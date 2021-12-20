بيروت- بدأت العطلة الشتوية لطلاب المدارس، وبدأت أجواء التسلية وإيجاد طرق لتمضية وقت الأطفال. فالعطلة الشتوية حق للطالب وفرصة للترفيه والتسلية، فهي عطلة بعيدة عن أجواء الدراسة والامتحانات والروتين، والكثير من الأمهات تصيبهن الحيرة حول كيفية قضاء أطفالهن أوقات ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه.

وتزداد حيرة الأهل في كيفية قضاء العطلة، في ظل الأحوال الجوية الباردة وحتى التكلفة المادية التي تحول دون خروجهم من المنزل. الأمر الذي يدفع الأهل للتفكير بأنشطة داخلية لأولادهم، لتنمية مهاراتهم وخلق جو من المتعة أيضاً.

بالمقابل نجد بعض الأسر تستمتع بالعطلة الشتوية خارج المنزل والذهاب بعيداً إلى الجبال المكسوة بالثلوج والقيام بالرحلات والأنشطة الترفيهية الشتوية البعيدة عن الأماكن المغلقة والاستمتاع بهذه الأجواء. الجزيرة نت استطلعت آراء أولياء الأمور والخبراء أيضا، فما نصائحهم؟

لينا مروة: الذهاب للجبل في لبنان لا يحتاج تكلفة مادية باهظة وأفضل بكثير من قضاء الوقت أمام شاشة التلفزيون أوالكمبيوتر (الجزيرة)

الاسترخاء بعيدا عن البيت

تقول لينا مروة، أم شابة لولدين، إن أفضل مكان للاسترخاء في العطلة الشتوية هي الذهاب إلى الجبل مع العائلة، ولو ليومين متتالين، من أجل التزلج واللعب بالثلج وصنع رجل الثلج والركض والمرح والاسترخاء، وكسر الروتين المنزلي، وهذه الإجازة الشتوية لا تحتاج إلى تكلفة مادية باهظة في لبنان، وهي أفضل بكثير من قضاء الوقت أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر والهواتف، كما أنها مفيدة للصحة وللنفسية.

وتنصح مروة كل عائلة بالاستفادة من الإجازات الشتوية لكسر الملل اليومي والتوتر والقلق والعمل المتراكم الذي لا ينتهي، ومحاولة أخذ قسط من الراحة في مكان بعيد عن المنزل للشعور بالسعادة والتجدد والحيوية، وحتى لو كانت الأسعار باهظة قليلا هذه السنة، لكن لا بد من الإصرار على الاسترخاء ولو مرة في السنة لقضاء وقت ممتع وقضاء عطلة رأس السنة الجديدة سوياً، فالكل بحاجة للراحة واستعادة الطاقة الإيجابية.

وتنهي قولها بأن أولادها يستعيدون نشاطهم في الدراسة ما بعد الإجازة ولا يشعرون بالكسل أو التعب والعصبية.

أفضل مكان للاسترخاء في العطلة الشتوية هي الذهاب إلى الجبل مع العائلة للتزلج واللعب بالثلج (بيكسلز)

جلسات عائلية منزلية

هناك عائلة أخرى تكتفي بقضاء جلسات وسهرات عائلية غير مكلفة في المنزل، فميساء .س. الثلاثينية، وهي أم لـ4 أولاد، تفضل في فصل الشتاء قضاء العطلة بالاجتماع حول المدفأة لشواء البطاطا الحلوة والكستناء وعيش الأجواء الشتوية على أصولها، ليس أجمل من أن يتجمع الأطفال حول الأم منتظرين الكستناء أن تستوي، تقول للجزيرة نت.

وتنوه بأنها بدأت الاستفسار عن النوادي الشتوية التي تقدم أنشطة فنية كالرسم والتصوير، وممارسة رياضة التايكواندو المفضلة لدى ولديها، فالقيام بهذه الأنشطة ينمي شخصيتهما ويزيد ثقتهما بنفسيهما إلى جانب تطوير موهبتهما وصقلها، كما تقول.

وتضيف "بصراحة، هنالك فرق كبير بين العطلة الشتوية والصيفية، في الصيفية هنالك خيارات عديدة أمام الأهالي لتوجيه أطفالهم للنوادي الرياضية والأنشطة المختلفة وتعلم الكثير من المهارات، كون الخروج من المنزل سهلا جدا لأن الأجواء تكون جيدة".

ولا تنكر أن هنالك أجواء من التوتر والشجار تسود أحيانا بين الأولاد وهو أمر مزعج للغاية لدرجة التعب والإرباك.

