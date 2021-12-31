يمكن أن يكون حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية ماتعا للغاية، حيث لقاء الأقارب والأصدقاء، لكنها قد لا تكون كذلك للآباء والأمهات عندما يرافقهم أطفالهم، ذلك لأن سلوك الأطفال هو الذي يقرر كيف ستنتهي هذه المناسبة.

في كثير من الأحيان قد يتصرف الأطفال بسلوكيات غير لائقة أو ينسون كل قواعد الأدب عندما يكونون في حفل، وقد يتسبب ذلك في إحراج الأمهات، حيث يتم اتهامهن في أغلب المواقف بالتقصير في تربية الأبناء.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل الآباء يتجنبون اصطحاب الأطفال للمناسبات الاجتماعية، لأن الأمر لا يتعلق بعدم رغبة الآباء في اصطحاب أطفالهم ولكن السبب هو سلوكياتهم غير اللائقة وأخلاقهم السيئة التي تتسبب في شعور الوالدين بالحرج أو الإهانة أحيانا.

إذا كنت تعتقدين أن أطفالك يسببون لك الإحراج أثناء حضورهم في المناسبات والتجمعات العائلية، فقد حان الوقت لتعليمهم آداب الحفلة.

إذا استمر الطفل في التصرف بطريقة غير لائقة، فيجب عليك البحث عن أسباب قيامه بذلك (بيكسلز)

آداب الحفلات للأطفال

إن مهمة الوالدين تعليم أطفالهما كيفية التصرف أمام الضيوف والأقارب الآخرين في الحفل. إذا استمر الطفل في التصرف بطريقة غير لائقة، فيجب عليك البحث عن أسباب قيامه بذلك. فالأطفال أيضا لديهم أسبابهم الخاصة للتصرف بشكل سيئ.

قد يُظهر الطفل سلوكا سيئا في إحدى الحفلات لأسباب عديدة:

قد لا يكون الطفل مهتما بحضور الحفلات.

يمكن أن يكون انطوائيا أو خجولا.

ربما لا يوجد أطفال آخرون في الحفلة للترفيه عنه.

ربما يجد الطفل التجمع أو الحفل مملا للغاية.

قد يتصرف بشكل يقاوم الرقابة الأبوية.

قد يتصرف تصرفات لجعل والديه يتوقفان عن مرافقته معهم إلى الحفلات.

قد يكون منهكا جدا أو مرهقا، أو جائعا.

قد يعاني الطفل من مشكلات سلوكية بصورة عامة ويحتاج إلى علاج ومتابعة من المتخصصين.

في كثير من الحالات قد يتصرف الطفل لمجرد إحراج والديه أمام الآخرين.

وقد يكون الطفل مريضا.

إذا كنت تخططين لاستضافة الأصدقاء في مناسبة ما، فاشرحي لطفلك أنه جزء رئيسي من الحفل (بيكسلز)

المضيف المثالي

إذا كنت تخططين لاستضافة الأصدقاء في مناسبة ما، فاشرحي لطفلك أنه جزء رئيسي من الحفل، لذلك عليه أن يتعلم كيف يصبح مضيفا. واجعلي من هذه المهمة مسؤولية عظيمة يجب أن ينجح فيها. يحب الأطفال التحديات، وعادة يسعون إلى التميز في تلك المهام.

يحتاج الطفل أيضا إلى معرفة كيفية التعامل مع الضيوف والترحيب بهم.

علمي طفلك كيف يتصرف مع كبار السن، وكيف يظهر التوقير والاحترام لهم، وماذا يقول إذا مدحه أحدهم أو قدم إليه هدية.

كما يحتاج الآباء إلى إظهار الأخلاق والسلوك الحسن في المناسبات ولقاءات الأهل والأصدقاء، حيث يميل الأطفال إلى التقليد وتقمص شخصيات الأبوين. واحرصي على عدم التحدث بصورة مسيئة لأي من ضيوفك قبل وصولهم، فالأطفال يحملون في صدورهم مشاعر الرفض والكراهية التي يتبناها الوالدين تجاه الآخرين، وبينما يستطيع الكبار إخفاء مشاعرهم بالمجاملة المصطنعة، يعلن الأطفال عن مشاعرهم بوضوح.

آداب يجب أن تعلميها لطفلك

علمي طفلك أن يتصرف بأدب مع الضيوف. علميه أن يحيي الضيف بمجرد دخوله مكان الحفل إذا كنت المضيفة. وفي حال كنتما مدعوين إلى المناسبة، فاطلبي منه أن يحيي كل من يأتي أمامه. اطلبي من طفلك أن يكون مهذبا مع جميع الضيوف وأن يتصرف بلطف أيضا مع جميع الأطفال الآخرين الذين يحضرون الحفلة. يحتاج الطفل أيضا إلى تعلم آداب المائدة، بصورة عامة وأن يتعلم ما يجب وما لا يجب فعله أثناء تناول الطعام في حضور الغرباء. ذكّريه بعدم ملء الطبق بالكامل بالطعام حتى لو كان وجبته المفضلة، وعليه تناول كميات صغيرة. علمي طفلك أن يجلس حتى ينتهي الجميع على الطاولة. ذكّريه باستخدام كلمات مثل "من فضلك"، "شكرا لك"، "مرحبا"، أثناء التحدث مع الضيوف.

وأخيرا، إذا تمت دعوتك إلى مناسبة اجتماعية، فاقض بعض الوقت قبل وصولك إلى مكان الحفل لمراجعة السلوك المتوقع من طفلك. يمكنك أيضا إعداد قائمة بقواعد الحفل ومراجعتها قبل مغادرة المنزل.

لا للتوبيخ

ومهما كان تصرف طفلك غير لائق، تجنبي تصحيح أو توبيخه أو عقابه أمام الآخرين. وكذلك لا تؤجلي احتواءك للموقف لحين عودتكما إلى المنزل حتى لا تتطور الأحداث إلى الأسوأ، والحل الأفضل، اصطحبي طفلك إلى غرفة خاصة، مثل الحمام، للمناقشة.

اجعلي تعليقاتك موجزة وفي صلب الموضوع.

لا تكتفي بالإشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه، بل أعطه تعليمات محددة حول السلوك الذي تريد رؤيته بدلا من ذلك.

في بعض الأحيان، لا تتوافق توقعات الطفل المفصلة للحفلة مع الحدث الحقيقي، قد يصاب الطفل بخيبة أمل ويغطي هذه المشاعر بسوء السلوك.

تجنبي تصحيح سلوك طفلك أو توبيخه أو عقابه أمام الآخرين (بيكسلز)

قد يكون من المفيد إبعاد طفلك عن النشاط أو المكان لبضع دقائق من الهدوء لمساعدته على استعادة هدوئه. ساعديه في التركيز على الأشياء الجيدة التي تحدث. وأعطه كوبا من الماء وعانقيه وامنحيه الثقة والحب، ثم امسكي يده وأنت تقوديه إلى الحفل مرة أخرى.