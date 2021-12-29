الكويت- أكدت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيسة مبادرة "النوير" للإيجابية بالكويت، أهمية تغيير النظرة المجتمعية للمرأة في العالم العربي، متوقعة أن تعيش المرأة العربية -خاصة في منطقة الخليج- مستقبلا أفضل بعدما أدرك المجتمع الدور الحيوي والمهم لها في النمو والتقدم وبناء الأجيال.

وقالت الشيخة انتصار -في حوار مع الجزيرة نت- إن مستقبل المرأة العربية أصبح أكثر إيجابية خاصة في الخليج، حيث تشكل المرأة أكبر نسبة من خريجي الجامعة والدراسات العليا، وبدأت بشكل كبير تدرك أهميتها في المجتمع، وكذلك المجتمع بدأ يرى بشكل واضح.

كما أشارت إلى أن أهم النقاط التي نفتقدها في عالمنا العربي هو أن تكون المرأة مسموعة ومرئية، داعية النساء إلى رفع أصواتهن من أجل التعبير والمطالبة بحقوقهن والتعبير عن طموحاتهن.

وأكدت الشيخة انتصار الحاجة إلى جرعات من الإيجابية من أجل تغيير السلوكيات، بالإضافة إلى دعم النساء اللاتي عانين من الحروب أو تعرضن لصدمات نفسية بالغة.

وفي ما يلي نص الحوار:

شاركتم مؤخرا في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" بالدوحة، ماذا عن هذه المشاركة وما أبرز التحديات التي تواجه التعليم حاليا؟

منذ بداية تشرفنا بتلقي الدعوة للمشاركة في القمة، أكثر ما لفت الانتباه هو الاهتمام البالغ والعناية بأعلى معايير الدقة والاهتمام والتفاني في الإعداد والاستعداد والتنظيم واختيار الموضوعات، كما لمسنا أيضًا الاهتمام الجم في اختيار ضيوف القمة الذين أتوا من مشارب متنوعة ليشاركوا بأحدث ما توصلت إليه نتاجات الفكر الإنساني والنظريات العلمية والعملية في مجال المسارات التي حددتها قمة "وايز" 2021.

أما عن أبرز التحديات التي تواجه التعليم حاليا والتي لا تخفى على أحد، فهي آثار جائحة كورونا التي عاثت في العالم كله، وكان للتعليم النصيب الأكبر في التأثر، ففقدان المتعلمين -بمختلف مراحلهم- مقاعد الدراسة، وتأرجح عمليات التعلم المباشر حتى هذه اللحظة أثرا كثيرًا -بلا شك- في الحالة النفسية للمتعلمين، وأولياء أمورهم، والمعلمين، وحتى الإدارات المدرسية.

من إستراتيجيات مؤسسة "انتصار" الخيرية -التي تترأسها الشيخة انتصار الصباح- إعادة تأهيل مليون امرأة عربية عانت من الحروب حتى عام 2035؟ حدثينا عن تلك الإستراتيجية وما تحقق منها؟

كان العالم العربي يفتقر إلى الرعاية النفسية والعقلية للنساء العربيات المتضرّرات من الحرب والعنف، وخلال مشاركتي في جلسة نقاشية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2017، تطرّقنا إلى القضايا والعقبات التي تواجهها اللاجئات العربيات إثر فرارهن من ديارهن وأوطانهن تحت وطأة الحرب.

وفي سياق مناقشتنا لمختلف النقاط، بما فيها ضرورة تعزيز الدعم النفسي والعقلي للنساء المصابات بصدمات الحرب، تملّكني الفضول حول الدعم الذي كان يتم تقديمه حينها لتلك النساء، وأخذتني الدهشة عندما عجز الجميع عن الإجابة.

فهذا ما دفعني إلى إنشاء مؤسسة انتصار بعد عام واحد، خلال 2018، رغبة منّي في المساعدة على رفع صوت تلك النساء العربيات عن طريق تمكينهنّ من التعبير عن احتياجاتهنّ الأساسية من الرعاية الصحية النفسية ومنحهنّ الدعم المناسب من خلال العلاج بالدراما.

وهكذا أسهمتُ في مبادرة من شأنها إحداث التغيير وبناء السلام في العالم العربي. فإذا ركّزنا على النساء، سنرى جذور التغيير المجتمعي المطلوب بشدّة تواصل النمو بمزيد من القوّة والإيجابية، وفي سبيل تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في تمكين مليون امرأة عربية، سنخطو نحو مليون أسرة وعائلة ومجتمع.