ماريا كلش: طبيعة الجو في العطلة الشتوية تفرض خططاً مختلفة لقضاء العطلة (الجزيرة)

لتكن العطلة الشتوية متعة عائلية

تقول الأخصائية الاجتماعية ماريا كلش إن العطلة بين الفصلين الدراسيين مهمة جدا باعتبارها الفترة التي تمكن الطفل من تثبيت المعلومات التي تلقاها طيلة الفصل الأول وترسيخها في ذهنه، استعدادا لتلقي المرحلة الثانية، وتساعد النزهات والرحلات الاستجمامية وأوقات الراحة على استرخاء الدماغ والجسم، وبالتالي الاستعداد الجيد لبدء مرحلة متجددة من النشاط.

وترى كلش أن طبيعة الجو الذي يتسم بالبرودة في العطلة الشتوية تفرض خططاً مختلفة لقضاء العطلة، قد تكون غير متاحة، خصوصا أن الأهالي لا يتمكنون من اصطحاب أبنائهم إلى خارج المنزل.

واعتبرت أن هذا الجو هو فرصة للأهل لإعادة تقوية الروابط العائلية والأسرية، وذلك من خلال زيارة الأقارب مع أفراد العائلة، وإحياءً للأواصر الأسرية التي تكون قد أُجلت كثيرا.

كما أن فصل الشتاء فرصة لجلوس الآباء مع أبنائهم، وممارسة الطقوس الحميمية التي لا يمكن أن تتوفر إلا في أجواء فصل الشتاء، مثل شوي الكستناء والبطاطا الحلوة، وممارسة بعض الألعاب، وتجاذب أطراف الأحاديث العائلية.

من المهم عدم تحويل العطلة إلى معسكر دراسي (بيكسلز)

عدم تحويل العطلة إلى معسكر دراسي

تنصح كلش بأنه يمكن للأهالي تشجيع أبنائهم على استثمار الإجازة، بطرق تنمي مهاراتهم وقدراتهم وتنفعهم وتكون مُسليّة، كانضمامهم إلى البرامج الافتراضية الّتي تعلمهم روح التعاون، كما يمكن للأسرة تنظيم أنشطة ممتعة لأبنائها داخل المنزل، تشمل المهارات الفكرية والثقافية الجديدة، التي تقوي لديهم حب الاطلاع والبحث عن المعلومة باستخدام أجهزتهم الإلكترونية والكتب، لتطوير القدرات التعليمية، خصوصاً أنهم مقبلون على فصل دراسي أكثر صعوبة.

ولكن من المهم أيضا عدم تحويل العطلة إلى معسكر دراسي. وحتى لو كان هناك أهمية لبقاء الأطفال في أجواء الدراسة لكن ذلك لا يعني إفراغ الإجازة الشتوية من الترفيه وتحويلها إلى عقوبة دراسية.

والأهم من هذا كله وضع خطة ناجحة وجيدة وهادفة وفعالة بالاشتراك مع الأبناء أنفسهم لتكون العطلة الشتوية متعة عائلية، وفق كلش.

تينا بركات: خيمة اللعب من أجمل الأفكار التي يعشقها الأطفال (الجزيرة)

أفكار لإجازة شتوية داخل المنزل

في بعض الأحيان يكون من الصعب الخروج إلى مكان معين في فصل الشتاء مع الأطفال، لذلك يمكن تنفيذ بعض النشاطات في المنزل للتسلية والإفادة.

المرشدة التربوية تينا بركات قدمت للجزيرة نت بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها بسهولة:

خيمة اللعب

خيمة اللعب من أجمل الأفكار التي يعشقها الأطفال ويمكن استخدام أشياء بسيطة للقيام بها، منها شراشف وكراسي، مع وضع الألعاب المفضلة هناك. ويمكن تخيل إقامة حفلة شاي واللعب بالفناجين والبسكويت والقيام بالضيافة والجلوس معا، كما يمكن القيام بمسرحية صغيرة مستخدمين بعض الألعاب ودعوة الأهل لمشاهدتها لتشجيع الطفل على التعبير والابتكار.

مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية ضرورية جدا فهي واجب على كل الأسرة (بيكسلز)

حفل موسيقي

تشغيل بعض الموسيقى والقفز عليها مع القيام بالرياضة والرقص تجلب السعادة والمرح للأطفال، وتجعلهم يفرغون طاقتهم.

ألعاب مختلفة

من أهم الألعاب التي تنمي مهارات الطفل لعبة المتجر، حيث يقوم بتخيل نفسه بأنه البائع بينما تشتري أنت. كما يمكن لعب لعبة التاكسي عن طريق وضع كرسيين جنبا إلى جنب. تسألين الطفل إلى أين يريد الذهاب وتتحدثين معه عن الأشياء التي يمكن رؤيتها على الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعب لعبة الإخفاء، وهي لعبة ممتعة ويحبها الأولاد كثيرا. كما يمكن دعوة الأصدقاء للبيت وقضاء يوم كامل ممتع معا، علاوة على المشاركة في الأعمال المنزلية التي تعد ضرورية جدا، فهي واجب على كل الأسرة.