بيروت- المنزل هو أهم مكان في حياتنا، لذلك يجب الاهتمام كثيرا بتصميم كل جزء فيه. والجدران الداخلية جزء لا يتجزأ من أي مكان فيه، لذلك يحرص المصممون دائمًا على ابتكار أشكال وخامات جديدة لديكورات الجدران.

ومن السائد في التصميمات الحديثة عدم الالتزام بنهج أو نمط واحد، بل اعتماد التصميم الذي يناسب احتياجات وتفضيلات أصحاب المنازل، واختيار الديكور المناسب لجدران المنزل لما له من أهمية كبيرة بإضافة الأناقة والتميز للبيت.

مصممو الديكور ينصحون باختيار ديكورات الحجر للحائط لتجديد ديكور المنازل (بيكسلز)

زيادة القيمة النوعية للديكور

وتؤكد مصممة الديكور الداخلي ربى شحادة على أن ديكور الجدران من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في الشكل العام للمنزل، وهنالك بعض الإضافات التي يمكن أن تغير من شكل المكان وتزيد قيمته النوعية.

كما أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي يجب مراعاتها قبل اختيار زخرفة جدران المنزل، سواء كان ذلك في الغرف أو الممرات، خاصة أن المساحة ونوعية بقية الديكور والميزانية تلعب دورا مهما في تحديد نوع الزخرفة التي سيتم اعتمادها.

يمكن المزج بين عدة خامات في غرفة واحدة، مثل استخدام ألواح الجبس وورق الحائط في غرفة واحدة (بيكسلز)

الخامات السائدة في ديكورات 2022

بعض الخامات مثل الأخشاب لا تزال تستخدم في ديكورات الجدران منذ مدة طويلة، مع ظهور أشكال وطرق جديدة لتشكيلها واستخدامها، إلى جانب ظهور بعض الخامات الحديثة مثل الفوم، ويمكن المزج بين عدة خامات في غرفة واحدة، مثل استخدام ألواح الجبس وورق الحائط في غرفة واحدة.

الأخشاب لا تزال تستخدم في ديكورات الجدران الحديثة (بيكسلز)

الخشب لا يزال حاضرا في ديكورات الحائط

الخشب من الخامات التي ستكون منتشرة في ديكورات جدران وأسقف 2022، ليس فقط في التصميمات الكلاسيكية، لكن أيضًا في التصميمات الحديثة (المودرن)، وهذا يتماشى أيضًا مع الاتجاه الحديث السائد في التصميم، وهو العودة للطبيعة، حيث ينقل العنصر الطبيعي الدفء والبساطة للمنزل، كما أن للخشب فوائد كثيرة عند استخدامه في التشطيبات.

العنصر الطبيعي يضفي الدفء والبساطة على المنزل (بيكسلز)

الأحجار هي الرائجة لعام 2022

الأحجار من المواد الشائعة في الديكورات الداخلية منذ فترة، وفكرة الاستناد على الجدران الحجرية ليست فكرة حديثة، ولكنها أصبحت في عصرنا مميزة جدا ومبدعة وحديثة وتزين بالطابع الحديث، كما أن التطعيمات بالحجر على الجدران يتم تزيينها بطريقة فنية احترافية مع توفير بعض نقاط الإضاءة الداخلية، كما أنها مهمة لتضفي جوا من السحر والجمال على المكان.

ففي الصالون، تستخدم أنواع عدة من الحجر، ولا سيما النافر مع الناعم. إذا كان الجدار عبارة عن مستطيل، يعد حوله تصميم من الحجر الناعم، وفي الوسط يدخل الحجر النافر، مع ترك مساحات فارغة في الجدار لتستوعب 3 لوحات محفورة من الحجر بأشكال هندسية، أو ورود.

ويمكن كساء الجدار بالكامل بالحجر الناعم، على أن تكون كل قطعة منه مكسورة الحواف، حتى تعطي عند تركيب القطعة الثانية عليها شكل حرف "في" (V) اللاتيني، ويجب في هذا الإطار تثبيت الرفوف الخشبية.

