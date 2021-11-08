لأن البكاء يزيل التوتر، ولأنه يعد ممارسة رائعة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة العقلية، يؤمن اليابانيون بشدة بالفوائد الصحية للبكاء لدرجة أن بعض المدن في اليابان لديها الآن نوادٍ للبكاء تسمى "روي كاتسو"، والتي تعني حرفيا "البحث عن الدموع".

ووجدت الدراسات التي أجريت على أنواع مختلفة من الدموع أن الدموع العاطفية تحتوي على مستويات أعلى من هرمونات التوتر مقارنة بالدموع القاعدية أو الدموع الانعكاسية التي تتشكل عندما يدخل شيء ما في عينيك. وتحتوي الدموع العاطفية على منغنيز منظم للمزاج أكثر من الأنواع الأخرى.

بالرغم من أن البكاء هو استجابة إنسانية طبيعية، فإن بعض النساء يشعرن بالحرج عندما يبكين في بيئة العمل، كرد فعل عاطفي على الإحباط أو الضغط العصبي أو النزاع والشعور بالتحكم أو الظلم أو الإنهاك الشديد أو الشغف العميق.

لماذا عليكِ التوقف عن البكاء؟

تقول جوديث أورلوف، أستاذة الطب النفسي الإكلينيكي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومؤلفة كتاب "الحرية العاطفية: حرر نفسك من المشاعر السلبية وغير حياتك"، إنه من الطبيعي أن تبكي في مجموعة، لكني لا أنصح مرضاي بالبكاء في اجتماع عمل أو في العمل. قد ينظر إلى هذا على أنه ضعف، بدلا من ذلك، تقترح أورلوف أن تجد مكانا يمكنك فيه البكاء في خصوصية.

وفقا لدراسة منشورة في موقع (Journals) عام 2018، توصل الباحثون ممن درسوا كيف تم تقييم النساء المهنيات من قبل زملائهم، عندما كن يبكين في العمل، على أنهن ضعيفات أو غير مهنيين أو متلاعبين، على الرغم من أن البكاء كان بسبب ظرف معين أي أنهم كانوا يعانون من المواقف الصعبة في العمل، أو القضايا الشخصية في المنزل.

كيف تتوقفين عن البكاء في العمل؟

تقول ميلودي وايلدنغ، أستاذة السلوك البشري في كلية هانتر (Hunter College)، والأخصائي الاجتماعي المرخص، ومؤلفة كتاب ()Trust Yourself، "بالنسبة لمن يرغبون في فهم كيفية منع أنفسهم من البكاء في العمل، فإننا نركز بشكل أساسي على كيفية ترجمة إدارة عواطفهم إلى ثقة أكبر في أنفسهم وتأكيد أكبر في التفاعل مع الآخرين".

وتقدم وايلدنغ في مقالها على موقع "سيكولوجي توداي" (Psychology today)، 9 طرق لمنع نفسك من البكاء في العمل واكتساب رباطة الجأش اللازمة لتقديم أفضل ما لديك.

تحكمي في جسدكِ

عادة ما يكون البكاء رد فعل عاطفيا للتوتر، عندما تواجهين موقفا عاطفيا ما، يطلق دماغك مواد كيميائية عصبية مثل الكورتيزول والأدرينالين، وبالتالي فإن البكاء هو طريقة جسدك لمحاولة إعادة نفسه إلى التوازن.

وفقا لوايلدنغ، فإنه يمكنك الوصول إلى الهدوء دون ذرف الدموع عن طريق التحكم في تنفسك. وقد يبدو الأمر بسيطا، ولكن ثبت علميا أن التنفس المتحكم فيه يقلل من التوتر ويعيدك إلى حالة التوازن.

يمكنكِ تجربة طريقة التنفس الصندوقي، الذي ينطوي على أخذ نفَس عميق مع العد لأربعة، والاحتفاظ به مع العد لأربعة، ومن ثم إطلاق الزفير مع العد لأربعة، وحبس الزفير مع العد حتى أربعة. كرري ذلك 3 مرات.

حركي رأسك لأعلى قليلا، لأن ذلك يساعد في إبعاد تركيزك عن المصدر المباشر لدموعك (فري بيك)

تخلصي من قلقك

إذا كنت تعلمين أنك على وشك المشاركة في موقف يمكن أن تتأثري فيه عاطفيا، اصطحبي معك أداة مثل كرة ضغط صغيرة أو ميدالية أو حجر صغير، بحيث يمكنك الضغط عليها أو العبث بها وقتما شعرت بالتوتر.

يحتاج جسمك إلى طريقة للتعامل مع الإجهاد والتخلص منه، وبهذه الطريقة يكون من خلال الشيء بين يديك وليس عينيك.

كوب ماء مثلج

احتفظي بكوب من الماء المثلج بجانبك واشربيه بينما تشعرين بالدموع على وشك أن تنهمر، فذلك يؤدي إلى خفض درجة حرارة جسمك، التي ترتفع عندما تصبحين عاطفية. كما أنه يتخلص من الغصة الموجودة في مؤخرة الحلق.

انظري لأعلى

حركي رأسك لأعلى قليلا، لأن ذلك يساعد في إبعاد تركيزك عن المصدر المباشر لدموعك، كما أنه يقطع تدفق الدموع ويجمعها حتى لا تسيل على وجهك.

افصلي نفسك عن الموقف

هذا تكتيك قديم ناجح، فقط اطلبي 5 دقائق لتجميع أفكارك واخرجي من الغرفة. إذا كنت مشاركة في مكالمة فيديو، اخرجي أو تحركي من مقعدك، وانتقلي إلى موقع مختلف، حيث يؤدي تغيير المشهد بسرعة إلى خلق مسافة بينك وبين ردود أفعالك.

افصلي نفسك عن الموقف، فقط اطلبي 5 دقائق لتجميع أفكارك واخرجي من الغرفة (بيكسلز)

وجهي تركيزك لأمر مختلف

قبل أن تتدفق الدموع مباشرة، من المحتمل أنك محاصرة داخل رأسك، وتشعرين بالقلق من رؤية الآخرين لدموعك وأن ذلك قد يقلل من قدرك. بدلا من أن تصبحي خجولة أو منشغلة بشكل مفرط بسبب بكائك، فكري في شيء مختلف تماما، وتخيلي أسعد لحظة في حياتك أو تذكري أمرا آخر لتحريف الموقف في عقلك، بحيث لا تتأثرين سلبيا وتنهمر دموعك.

شاهدي المسرحية من بعيد

يمكنك اتباع إستراتيجية "المشاهدة من الشرفة" المعروفة، وهي عبارة عن تخيل نفسك واقفة في شرفة تطل على الموقف، كما لو كنت تشاهدين مسرحية من بعيد، فهذا يفصلك تماما عن الموقف ورؤيته كطرف ثالث محايد.

جربي بعض الحيل الجسدية

يمكنك استخدام بعض الحيل الجسدية مثل قرص جزء من الجلد لديك بين أصابع الإبهام والسبابة، أو أن تضغطي لسانك على سقف فمك.

تقبلي دموعك الساقطة بالفعل

في بعض الأحيان لا يمكنك ولا ينبغي لكِ كبح الدموع. ويشير البكاء إلى أن لديك عمقا عقليا وعاطفيا، لذا فإنه لا يجب عليك الشعور بالأسف تجاه رد فعلك.