يحتاج مرق الطعام من 4 إلى 6 ساعات طهي على الأقل على نار هادئة، للاستمتاع بمذاق طيب وفوائد عديدة

قد يعرف البعض القيمة الغذائية لمرق العظام، وربما يتناوله آخرون لمذاقه الشهي، لكن من مر بتجربة اتباع أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات -مثل حمية الكيتو- قد يدرك جيدا الفوائد المدهشة لهذا المرق أو "شوربة العظام".

مرق العظام هو سائل يحتوي على عظام وأنسجة ضامة مخمرة، يستخدم عظام البقر أو الدجاج أو السمك أحيانا لطهيه، لكنه يحتاج إلى ساعات طويلة للوصول إلى المرحلة المطلوبة للحصول على فوائده الغذائية التي تجعله مكملا غذائيا طبيعيا للكثيرين.

طريقة طهي مرق العظام

لا يحتاج مرق العظام سوى كمية وفيرة من العظام التي تتوافر في محلات بيع اللحوم، وقليل من الخل وكمية كبيرة من الماء، وكثير من الصبر، ذلك لأن طهيه يحتاج من 4 إلى 6 ساعات على الأقل على نار هادئة للاستمتاع بمذاق طيب.

يساعد غلي العظام في الماء مع بعض الخل على إطلاق العناصر الغذائية من النخاع داخل العظام، وكذلك تكسير الأنسجة الأخرى في الماء، وفي ما يلي بعض الفوائد الغذائية لمرق العظام:

الفيتامينات

العظام نفسها غنية بالفيتامينات، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، كما أن تخمير النسيج الضام في مرق العظام يزود الجسم بمركبات طبيعية من الغضروف، حيث تحتوي الأنسجة والعظام أيضا على الكولاجين.

طهي الكولاجين يحوله إلى مادة الجيلاتين التي تمد الجسم بالأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات لتكوين العضلات ونقاء البشرة أيضا.

يحتوي النخاع العظمي على الفيتامينات سهلة الهضم (بيكسلز)

النخاع العظمي

يحتوي النخاع العظمي على الفيتامينات سهلة الهضم (الحديد، وفيتامين "إيه" (A)، وفيتامين "كيه" (K)، والأحماض الدهنية السيلينيوم، والزنك، والمغنسيوم).

حماية المفاصل

يعاني الكثيرون -سواء كبار السن أو الشباب- من مشكلات في غضروف المفاصل الذي يميل إلى التآكل أو الانكماش إما بسبب المجهود أو الوزن الزائد أو رفع أوزان ثقيلة، وهو ما تتبعه مشكلات صحية أخرى، لذلك فإن مرق العظام يساهم في زيادة الجيلاتين في المفاصل.

وتشير مراجعة عام 2017 -التي ظهرت في مجلة "سبورتس ميديسن" (Sports Medicine)- إلى أن الدراسات المختبرية والحيوانية تظهر أن مكملات الجيلاتين تزيد كمية الكولاجين في الأنسجة، وقد يساعد ذلك في حماية المفاصل.

مكملات الجيلاتين تزيد كمية الكولاجين في الأنسجة وقد يساعد ذلك في حماية المفاصل (وكالة الأنباء الألمانية)

محاربة هشاشة العظام

قد يساعد الكولاجين أيضا الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، فقد كشفت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة التغذية عن تأثيرات الكولاجين لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض هشاشة العظام في ركبهم، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الكولاجين يمكن أن يخفف أعراض مفصل الركبة، مثل الألم والتصلب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

تخفيف الالتهابات

قد تكون بعض الأحماض الأمينية الموجودة في مرق العظام مفيدة في عملية الهضم، حيث تتضمن حمضا أمينيا يسمى الغلوتامين.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2017 في مجلة "كارنت أوبينيون إن كلينيكال نيوتريشن آند ميتابوليك كير" (Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care)، فإن مكملات الغلوتامين تساعد في علاج الالتهابات وتهيج الغشاء المخاطي في الأمعاء.

يساعد على النوم

قد تساعد الأحماض الأمينية في مرق العظام أيضا على تحسين النوم لدى بعض الأشخاص، حيث أفادت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة "نيورو سيكوفارماكولوجي" (Neuropsychopharmacology) أن الحمض الأميني غلايسين هو خيار علاجي آمن لتحسين النوم.

قد يشعر الأشخاص الذين يتناولون الغلايسين قبل النوم أنهم ينامون بشكل أفضل، وأنهم يعانون من إجهاد أقل خلال اليوم التالي.

قد يشعر الأشخاص الذين يتناولون الغلايسين قبل النوم أنهم ينامون بشكل أفضل (غيتي إيميجز)

فقدان الوزن

قد يساعد مرق العظام أيضا على إنقاص الوزن، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول دون استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.