأسرتها الصغيرة، ولا تكتفي بذلك بل تطارد حلمها في أن تصبح مذيعة مشهورة.

منال التي تخرجت من كلية التجارة، اختارت عدم انتظار الوظائف المكتبية التي لا تسمن ولا تغني وسط ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، فبدأت أعمالا حرفية وتجارية بسيطة، قبل أن يستقر بها الحال في مشروع صغير لبيع المأكولات الشعبية وإعداد الوجبات المنزلية.

وحقق مشروع المرأة الثلاثينية نجاحا واسعا بفضل تشجيع مجتمعها وإمكانياتها الشخصية المميزة.

ووسط صخب العمل والإنهاك البدني يوميا، تواصل منال البحث عن تحقيق حلمها في دخول مجال الإعلام، حيث تأخذ دورات تدريبية في الإعداد والتقديم التلفزيوني.

المصدر : الجزيرة

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