في مصر.. شابة كفيفة تلتقط ببصيرتها صورا مميزة في الإسكندرية

تأمل إسراء، خريجة قسم اللغة العربية وآدابها، في أن يسهم تجولها في أنحاء الإسكندرية في منحها خبرة كافية لدخول مجال الإعلام والعمل في الصحافة.

"أنا هنا.. سامعاني؟".. عبارة يرددها الأشخاص الذين تلتقط لهم المصورة المصرية الكفيفة إسراء إسماعيل يوسف لكي تسمعها وتحدد مكانهم ليتسنى لها أن تلتقط لهم بالكاميرا صورا فوتوغرافية مميزة في مدينة الإسكندرية.

وتستخدم إسراء (22 عاما)، الشغوفة بالتصوير الفوتوغرافي، كورنيش البحر في ثاني أكبر مدينة مصرية، الإسكندرية، لالتقاط صور للمارة والأحبة وأصحاب الأعمال لتعليم نفسها إتقان فن التصوير.

إسراء إسماعيل تعتمد على السمع واللمس في التصوير الفوتوغرافي في الإسكندرية (رويترز)

وتقترب إسراء، التي ولدت وهي فاقدة البصر، من موضوعات صورها مستخدمة يديها لتحديد أبعاد الشخصيات ومكانها قبل أن تطلب منهم التحدث لها، وهي ترجع للخلف استعدادا لالتقاط الصور لهم.

وعن حبها لما تفعل، قالت إسراء لتلفزيون رويترز "اخترتها فأنا كنت أحب جدا إن أدخل مجال الإعلام وكنت أسعى بكل الطرق إن أدخل القسم. لكن عرفت إنني من أجل ذلك أن أجد طريقة أجتاز بها المهمة الخاصة بالتصوير".

وتزيد "قررت أن أبحث عن كورسات تعلم التصوير ولأطور نفسي أكثر، حتى وجدت مبادرة (قد التحدي) التي أسسها أستاذ (خالد فريد). وتكلمت معه وبدأ يعلمني. أنا في البداية كنت متخيلة أنه سيعلمني التصوير بالموبايل، تفاجأت لما وجدته يقول لي إنه سيعلمني التصوير بالكاميرا".

إسراء تعرض صورها بعد التقاطها (رويترز)

وتأمل إسراء، خريجة قسم اللغة العربية وآدابها، أن يسهم تجولها في أنحاء الإسكندرية في منحها خبرة كافية لدخول مجال الإعلام والعمل في الصحافة.

وتعترف "هي صعبة فعلا، لكن أنا أحببت خوض التجربة، والتعامل مع الناس، لكي أعرف أكثر، وأكسب علاقات، ولكي أحس بأنني عملت شيئا مفيدا أنا أحبه"

وعنها تقول رحمة عبد الرحمن لرويترز، وهي امرأة التقطت إسراء لها صورا على الكورنيش "مستواها حلو جدا، إنها تعتمد على لمس الأيدي لكي تعرف مكاننا وتعتمد على صوتنا، ربنا يوفقها".