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مرأة

إليكِ الأخطاء الخمسة التي لا يجوز ارتكابها عند استخدام الميكرويف

Microwave oven
لا ينبغي تسخين الطعام في الأواني التي انتهت صلاحية استخدامها، لأنها قد تغير المذاق (غيتي)
3/12/2021

أصبح الميكرويف جزءا مهما من حياتنا اليومية مثل بقية الأجهزة المنزلية، لكن استخدامه بشكل خاطئ قد يفسد الطعام ويعرضنا للخطر.

وفي تقرير نشرته مجلة "أو فيمينان" (aufeminin) الفرنسية، تقول الكاتبة مود صبايحي إن الميكرويف جهاز عملي للغاية، حيث يسمح بتسخين الطعام في وقت وجيز، كما توفّر بعض الأجهزة خيار تذويب الأطعمة المجمدة.

لكن ينبغي -بحسب الكاتبة- أن تتجنبي بعض الأخطاء عند استخدام الميكرويف، وهذه أبرزها:

ميدان - الطعام والميكرويفقد يؤدي تسخين الطعام بالميكرويف في أواني البلاستيك إلى اشتعال النار (مواقع التواصل)

تسخين الطعام في أواني ألمنيوم أو بلاستيك

قد يؤدي تسخين الطعام في الميكرويف في أوانٍ من الألمنيوم والبلاستيك إلى اشتعال النار، لذلك عليك أن تكوني متيقظة أيضا حين تستخدمين الأواني البلاستيكية لتسخين الطعام.

وبالنسبة لأنواع البلاستيك الصالحة للاستخدام في الميكرويف، فإنه لا ينبغي تسخين الطعام في الأواني التي انتهت صلاحية استخدامها لأنها قد تغير المذاق، ويمكن التأكد من صلاحية العبوة من خلال إلقاء نظرة على تاريخ الانتهاء الموجود عادة في أسفل الإناء.

من الأخطاء الشائعة عند استخدام الميكرويف عدم تغطية الطعام قبل تسخينه (غيتي)

ترك الطعام مكشوفا

من الأخطاء الشائعة عند استخدام الميكرويف عدم تغطية الطعام قبل تسخينه، فقد يتسبب ذلك في احتراق الوجبة وتلف الجهاز، لذلك يجب الحرص على شراء أغطية مناسبة لتسخين الطعام في الميكرويف.

وضع الطبق في منتصف الصحن

من الأخطاء الشائعة وضع الطعام في منتصف قرص الميكرويف أو الصحن الدوار.

يجب وضع الطعام على محيط الصحن، حتى يتم تسخين كل الطعام بنفس درجة الحرارة، ولا يبقى جزء منه باردا.

يُفضل تنظيف الميكرويف بعد كل استخدام بمواد طبيعية (غيتي)

عدم تنظيف الجهاز بانتظام

يجب تنظيف الميكرويف مثل جميع الأجهزة المنزلية، ويُفضل القيام بذلك بعد كل استخدام، أو بعد فترة محددة إذا لم يتم استخدامه، للتخلص من البكتيريا التي قد تتراكم داخله.

وطريقة تنظيفه سهلة جدا، إذ يكفي فرك السطح الزجاجي والجوانب بإسفنجة ورذاذ مطهر، ومن الأفضل استخدام مواد تنظيف طبيعية مصنوعة في المنزل.

تسخين الأطعمة المقرمشة

تفقد بعض الأطعمة -مثل البطاطا المقلية أو البيتزا- طبيعتها المقرمشة بمجرد تسخينها في الميكرويف، لذلك يُنصح بتسخينها في الفرن.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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