أما في غرف النوم وصالات الاستقبال، فيمكن تصميم الجدار الحجر بالشكل المقلّم، سواء بالطول أو العرض، وذلك من خلال اختيار قطع الحجر بالحجم نفسه، ولكن بلونين مختلفين تماما، ولا سيما البني والبيج، أو البني والزيتي، أو الأسود والبيج.

ديكور الجدران من العوامل التي تلعب دورا مهما في الشكل العام للمنزل (بيكسلز)

ألوان وتصاميم ديكورات الحجر

وبحسب مصممة الديكور شحادة، فإن اختيار ديكورات الحجر للحائط تضيف لمسات طبيعية مريحة للعقل والجسم، فالأحجار الطبيعة تحتوي على مزيج من الألوان المحايدة، فهي تتناسب مع كافة مساحات المنزل، وكثير من مصممي الديكور ينصحون باختيار ديكورات الحجر للحائط لتجديد المنازل، وهناك الكثير من أفكار ديكورات الحجر للحائط، منها اختيار أحجار طبيعية بأحجام مختلفة وتركيبها على الجدار الرئيسي في المنزل ليلفت الأنظار ويضيف لمسة مذهلة للديكورات، ويمكن الأخذ بتلك الفكرة سواء في غرفة المعيشة أو مدخل المنزل.

كما أن إضافة الأحجار الطبيعية تضيف ملمسا غير منتظم وحيوي (ديناميكي)، مما يسهل امتزاج الأحجار الطبيعية مع كافة أنواع الديكور، سواء كانت ديكورات حداثية أو كلاسيكية، وديكورات الحجر للحائط تتماشى مع الديكورات الحداثية بحيث تضيف لمسة دافئة للديكور.

قوالب الفوم هي البديل الحديث لقوالب الجبس والخشب في الديكور، وتتميز بخفة وزنها وتنوع أشكالها (بيكسلز)

الفوم لديكور الأسقف والجدران

وتعتبر قوالب الفوم البديل الحديث لقوالب الجبس والخشب في الديكور، حيث تتميز بخفة وزنها وتنوع أشكالها، وهي تصلح لديكورات الأسقف والجدران على حد سواء، ويمكن إعادة طلائها لتناسب شكل الديكور الكلي للغرفة، فهي خفيفة الوزن، ولا تحتاج لوقت كبير في التركيب، بحسب المصممة شحادة.

استخدام اللوح الثلاثي الأبعاد على الجدار الرئيسي في غرفة المعيشة لجذب الأنظار إلى المساحة خلف الأريكة (بيكسلز)

الجدران الثلاثية الأبعاد الأكثر جاذبية

ويستعمل اللوح الثلاثي الأبعاد على الجدار الرئيسي لغرفة المعيشة، بهدف جذب الأنظار، سواء إلى المساحة خلف الأريكة أو إلى وحدة التلفاز. ويحبذ أن تكون ألوان اللوح معاكسة للون الأثاث، لغرض تحقيق التناقض المحبب في الديكور.

ويفضل تسليط الإضاءة المباشرة على ألواح الجدران الثلاثية الأبعاد، من الأرض، في المدخل. أما في غرفة النوم، فيفضل تثبيت اللوح الثلاثي الأبعاد خلف السرير، على أن يكون بعرض ظهر السرير، وبارتفاع الجدار كاملا.

الأفضل أن تكون ألوان اللوح الثلاثي الأبعاد معاكسة للون الأثاث، لتحقيق التناقض المحبّب في الديكور (بيكسلز)

الابتكار في الاختيار والتصميم

وتوضح شحادة أن الابتكار في الاختيار والتصميم يكون في دقة اختيار ورق الحائط لتوفير التناسق بينه وبين الأثاث والألوان، فإبراز اتساع الغرفة يكون بتصميم جدران أو ورق حائط بالشكل الذي يلائم ذلك الاتساع، مثل تصميم صورة كبيرة للطبيعة والأنهار، أو تصميم جزء كبير من المدينة، أو تصميم شكل مختلف للجدران يعطي انطباعا بشكل غير تقليدي للمكان.