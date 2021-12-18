أصبحت الكعكة اليابانية الهشة بصورتها الحالية هي الأكثر شهرة في مقاطع الطهي على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

قد لا نعرف الكثير عن المطبخ الياباني، باستثناء السوشي الذي أصبح حاضرا ضمن قوائم اختيارات المطاعم في البلدان العربية، فالسوشي يعبر عن ثقافة مختلفة وتقاليد وآداب مرتبطة بتناوله، أصبحت عوامل جاذبة للتعرف على الثقافة اليابانية أو ما يطلق عليها مجازا عبر منصات التواصل الاجتماعي "كوكب اليابان".

واتباعا بات الكثيرون يقبلون على "الرامين" أو معكرونة النودلز بمختلف نكهاتها، وإن كانت تمتزج لدى الكثيرين بالثقافة الكورية واليابانية والصينية.

لكنْ للمطبخ الياباني جانب آخر جذب الكثيرين مؤخرا في البلدان العربية، لا سيما بعد ظهور الكعكة اليابانية الهشة، وهو ما يدفعنا للبحث عن المزيد حول الحلويات اليابانية.

شعبية الكعك الياباني

المثير للدهشة أن الكعك الياباني من أصل أجنبي. وعرفه اليابانيون في القرون القليلة الماضية فقط، إذ لم تفتح البلاد حدودها دوليًا إلا بعد فترة إيدو. لكن طوال هذا الوقت، كان اليابانيون يصنعون الكعك بطرق مختلفة عن المنتشرة حاليا في الأسواق.

وبصفة عامة أصبحت الكعكة اليابانية الهشة بصورتها الحالية هي الأكثر شهرة في مقاطع الطهي على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تتميز بأنها أكثر دسمًا وأقل حلاوة من الكعك الغربي، لأن اليابانيين لا يميلون إلى الاستمتاع بالحلاوة المفرطة مثل الحلويات الشرقية والغربية.

ويعود أصل الكعكة اليابانية الهشة إلى مدينة نغازاكي، وهي مدينة ساحلية تجارية.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على التجارة خلال فترة إيدو في القرن الـ17، فإن ميناء ديجيما في ناغازاكي كان هو الوحيد المفتوح أمام الواردات الأجنبية. فأصبح الميناء مسقط رأس العديد من المنتجات الأوروبية التي تنتشر الآن باليابان، بما في ذلك الحلويات.

جاء البرتغاليون بتلك الكعكة الهشة إلى اليابان في القرن الـ16، إلا أن أصول الكعكة اليابانية التي يطلق عليها كاستيلا كانت هولندية. وقدمت للسكان المحليين في اليابان باسم خبز القلعة. كانت بساطة مذاقها ومكوناتها، فضلاً عن عمرها الافتراضي الطويل، بلا شك سببا في شهرتها بين اليابانيين.

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حلوى الواغاشي التقليدية

الواغاشي هي حلوى يابانية تقليدية. وعلى عكس الحلويات الغربية فهي ليست حلوة ولا تحتوي على كمية كبيرة من السكر. وعادة ما تكون مليئة بالفاصوليا الحمراء والفواكه وبعض المكسرات، ورغم ذلك تمنحك طعمًا "حلوًا" مختلفًا للغاية وفريدا.

حلوى الدايفوكو

حلوى الدايفوكو واحدة من أشهر الحلويات اليابانية، يعرفها الكثيرون على أنها موتشي، لكن في الحقيقة الموتشي هي نوع آخر من الحلوى مصنوعة من دقيق الأرز، في حين أن دقيق الأرز هو مجرد أحد مكونات الدايفوكو، أو الجزء الخارجي منه فقط.

الدايفوكو الأكثر شيوعًا محشو بالفاصوليا الحمراء، ولكن له نكهات مثل الفراولة.

حلوى الدانغو

هي كرات دقيق الأرز. تقدم معلقة في سيخ، وتأتي في مزيج من النكهات مثل الشاي الأخضر أو شاي الساكورا الوردي، وشاي الأنكو الأحمر.

حلوى الدانغو اليابانية (بيكسابي)

حلوى الناماغاشي

من أكثر الحلويات اليابانية تميزًا، وهي شائعة جدًا في حفلات الشاي.

تصنع الناماغاشي من دقيق الأرز، وبحسب شكلها ونكهتها فهي تعكس الموسم الذي صنعت فيه. ويحتاج خبراء الحلويات الذين يصنعون الناماغاشي إلى سنوات تعلم وصقل تقنية صنع هذه الحلويات الكلاسيكية.

حلوى المانغو

هي نوع من الكعك المطهو ​​على البخار مصنوع من الدقيق والأرز ونشا القمح المخمر، مع حشوة الفاصوليا الحمراء أو الماتشا أو البرتقال.