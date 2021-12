أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) قائمتها السنوية لأهم 100 امرأة في عام 2021، والتي تضمنت 50 سيدة أفغانية كن ملهمات ومؤثرات في مجتمعهن، وهو ما أسمته هيئة الإذاعة "إعادة ضبط الإيقاع"، وذلك لدورهن في إعادة إنتاج المجتمعات والثقافة بشكل عام.

50 امرأة أفغانية ظهر بعضهن بأسماء مستعارة وبعضهن دون صور حفاظا على سلامتهن. واعتبرت "بي بي سي" أن نصف إنجاز العالم هذا العام يذهب للنساء الأفغانيات، تقديرا لمعاناتهن في إعادة ضبط إيقاع الحياة الجديد الذي فرض عليهن بعد تغير الأوضاع السياسية في بلادهن.

وقد اخترنا من القائمة مجموعة من أبرز الشخصيات النسائية الأفغانية لتسليط الضوء عليها.

أسست شبكة من أكثر من 400 ناشطة أفغانية، تقوم بمساعدة الناجيات من العنف المنزلي في شرقي أفغانستان. وقد دعمت مقدسة -بوصفها ناشطة اجتماعية وسياسية- النساء أثناء وباء كورونا، وقاومت الشائعات المضللة المرتبطة بانتشار الفيروس والعلاج منه، وفي 2018، نالت مقدسة جائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي يمنحها للنساء البارزات في بناء السلام وحل النزاعات.

This is the Afghanistan of the time when Pakistan didn’t exist. pic.twitter.com/coghxebbL7

— Muqadasa Ahmadzai (@MuqadasaAhmadz2) December 20, 2021