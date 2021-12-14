المستشارة الأسرية ايفان الحايك: التنمر الزوجي هو تعمد الزوج أو الزوجة إيقاع ضرر نفسي أو عاطفي أو جسدي على الطرف الآخر من دون أن يكون هناك سبب يدعو لذلك، فإن كان هناك سبب، يصبح عنفا زوجيا وليس تنمرا.

بيروت- ماذا لو كنت تتعرضين للتنمر؟ ماذا ستفعلين إذا كان المتنمر أقرب شخص لك بأن تكوني متزوجة من متنمر؟ بالتأكيد سيكون الوضع حساسا للغاية، فالتنمر قد يطال الحياة الزوجية، في غفلة من الزوجين، ولا يتنبه البعض إلى أن هذا "تنمر"، ويعتبرونه مجرد خلافات تحدث بين كل الأزواج، ويشكل عائقا أمام مستقبل الأسرة وسببا في فشل العلاقة الزوجية، وغياب التراحم والمودة، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الصمت الزوجي"، و"الاكتئاب الأسري".

ولأهمية هذا الأمر وحساسيته، تناقش الجزيرة نت طرق التعامل مع الزوج المتنمر، ومحاولة الإجابة على أسئلة محورية في هذا الشأن: هل يمكن تغيير طباع الزوج المتنمر؟ وكيف يمكن الوصول إلى حلول معينة لاستعادة الحياة الزوجية السعيدة؟

تنمر الزوج يضع الزوجة في دوامة من عدم الأمان وعدم الاستقرار وفقدان الحب (غيتي)

وصلت إلى طريق مسدود معه..

تقول سارة (اسم مستعار) بحزن وألم بأن زوجها منذ سنتين بدأت تظهر عليه علامات التنمر، وأهم هذه العلامات تمثلت بكثرة اللوم والصوت العالي والغضب الدائم مع الانتقاد المستمر للطعام والملابس، إضافة إلى افتعال المشاكل اليومية والتجاهل المتعمد.

وأصبح لا يتحدث معها أمام الأولاد إلا بنبرة عدائية والصراخ في وجهها بدون سبب أو أي مبرر، كما أن مزاجه متقلب باستمرار، ولا يعجبه أي شيء، ويحاول بشتى الوسائل توجيه الاتهامات الباطلة لبدء الشجار معها.

وتستطرد "سارة" بأنها حاولت معرفة سبب كل هذه المشاكل وحل الخلافات بهدوء، لكن زوجها رفض بسخرية وحاول إهانتها عدة مرات، فوصلت إلى طريق مسدود معه، لدرجة أنها فكرت بالانفصال لأن الحياة معه باتت لا تطاق.

وحتى أولادها وصلوا إلى حالة من القلق والتوتر الدائم ولا يرغبون في وجوده بالمنزل، فحاولت "سارة" التحدث مع أهله لكنها لم تصل إلى حل، فراودها الشك بأنه يفتعل التنمر لإخفاء حقيقة ما؛ ربما خيانة أو شعور بالنقص.

وتنهي سارة كلامها للجزيرة نت بأنها لم تجد حلاً لمشكلتها العائلية، وتعيش في هذه الدوامة وهذا الإحساس بعدم الأمان وعدم الاستقرار وعدم الثقة وفقدان الحب والاحترام والمودة.

تنمر الزوج اللفظي يؤدي إلى الإيذاء الجسدي وإلى تدمير العلاقة بشكل كلي (بيكسلز)

التنمر يؤدي إلى الإيذاء الجسدي

من جهتها، تقول سحر زغلول -للجزيرة نت- إنها تطلقت بسبب تنمر زوجها، فكل حياتها الزوجية مواقف مهمة وحيوية بالنسبة لها، ولكن أكثر المواقف إيلاما كان فقدانها جنينا بسبب ضرب زوجها لها.

ففي بداية الحياة الزوجية، كان يستخدم أسلوب الضرب من أجل الدعابة، ولكن مع استمرار الحياة الزوجية تحول إلى غضب وعنف للتعبير عن نفسه من خلال إسقاط مشاعره عليها بدون مراعاة مشاعرها، كما تقول.

وفى إحدى المرات تعرض لمشكلة في العمل، فتعامل معها بأسلوب العنف اللفظي، وعندما طلبت منه الهدوء للتفاهم استخدم العنف الجسدي لدرجة لا تحتمل، وهذه كانت النهاية.

وتشير سحر إلى أن التنمر يؤدي إلى الإيذاء الجسدي وإلى تدمير العلاقة بشكل كلي.

إذا واصل التنمر كوني حازمة وقولي له: إذا واصلت هذا الأسلوب سأقوم بـكذا وكذا وإذا لم يلتزم نفذي بالفعل (غيتي)

كيف يمكن التعامل مع الزوج المتنمر؟

تبين المستشارة الأسرية والتربوية ايفان الحايك أن التنمر الزوجي هو تعمد الزوج أو الزوجة إيقاع ضرر نفسي أو عاطفي أو جسدي على الطرف الآخر بدون أن يكون هناك سبب يدعو لذلك، فإن كان هناك سبب، يصبح الأمر عنفا زوجيا وليس تنمرا. كما أن ممارسة هذه السلوكيات أمام الأطفال الصغار تجعلهم يظنون أن هذه الطريقة هي المثلى لفرض الشخصية على الطرف الآخر.

والتنمر بين الزوجين من أهم أسباب الطلاق بين الزوجين، لما فيه من إهانات وعدم ثقة وردود فعل عنيفة. وقد يكون سبب التنمر الزوجي الخوف من الخيانة أو اكتشاف خيانة الطرف الآخر.

كما يقف حب السيطرة وراء العديد من المشاكل التي يمكن أن تصيب الزوجين، بينها التنمر، وذلك انطلاقا من الرغبة في البقاء محط أنظار الجميع. ويمكن للمعاناة من نقص ما في الشخصية أن يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس، وبالتالي الميل للسيطرة على الآخر من أجل تعويض هذا النقص.

وتؤكد الحايك أنه من المفيد أن ينشغل الزوج بمزاولة أي هواية يحبها كرياضة المشي أو لعب كرة القدم، وإشراكه ببعض أمور البيت كشراء المستلزمات وإشعاره بأهميته، ومحاولة استيعاب ما يمر به من متاعب.

إن لم تجد كل الحلول نفعا وبدأ المتنمر بالتمادي، فالفراق حينها هو الحل السليم (بيكسلز)

اعتماد ثقافة الرحمة والمودة والاحترام

وتؤكد الحايك أهمية وقوف الزوجة في مواجهة زوجها من أول موقف تنمر منه؛ لأن ذلك يساعده على تغيير أفكاره وسلوكه الخاطئ، كما سيساعد الزوجة على إيجاد وسيلة لتجاوز هذه الأزمة، وتخطيها بأقل الأضرار.

وبحسب الحايك، لا بد من اعتماد ثقافة الرحمة والمحبة والاحترام والتقدير والتفهم بين الزوجين بشتى الوسائل والسبل، وإن تطورت الأمور نحو الأسوأ، فلا بد من تدخل مصلح بينهما، واللجوء إلى مستشار أسري ليرشدهما إلى الحل، وإن لم يجد ذلك نفعا وبدأ المتنمر بالتمادي، فالفراق حينها هو الحل السليم.

عليك المحافظة على هدوئك ولا تصرخي أو تردي على زوجك بطرق مسيئة (بيكسلز)

التعامل الصحيح مع الزوج المتنمر

برأي الحايك، لا بد من اعتماد بعض النقاط الرئيسية في التعامل الصحيح مع الزوج المتنمر، ومن أهمها: