بالنسبة للنسوة اللائي يردن تغيير عادة القهوة الصباحية أثناء الحمل، هناك بعض المشروبات الدافئة البديلة تستحق التجربة، وذلك وسط استمرار حالة الجدل حول إذا ما كان شرب القهوة آمنا في أثناء الحمل بسبب محتواها من الكافيين أم لا.

وتقول بعض الدراسات إن تناول 200 مليغرام من الكافيين يوميا آمن، في حين تشير دراسات أخرى إلى أنه لا ينبغي تناول الكافيين في أثناء توقع الحمل. ومع ذلك، فمن الجيد أحيانا تناول مشروب دافئ مختلف خلال النهار. وعليه يقدم تقرير نشره موقع "بيبي غاغا" (Babygaga) الأميركي، هذه البدائل للاستمتاع بها في أثناء الحمل، تعرفي عليها:

هناك فوائد صحية لتناول شوكولاتة الكاكاو، كونها مليئة بمضادات الأكسدة، مما يساعد على صحة القلب (الجزيرة)

الشوكولاتة الساخنة

ذلك المشروب اللذيذ والكريمي الذي قد لا يكون لديه التأثير نفسه، ولكن لديه نكهة الشوكولاتة الموجودة في الموكا. ومثل القهوة تحتوي الشوكولاتة الساخنة على بعض الكافيين نتيجة وجودها بشكل طبيعي في الشوكولاتة. ذلك أن الكاكاو الطبيعي به 5 مليغرامات فقط من الكافيين، وهذا أقل بكثير من فنجان القهوة.

علاوة على ذلك، وفقًا لـ"جونز هوبكينس مديسين" (Johns Hopkins Medicine)، هناك فوائد صحية لتناول شوكولاتة الكاكاو، كونها مليئة بمضادات الأكسدة، مما يساعد على صحة القلب، ويقلل من الإجهاد، ويساعد وظائف المخ، وأكثر من ذلك، هناك الكثير من الفوائد التي تأتي مع كوب من الشوكولاتة الساخنة.

شاي الأعشاب قد يجعل الحامل لا تفتقد طعم القهوة على الإطلاق (شترستوك)

شاي لاتيه

بالنسبة لبديل القهوة هذا المليء بالبهارات والأعشاب التي قد تجعل الحامل لا تفتقد طعم القهوة على الإطلاق، ينبغي للحامل تجربته بمكونات الهيل والقرنفل والزنجبيل وغيرها.

وهذا البديل يحتوي على بعض الكافيين. وتختلف الكمية من 30 إلى 80 مليغراما، وهذا يعني أنه حتى مع تناول كوبين منه يوميا سيظل أقل بكثير من الـ200 مليغرام الذي تعتبره المنظمات الصحية آمنا.

عصير التفاح بديل بدون كافيين يمكن تناوله في جميع ساعات اليوم دون القلق من أن تظل الحامل مستيقظة بدون داع (غيتي)

عصير التفاح

وهو بديل بدون كافيين يمكن تناوله في جميع ساعات اليوم بدون قلق من أن تظل الحامل مستيقظة من دون داع. وعلى الرغم من عدم وجود أي كافيين في عصير التفاح الساخن، وفقًا لـ"هيلث فل" (Healthful)، يجب الإشارة إلى أن النوع الوحيد من عصير التفاح الذي يجب على النساء الحوامل شربه هو النوع المبستر.

الماء الساخن والليمون بديل للقهوة في أثناء الحمل ويخفف الشعور بغثيان الصباح (غيتي)

الماء الساخن والليمون

هذا المشروب لا يوفر بديلا للقهوة خلال فترة الحمل فحسب، بل يعمل أيضا على تخفيف الشعور بالغثيان المصاحب لغثيان الصباح أيضًا.

وفقًا لمجلة "ميديكال نيوز توداي" (Medical News Today)، هناك عدة فوائد للاستمتاع بالليمون في أثناء الحمل، منها تخفيف الغثيان، وإضافة نكهة للماء للمحافظة على رطوبة الجسم، ووجود حمض الفوليك في الليمون يجعله مفيد جدا أن يدرج في نظام غذائي للحمل.

ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحامل الحذر بشأن حموضة الليمون، خاصة إذا كان غثيان الصباح يسبب لها القيء، لأن الليمون يمكن أن يسبب تآكل الأسنان وحساسيتها.

أيضًا، بالنسبة للنساء اللائي يعانين من حرقة المعدة أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي الليمون إلى تفاقمها، وعلى هذا النحو، يجب أخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل شرب الليمون والماء.

هناك بعض الكافيين في القهوة منزوعة الكافيين ويمكن للحامل شربها إذا كان التخلي عن مذاق القهوة يزعجها (بيكسابي)

القهوة والشاي منزوعة الكافيين

إذا كانت فكرة التخلي عن مذاق القهوة أو الشاي الأسود تسبب كوابيس للحوامل، فقد يكون اختيار النسخ الأصلية منزوعة الكافيين خيارا جيدا خلال فترة الحمل. ومع أن المشروبات منزوعة الكافيين توهم النساء بأنه لا يوجد أي كافيين في المشروبات الساخنة، لا يزال هناك بعض الكافيين في القهوة والشاي منزوعة الكافيين.

وعلى الرغم من أن الكميات صغيرة، وفقًا لـ""وات تو إكسبكت" (What To Expect)، حيث يصل مقدارها من 2 إلى 5 مليغرامات في القهوة والشاي أيضا، يجب أن تدرك النساء الحوامل أن الكافيين موجود بالفعل. وهذا ينطبق بشكل خاص على اللواتي كن يحاولن استبعاده من وجباتهن الغذائية تماما.

شاي الرويبوس غني بمضادات الأكسدة ولهذا يكون أفضل مشروب -غير الماء- أثناء الحمل (غيتي)

شاي الرويبوس (الشجيرة الحمراء)

وهو من المشروبات الدافئة القليلة التي لا تحتوي على أي كافيين إطلاقا. ولهذا فمن الآمن شربه في أي وقت من الحمل. ولا يقتصر الأمر على أن شاي الرويبوس لا يحتوي على مادة الكافيين، ولكن وفقًا لـ"رد إسبرسو" (Red Espresso)، فهو منخفض أيضًا في مادة العفص (التانين).

هذا يعني أنه "لا يمنع امتصاص الحديد" في أثناء الحمل. علاوة على ذلك، فإن شاي الرويبوس غني بمضادات الأكسدة. ولهذا السبب، فهو يساعد الجسم على محاربة الشوارد الحرة مع الحفاظ على انخفاض التهاب الجسم. ولذا، قد يكون أفضل مشروب غير الماء فقط لتناوله أثناء الحمل.