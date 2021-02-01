دقائق معدودة قد تعرض حياتهم للخطر.. لماذا لا يجب ترك الأطفال وحدهم بالسيارة؟

قبل أن تترك طفلك بمفرده داخل السيارة لشراء بعض المستلزمات من المحلات، أو سحب مبلغ مالي من الصراف الآلي، عليك أن تدرك أن ذلك قد يعرضه للخطر؛ إذ إن ما قد تعتبره دقائق معدودة هو في الحقيقة موقف قد يتحول إلى كارثة تستحق أن تراجع نفسك قبل القيام بها، حتى ولو لم تكن القوانين في بلادك تجرم هذا السلوك.

وفي تقرير نشره موقع "مامز" (Moms) الأميركي، تقول الكاتبة آشلي ويهرلي إن كثرة المهام اليومية وضيق الوقت قد يجعلان الكبار يفضّلون ترك الأطفال داخل السيارات بدل اصطحابهم، لكن ذلك قد تنتج عنه عواقب خطيرة.

وتستعرض الكاتبة في هذا التقرير 6 أسباب رئيسية تجعلك تفكر كثيرا قبل أن تكرر هذا السلوك مستقبلا.

1. أمر مخيف للطفل

لا يجب ترك الطفل في السيارة بمفرده لأن ذلك قد يصيبه بالخوف بسبب عدم فهم ما يجري من حوله، وقد يسأل عما إذا كانت والدته ستعود إليه مرة أخرى أم لا.

وعلى الأم أن تتفهم نفسية الطفل، وتحرص على ألا تتركه فريسة لتلك المشاعر، خاصة إذا كانت ستغيب فترة طويلة.

2. ارتفاع درجة حرارة الطفل

عندما تُغلق أبواب السيارة ونوافذها، تتحوّل إلى ما يشبه "البيوت المحمية الزجاجية"، التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير؛ وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الأطفال، حيث لا تتكيف أجسامهم مثل البالغين مع الحرارة الخارجية، ويصبح الأمر شديد الخطورة.

وقد ترى الأم أن من المناسب ترك طفلها داخل السيارة في يوم شتاء بارد ليبقى دافئا، إلا أنه من المحتمل أن تنخفض درجة الحرارة في السيارة إلى ما دون درجة التجمد، ويشعر الطفل بالبرد الشديد، خاصة إن لم يكن يرتدي معطفه الشتوي داخل السيارة.

قد تنخفض درجة الحرارة في السيارة إلى ما دون درجة التجمد في الشتاء أو يتعرض الطفل للاختناق (غيتي)

3. العبث بناقل الحركة

وفقًا لمستشفى سياتل للأطفال، فإن هناك بعض العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ترك الطفل بمفرده في السيارة، مثل انتقاله إلى مقعد السائق والعبث بناقل الحركة؛ مما قد يؤدي إلى انتقال السيارة إلى وضع الحركة.

4. نسيان المفاتيح

يحدث كثيرا أن ننسى مفاتيح السيارة في الداخل، ونضطر إلى طلب المساعدة وانتظار بعض الوقت لحلّ المشكلة. لكن إذا نسيتها وطفلك داخل السيارة، فإن الأمر لا يحتمل التأخير، وقد تضطر إلى تحطيم زجاج النافذة حتى لا يبقى الطفل وقتا طويلا في الداخل.

5. احتمال سرقة السيارة

عندما يُترك الطفل بمفرده في السيارة، قد يتعرض لخطر شديد إذا أقدم أحد اللصوص على سرقة السيارة. ومن المحتمل ألا يلحظ الشخص الذي سرق السيارة وجود الطفل في المقعد الخلفي.

6. مخالف للقانون

إن ترك الطفل في السيارة بمفرده يُعتبر مخالفا للقانون في معظم الولايات الأميركية وكثير من دول العالم، وقد يتحوّل إلى جناية إذا أصيب الطفل بمكروه.