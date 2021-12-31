مصممة الديكور الداخلي نيكول ناصيف: يجب الحرص على تصميم ديكورات الممرات الداخلية وانتقاء إكسسواراتها بدقة وتزيينها بأسلوب جذاب ومبتكر، خصوصا تلك التي تقود نحو قسم الاستقبال.

بيروت- يعدّ ديكور ممرات المنزل جزءا من الديكور الداخلي، فهي ليست فراغات تؤدي إلى الغرف، بل لها أهمية قصوى في زيادة أناقة وجمال المنزل وفخامته.

وديكور الممرات الداخلية التي تربط بين أجزاء المنزل وتتوسط معظم الغرف أو تؤدي إليها، يلعب دورا مهما وجماليا بإضفاء إطلالة أنيقة على المنزل، فقد يكون الممر المؤدي لغرفة الاستقبال هو أول ما تقع عليه عين الزائر، وهو الذي سيحصد الانطباع الأولي عن أناقة البيت وذوقه والجماليات الموجودة فيه.

الممر المؤدي لغرفة الاستقبال هو أول ما تقع عليه عين الزائر، ويكون الانطباع الأولي عن أناقة البيت (بيكسلز)

الممرات الداخلية روح البيت

تقول السيدة ليلى حمود -للجزيرة نت- إن "الممرات الداخلية للمنزل هي روح البيت، وتضفي عليه رونقا مميزا وأنيقا، سواء في الممرات المؤدية لغرف النوم، أو الممر المؤدي لغرفة الاستقبال، ولكن بالنسبة لي أهتم كثيرا بالممر الذي يصل بين باب البيت وغرفة الاستقبال".

وتشير إلى أن الممر في شقتها يتميز بتصميم واسع وطويل، وهو أول شيء يراه الضيف، لهذا تهتم بتغيير ديكوره كل فترة، وإضافة لوحات بألوان مبهجة على جدرانه، إضافة إلى طاولة "كونسول" مذهبة أنيقة تعلوها مرآة مذهبة أنيقة، بجوارها حامل خشبي يستخدم لتعليق المفاتيح، وخلف باب الشقة "دلاية" كبيرة من الخرز والسيراميك الأزرق اللون، لتزيين بداية الممر بشكل أنيق، كما تقول.

وتضيف مؤكدة "يجب عدم تكديس أشياء كثيرة بلا داع في تلك الممرات حتى لو كانت المساحات واسعة، لأن الأناقة والرقي والجمال لا تظهر إلا بوجود بعض الإكسسوارات المرتبة وببهجة الألوان وبالإضاءة المناسبة، كما يجب عدم نسيان أن تزيين الممرات الداخلية يعطي الانطباع الأول عن قاطني المنزل، لذلك يجب عدم إهمال هذه النقطة الرئيسية التي تربط كل أجزاء المنزل ببعضها".

بالإمكان إضافة منضدة وكراسي أو مقعد واحد كبير في الممرات الواسعة، مما يجعلها مساحة للاستراحة أيضا (بيكسلز)

الممرات كالحدائق مبهجة دائما

أما ربة المنزل هدى يموت، فتقول: "الممرات في شقتنا مبهجة دائما، لأني وزوجي يجمعنا حب الزهور والنباتات، لهذا فالممرات بمنزلنا دائما ما تزينها أواني الزهر والخضرة الطبيعية التي تعودنا أن نضع منها مجموعة بجوار الشرفة، ومجموعة معلقة على أرفف في الممرات الداخلية للشقة بين غرف النوم، وهذه هي نباتات الظل، وكثيرا ما نسعى مع أطفالنا لزراعة نبات عطري معين في أواني الزهر العديدة التي لدينا، لنضعها بجوار غرفة الاستقبال في الممر المؤدي لها، بغرض الزينة والرائحة المحببة لنا جميعا في البيت".

كما أن الممرات الداخلية للشقة يجب الاهتمام بها بقدر اهتمامنا نفسه بالممر الخارجي المؤدي لغرفة الاستقبال، فأهل البيت وسكانه ليسوا أقل أهمية من ضيوفه وزواره، فكما نهتم بتزيين غرفة الاستقبال والممر المؤدي لها، يجب أيضا أن نهتم بغرف النوم والمعيشة والممرات المؤدية لها، فهذه هي الأماكن التي نحتك بها جميعا طوال فترة إقامتنا بالمنزل، وهذا يخلق مزاجا جيدا، وروحا جميلة بالمنزل، كما تقول للجزيرة.

في الممرات الواسعة يمكن المزج بين النباتات وإكسسوارات الإضاءة مختلفة للحصول على أجواء منعشة (بيكسلز)

نصائح مصممة ديكور

وتؤكد مصممة الديكور الداخلي نيكول ناصيف -للجزيرة نت- أنه يجب الحرص على تصميم ديكورات الممرات الداخلية وانتقاء إكسسواراتها بدقة وتزيينها بأسلوب جذاب ومبتكر، خصوصا تلك التي تقود نحو قسم الاستقبال.

وتختلف الممرات من حيث المساحة والحجم وكيفية تزيينها، فعند تصميم الممرات الضيقة والطويلة ينصح باستخدام المرايا والألوان الفاتحة والإضاءة المناسبة، مع توزيع المساحات.

