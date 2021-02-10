بدلا من خليط الخل وصودا الخبز الذي يعتبر بلا فائدة، إليك هذه النصائح لتنظيف فرن المطبخ دون معاناة

يتطلب تنظيف الفرن الكثير من المجهود والوقت، مما يجعله أحد أكثر الأعمال المنزلية إرهاقا. ومع ترك هذه المهمة لفترة طويلة جدا، فسيكون من المستحيل تقريبا إزالة الطعام المحترق والمتفحم.

يعتبر الخل وصودا الخبز "بيكينغ صودا" مزيجا كلاسيكيا لمهام التنظيف بشكل عام وفك انسدادات الأحواض وغيرها، لكن الخليط لن يعمل بشكل جيد عند تنظيف فرن متسخ.

خليط الخل والصودا

تقول إيزي ديب، في مقال لها على موقع "إكسبرس" (Express) البريطاني، إنه على الرغم من الكثير من النصائح عبر الإنترنت، الخاصة باستخدام خليط صودا الخبز والخل الأبيض من أجل عملية التنظيف، فإنه سيتم تقليل التأثير لأن الخل الأبيض الحمضي يعمل على تحييد قلوية صودا الخبز أو بلورات الصودا وهذا هو ما يذيب الشحوم.

وتؤكد لورين دالي -خبيرة التنظيف- أن الجمع بين الاثنين أمر لا طائل منه ومضيعة للوقت والمنتج، وتضيف دالي لموقع "إكسبرس" أنه من المؤكد أن مزج المكونين الحمضي والقلوي ينتج ثاني أكسيد الكربون الذي يشعرك بأنك تقومين بعملية تنظيف حقيقية، لكن التفاعل سيوقف كلا العاملين عن الحصول على أي قوة تنظيف، فصودا الخبز والخل يبطلان بعضهما بعضا، ومن الأفضل استخدام واحد فقط بدلا من كليهما.

تنظيف الفرن بعد طهي وجبات دسمة يعد من أصعب المهام المنزلية (بيكسلز)

ما البديل؟

بدلا من مزج صودا الخبز مع الخل يمكنك إما خلط بلورات الصودا بالماء أو شراء بعض بلورات الصودا السائلة.

وقبل اختراع العديد من منتجات التنظيف، كان الناس يعتمدون على بلورات الصودا كمنتج رئيسي لتنظيف المنازل، لأنها تعد مثالية لإذابة الشحوم والزيوت والتنظيف العام.

إضافة لذلك، فإن بلورات الصودا غير سامة وتوجد بشكل طبيعي في أجزاء كثيرة من العالم، وبالتالي فإن استخدامها كبديل للمنظفات الكيميائية يحمي البيئة ويوفر المال في الوقت نفسه.

كيفية تنظيف الفرن

ابدئي بإزالة رفوف الفرن، وقومي بتغطيتها ببلورات الصودا السائلة باستخدام فرشاة نظيفة واتركيها في الحوض.

باستخدام القفاز، صبي بلورات الصودا السائلة في الفرن وانشري السائل في جميع أنحاء الفرن، مع تجنب عناصر التسخين والكهرباء.

اتركي بلورات الصودا السائلة لمدة ساعة أو أكثر، ثم استخدمي أداة تنظيف للأرفف وبقية الفرن، ومن ثم اشطفي كل شيء بالماء النظيف وجففيه بمناشف المطبخ.

كم مرة يجب تنظيف الفرن؟

يجب أن تتم عملية التنظيف العميق للفرن بشكل روتيني كل 3 إلى 6 أشهر على الأقل لمنع احتراق الطعام، مما قد يؤثر سلبا على نكهة طعامك، أو اشتعال النيران في الطعام المسكوب أثناء استخدام الفرن فيما بعد.

اقرئي دليل الفرن

لتحديد المكونات الآمنة للتنظيف يجب قراءة دليل الفرن. وبشكل عام، ابتعدي عن عناصر التسخين الموجودة على سطح وأرضية الفرن، فقد يؤدي التنظيف إلى خدشها.

وعليكِ أن تنتبهي عند تنظيف الحاشية المرنة للفرن التي تمنع الحرارة من الخروج، والموجودة في الجزء الداخلي من باب الفرن.

لا للمنظفات الكيميائية

إذا كنتِ تفضلين شراء المنظفات بدلا من صنع منظف الفرن الطبيعي، فاحرصي على شراء منظفات الأفران غير السامة والقابلة للتحلل الحيوي، فهي بديل أكثر أمانا وصديق للبيئة.

ومع ذلك يجب قراءة دليل الفرن للتعرف على المنتجات الكيميائية الآمنة للاستخدام في بعض الأفران التقليدية ولكن لا تستخدميها أبدا في الأفران ذاتية التنظيف، حيث قد تؤدي إلى تآكل طبقة المينا الخاصة.

احرصي على شراء منظفات الأفران غير السامة والقابلة للتحلل الحيوي (بيكسلز)

يجب أن يكون الفرن باردا وفارغا

قبل تنظيف الفرن، أطفئيه وقومي بتبريده تماما لتجنب التعرض للحروق أثناء عملية الفرك والتنظيف. وقومي بإزالة أواني وأرفف الفرن حتى تتمكني من الوصول بسهولة إلى السقف والأرضية والجدران أثناء التنظيف. وكذلك قومي بإزالة أي بقايا طعام سائبة أو قطع كبيرة من بقايا الطعام عن طريق كشطها برفق باستخدام ملعقة.

نقع مكونات الفرن المنفصلة

سيؤدي القيام بذلك إلى إزالة الأوساخ وتقليل الحاجة إلى بذل مجهود كبير أثناء التنظيف. ومن الممكن وضع أرفف الفرن في حوض استحمام فارغ أو حوض مطبخ كبير، ورش كل رف بطبقة من صودا الخبز، ومن ثم املئي الحوض بما يكفي من الماء الساخن لغمر الرفوف، ثم اتركيها طوال الليل.

لا تستخدمي ورق الألومنيوم لحماية أرضية الفرن

يقوم البعض بتبطين الجزء السفلي من أفرانهم بورقة من رقائق الألومنيوم للمساعدة في التقاط الطعام المسكوب وتجنب تلطيخ أرضية الفرن. لكن الحقيقة هي أن رقائق الألومنيوم يمكن أن تعكس الحرارة أو تمنع الحرارة في كل من الأفران الكهربائية والغازية، مما يؤدي إلى عدم طهي الطعام جيدا أو زيادة طهيه. والأسوأ من ذلك أنه يمكن أن يذوب على أرضية الفرن ويتلف الفرن بشكل دائم.

التنظيف الذاتي للفرن

إن التنظيف الذاتي هو أسهل طريقة لتنظيف الفرن إذا كان متسخا بدرجة متوسطة، عبر الضغط على زر التنظيف الذاتي بعد إزالة الرفوف وتنظيفها بنفسك. وهذه الطريقة أيضا واحدة من أفضل الطرق لتنظيف الفرن إذا كنت لا تريدين العبث بمكونات الفرن الداخلية، إلا أن العيب الأساسي هو أن فرنك سيغلق لمدة 3 إلى 5 ساعات مع انبعاث بعض الحرارة الشديدة منه، واحتمال انبعاث رائحة كريهة.

وهذه خاصية موجودة في الأفران الحديثة وتعتمد على تشغيل الفرن لساعات طويلة على درجة حرارة مرتفعة، تتراوح بين 425 إلى 530 درجة مئوية (من 800 إلى 1000 درجة فهرنهايت).