أهم النقاط التي نفتقدها في عالمنا العربي أن تكون المرأة مسموعة ومرئية، وعلينا كنساء عربيات إطلاق العنان لأنفسنا للتعبير عن مشاعرنا بكامل الحرية

ضمن المبادرة تم طرح مصطلح "العلاج بالدراما"، فكيف يمكن ذلك؟

عندما يتعرّض الإنسان لصدمة ما، فإنّها تخاطب أوّلاً جسده، ثمّ مشاعره، وأخيرا عقله، وفي حين أنّ معظم العلاجات تخاطب العقل فقط، إلا أن العلاج بالدراما يعمل على كافة المستويات الثلاثة، مما يجعله العلاج الأكثر تكاملا أو شمولا.

العلاج النفسي بالدراما نهج علاجي يعتمد على تقنيات مسرحية لتسهيل الشفاء النفسي، وهو مزيج من المسرح وعلم النفس، نعتمده ضمن مجموعة من 18 إلى 20 امرأة متضرّرات من الحرب والعنف، مما يُحدث فورا تأثير "الدومينو" التسلسلي الذي يحث النساء على التعبير عن تجاربهن والتغلب على معاناتهن معا، ويتميز هذا العلاج بقدرة أكبر على تحقيق السلام الداخلي وأيضا نشر السلام داخل الأسرة والمجتمع.

ونموذجنا فريد من نوعه؛ لأن فريقنا يضم أيضا باحثين لديهم وجهات نظر مختلفة عن وجهات نظر المعالجين، كما لدينا قسم أبحاث يدقق في البيانات ويرصد التغييرات.

ما أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمع العربي؟ وكيف ترين مستقبلها؟

أرى أن التحدي الأكبر للمرأة في العالم العربي افتقارها إلى الثقة بالنفس، وأود أن أوصيهن بتنمية قدراتهن العقلية وإمكاناتهن وقوتهن، وأقول لكل امرأة "لا تفعلي ذلك داخل عقلك فقط، عليك أيضا أن تواجهي السقف الزجاجي الداخلي، المفروض ذاتيا. حطّميه! وعندها فقط ستدركين حاجتك إلى تخطي حدودك التي تعرقلك، وإذا سعيت إلى تعزيز مرونتك ووجدت حلولاً لردود الفعل العاطفية المختلفة، سترين نفسك بالتأكيد على طريق التغيير نحو الأفضل".

وأعتقد أن مستقبل المرأة العربية أصبح أكثر إيجابية خاصة في الخليج، حيث إن المرأة تشكل أكبر نسبة من خريجي الجامعة والدراسات العليا، والمرأة بدأت بشكل كبير تدرك أهميتها في المجتمع، وكذلك المجتمع بدأ يرى بشكل واضح أهمية المرأة؛ لذلك أراه مستقبلا متساويا متجانسا متعاونا للأفضل.

في عام 2013 تم إطلاق مبادرة "النوير"، كيف جاءت فكرة تأسيس هذه المبادرة وما أهدافها وماذا تحقق منها؟

جاءتني فكرة "النوّير" عندما كنت أقرأ مقالا على موقع "سي إن إن" (CNN) الإلكتروني بقلم شون آكور -المحاضر بجامعة "هارفارد" وأحد رواد علم النفس الإيجابي- تحدث المقال عنا نحن البشر كيف نوجه عقولنا نحو السلبية أو الإيجابية، ذكر أن الأمر حقيقة علمية.. فحينما تكون عقليتنا إيجابية فإننا نرى الأخطاء على أنها قابلة للتصحيح، أما إذا كانت العقلية سلبية فإن الدماغ حرفيًا ينفد من الموارد ولا يرى الخير فتلاحقنا الأفكار السلبية، ومن هنا بزغت فكرة "النوير".

قمت بتأسيس شركة "النوير" عام 2013، وهي أول مؤسسة غير ربحية في الكويت والمنطقة على الإطلاق مكرسة لنشر ثقافة السلام، من خلال إلهام التغيير السلوكي الإيجابي في المجتمع الكويتي.

استندنا إلى نتائج الأبحاث العلمية في مجال علم النفس الإيجابي وقمنا بتحويلها إلى برامج مبتكرة وبسيطة وتفاعلية تحقق الاستدامة، هدفنا هو تزويد الأفراد بأدوات وتقنيات عملية بسيطة تساعدهم على تحسين الصحة العقلية والرفاهية النفسية.

تركز جميع أنشطتنا ومبادراتنا على 3 مجالات رئيسة: المجتمع، والتعليم، والبيئة، في كل مجال نستكشف أساليب متنوعة لبث الوعي من خلال مواقف عملية يدركها العقل بشكل إيجابي، فيسهم في إحداث التغيرات السلوكية الإيجابية في أنفسنا من جهة، وفي تعاملنا مع الآخرين ومع العالم بأسره من جهة أخرى.

منذ التأسيس في عام 2013، أحدثت "النوير" تغييرا إيجابيا لما يقارب 1.3 مليون شخص من خلال 250 مبادرة وفعالية، كما تعاونا مع نحو 300 منظمة محلية وإقليمية ودولية خاصة وعامة تتوافق أنشطتها مع أفكارنا، شارك ما يقارب 2.5 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، تمكنا من نشر ثقافة التفكير الإيجابي في نحو 70 مدرسة حكومية وخاصة، و50 ألف طالب، و500 معلم ومعلمة. وبصفتها أول منظمة غير ربحية في دولة الكويت، تمت دعوة شركة "النوير" لعرض برامجها التعليمية وتأثيرها في قمة الأمم المتحدة عام 2020.

العلاج النفسي بالدراما نهج علاجي يعتمد على تقنيات مسرحية لتسهيل الشفاء النفسي، وهو مزيج من المسرح وعلم النفس

لا يمكن الحديث مع الشيخة انتصار الصباح بدون التطرق إلى برنامج "بريق"، ما الدور الذي يقوم به هذا البرنامج؟

"بريق" درّة البرامج التربوية القيمية التي تعنى بنشر السلام من خلال الرفاه النفسي المتكامل، وهو برنامج فريد من نوعه ليس على مستوى دولة الكويت فحسب، بل على مستوى الوطن العربي كافة، ما يميز برنامج بريق أن أنشطته مستوحاة من نتائج الأبحاث العلمية المثبتة في مجال علم النفس الإيجابي ومبنية على أسلوب التعلم الاجتماعي العاطفي، الأنشطة علمية مبتكرة تفاعلية، إلا أنها سهلة وبسيطة التنفيذ سواءً داخل قاعات الدراسة خلال اليوم المدرسي أو خارجه، قمنا ببناء البرامج بشكل يتوافق مع أهداف هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، جميع أنشطة البرنامج تسعى لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

أما نتائجه فقد فاقت التوقعات، فبعد 6 أسابيع من بداية التطبيق، أجرينا بحثًا علميًا -وفق أعلى معايير إجراء البحوث العلمية- وكانت النتيجة حدوث تغير في السلوكيات الاجتماعية والعاطفية يمكن قياسه قبل تطبيق أنشطة "بريق" وبعده.

أسهمت في إنتاج عدد من الأفلام، فهل من صلة بين هذه الأفلام والمشاريع والمبادرات التطوعية والتنموية التي تتبنيها؟

أسست شركة "دار اللؤلؤة للإنتاج الفني" التي أنتجت -بين عامي 2014 و2017- 4 أفلام نجحت في حصد الجوائز وهدفت إلى تعزيز الهوية الكويتية، مع التشديد على المعايير والقيم الأخلاقية العالية.

كما أصدرت كتابين يروّجان للتراث الكويتي، أولهما "كيمياء الحكمة"، وهو كتاب فنّي يحتفي بإنجازات 48 شخصية كويتية ملهمة، والثاني "الكويت في 400 عام"، وهو الكتاب الأوّل من نوعه الذي يوثّق تاريخ الكويت بأكثر من 1300 صورة. وفي عام 2019، أصدرت كتاب "النساء في الحرب"، لإلقاء الضوء على القضايا التي تواجهها النساء العربيات المتضرّرات من الحرب.

ثمّ تميّز عام 2020 بأحدث إصداراتي "دائرة الحب"، وهو كتاب غني بقصص شخصية مؤثّرة عن إنجازات 87 امرأة من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، سواء في مجال الإعلان أو الفن، فالرسالة هي نشر السلام والإيجابية بشكل خاص في التأثير على السلوكيات.

من خلال موقعك وتجاربك من أجل مناصرة المرأة وقضاياها، بماذا تنصحين النساء في الوطن العربي وفي الخليج تحديدا؟

أهم النقاط التي نفتقدها في عالمنا العربي أن تكون المرأة مسموعة ومرئية، لذلك علينا كنساء عربيات إطلاق العنان لأنفسنا للتعبير عن مشاعرنا بكامل الحرية ولذلك يجب تغيير النظرة المجتمعية للمرأة.