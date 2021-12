تحتل القيادات النسائية الصدارة في نشرات الأخبار وتثير الإعجاب، خاصة إذا كان المنصب سياسيا، فهن المدافعات عن الأمان الاجتماعي لبقية نساء شعوبهن، والساعيات إلى تحسين حياة الأسر، والمؤمنات بضرورة وقف التمييز العنصري وحماية أصالة شعوبهن، وهن أيضا من ابتكرن حلولا لعلاج آثار أزمة كوفيد-19 الإنسانية. ومن بين العديد من القيادات النسائية، اخترنا لكم 5 نساء ألهمن شعوبهن وأعدن بناء مجتمعاتهن خلال عام 2021.

كانت مقدسة في التاسعة من عمرها عندما وصلت طالبان إلى السلطة أول مرة، وعرفت أن النساء والأطفال هم من يدفعون ثمن واحد من أطول الصراعات في العالم. تبلغ مقدسة اليوم 27 عاما، وبصفتها ناشطة اجتماعية وسياسية، أخذت على عاتقها دعم النساء ومجتمعاتهن خلال جائحة كوفيد-19، إذ تسافر بانتظام إلى معاقل طالبان، حيث لا يزال الرجال يتحكمون في الوصول إلى المعلومات، وينشرون معلومات مضللة قد تودي بحياة النساء وأطفالهن.

تحاول مقدسة إنقاذ حياة النساء المحرومات من حقوقهن الآدمية في أفغانستان، فهي عضوة سابقة في برلمان الشباب الأفغاني الذي تم إطلاقه بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وناشطة حقوقية نسوية، ونظمت شبكة من أكثر من 400 ناشطة شابة من إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، للسفر إلى المناطق المجاورة ومساعدة النساء الناجيات من العنف المنزلي والأزمات الاقتصادية.

يعتبر عمل مقدسة فريدا للغاية في أفغانستان، فلا يقتصر على تقديم الخدمات والدعم مباشرة للناجيات من العنف، ولكنها أيضا تمزج بين الفن والعمل المجتمعي؛ فترسم جداريات بالشوارع لوقف العنف.

Afghans are potentially in need of International Community’s generous inclusive support.

Afghans deserve to live in democracy and peace. pic.twitter.com/vGuYL24gZ0

— Muqadasa Ahmadzai (@MuqadasaAhmadz2) December 20, 2021