دور الإضاءة خلق مساحة بصرية تساعد على إضفاء جمالية للمكان وسحر غير اعتيادي (بيكسلز)

الإضاءة الداخلية

وتقول نيكول إن أول ما يجب التفكير فيه عند تصميم ديكور الممرات الداخلية، هو الإضاءة التي سيتم وضعها فيها، فمن المهم عدم استخدام إضاءة ساطعة، لأنها ستطغى على الإضاءة الداخلية للغرف والقاعات، وستؤذي منظور الرؤية عند الشخص الداخل إلى الشقة، فالإضاءة يجب أن تكون خافتة وجانبية.

وبالنسبة للمدخل، يجب عدم تكديس قطع الأثاث، بل يستحسن توزيع الكتلة والفراغ، لتعطي إحساسا بالاتساع والرحابة في اللحظة الأولية من دخول البيت، ومن المهم معرفة أن الممر الخارجي يتكون من 3 أبعاد، فالجدران والأرضية والسقف، كلها عناصر مهمة يجب الاهتمام بها، فالسجادة الأنيقة والمرايا واللوحات ووحدات الإضاءة، كلها عناصر مهمة تضفي لمسات خاصة، تعطي انطباعاً مهماً للداخل إلى البيت.

كما يجب الحفاظ على إضاءة الممرات بشكل متوازن، فأغلب التصميمات الداخلية للممرات تفتقد المساحة وتعاني من الضيق، والذي يؤثر بشكل سلبي على حركة المستخدمين بين الغرف، لذا فإن دور الإضاءة هنا يكمن بشكل أساسي في خلق مساحة بصرية تساعد على إضفاء جمالية للمكان وسحر غير اعتيادي.

من أهم الألوان لتزيين مداخل وممرات المنزل: الذهبي والفضي والبرونزي، خاصة أنها تلائم جميع ألوان الجدران (بيكسلز)

الألوان

من أهم الألوان لتزيين مداخل المنزل: الألوان الخشبية والإكسسوارات البراقة، خاصة إذا كان المدخل واسعا، أما ممرات المنزل الداخلية فالأفضل أن تزينها الألوان الفاتحة والبراقة.

فالألوان الفاتحة والبراقة -كما تقول نيكول للجزيرة نت- تمنح المكان تألقاً مبهراً واتساعاً. ومن أهم الألوان لتزيين مداخل وممرات المنزل: الذهبي والفضي والبرونزي، خاصة أنها تلائم جميع ألوان الجدران والمناضد فيما لو وجدت.

وتنصح نيكول بتزيين الممرات بورق جدران لامع ومزخرف، مما يمنح الممر روحاً، ويجعله مكاناً مميزاً في المنزل لا مجرد ممر.

الإكسسوارات

ومن أهم الإكسسوارات لتزيين المداخل والممرات، التحف البرونزية أو الذهبية أو الفضية بما يتلاءم والديكور الرئيسي في المنزل. وتؤكد أنه من الجميل إضافة سجادة صغيرة تتلاءم وألوان ديكور المدخل والممر، بحيث توحي بأهمية المكان، وحبذا لو تكون مزخرفة، بينما تكون الإكسسوارات محددة الألوان ومتناسقة مع بعضها البعض.

من المهم تجنب تكديس قطع الأثاث وحسن توزيع الكتلة والفراغ لتعطي إحساسا بالاتساع والرحابة عند دخول البيت (بيكسلز)

المساحات

وتشير نيكول إلى أن أهم ما يغفل عنه الكثيرون في تزيين ممراتهم، هو مساحات تلك الممرات التي ينبغي النظر إليها قبل تزيينها بالشكل الأنسب.

ويجب أيضا عدم وضع المناضد أو المكتبات الكبيرة في الممرات الضيقة، ويفضل تزيينها بالإكسسوارات المعلقة، كالثريات والمرايا واللوحات الصغيرة والرفوف الطويلة غير ذات المساحة الكبيرة.

أما الممرات الواسعة فيمكن استثمارها بالكثير من الإكسسوارات، كالمناضد الطويلة الخشبية أو الحديدية، يعلوها عددٌ من التحف والصور المنضدية والزهور، ويمكن أيضاً تزيينها بالنباتات المنزلية في زوايا الممرات.

وتؤكد أنه بالإمكان إضافة منضدة وكراسي أو مقعد واحد كبير في الممرات الواسعة، مما يجعلها مساحة للاستراحة أيضا لا مجرد ممرات.

أفكار ديكورات للممرات الداخلية

خزائن ورفوف

من أبرز الأفكار وضع الخزائن الصغيرة في الممرات التي تؤدي إلى مدخل المنزل، ومن الأمثلة على ذلك خزانة الأحذية وخزانة المعاطف. أما بالنسبة للممرات الضيقة، فيكون التخزين فيها على شكل رفوف معلقة على الجدار، كما يمكن أن يكون على شكل أدراج صغيرة أو خزائن حائط.

مكتبة

تعتبر المكتبة من أجمل الأفكار التي يمكن القيام بها في ديكور الممرات والاستفادة منها، والتي يمكن أن تكون على شكل رفوف للكتب أو خزانة حائط.