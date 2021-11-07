تصنع البستنة نشاطا عائليا رائعا في أي وقت من السنة. فهي ليست مصدرا رائعا للنشاط البدني فحسب، ولكنها تمنح الجميع أيضا فرصة لامتصاص بعض أشعة الشمس في الهواء الطلق الرائع، إضافة لذلك فهي تعلم الأطفال المسؤولية وتشجع الأسر على العمل معا لتحقيق هدف مشترك.

وقالت الكاتبة ميغان غلوسون -في تقرير نشرتة مجلة "مامز" (Moms)- إنه لسوء الحظ، ومع قدوم الخريف وانخفاض درجة الحرارة، يصبح القيام بالبستنة أكثر صعوبة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن وقتك في الحديقة انتهى لهذا العام. في الواقع، يمكنك الاستمتاع بهذه الأنشطة الخمسة في البستنة مع عائلتك خلال الخريف:

هناك العديد من نباتات الخريف الرائعة والورود التي يمكنك أنت وأطفالك زراعتها (شترستوك)

زراعة ورود ونباتات شتوية

لا يمكن أن يكون الخريف نهاية العام لحديقتك إذا كنت لا تريدها أن تكون كذلك. ففي الواقع، يقول فريق "سكولاستيك" (Scholastic) إنه لا يزال هناك العديد من نباتات الخريف الرائعة والورود التي يمكنك أنت وأطفالك زراعتها هذا الخريف.

الزنبق والقطيفة وزهور النجمة والزينة كلها تجعل زهور الخريف رائعة لتنمو. إنها ملونة، وتحبها الفراشات، وهي تعمل بشكل جيد حتى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة. وإذا كنتِ تحبين شيئا يمكنك تناوله بدلا من ذلك، فإن الخضروات مثل الجرجير والسبانخ واللفت تكون رائعة في الخريف. واعتمادا على المنطقة التي تعيشين فيها، يمكنك أيضا زراعة البازلاء أو الكرنب أو البروكلي أو البصل أيضا.

ومهما كان ما تقررين زرعه، فستكون بالتأكيد عطلة نهاية أسبوع ماتعة، ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

البستنة تمنح الجميع فرصة لامتصاص بعض أشعة الشمس في الهواء الطلق (غيتي)

التحضير لزراعة الربيع

بالنسبة للمبتدئين، يمكن التركيز على تنظيف أحواض الزهور الخاصة بهم حتى تكون جاهزة للربيع القادم. ونظرا لأن الأطفال يحبون إخراج النباتات الجافة واللعب في التراب وإزالة الأشياء المتراكمة، فيمكن أن يُطلب منهم البحث عن البذور لحفظها للزراعة الربيعية.

وإذا كنت ترغبين في الحصول على مزيد من النشاط الاستباقي، يمكن لأسرتك صنع وتزيين علامات ملصقات لأعشابك وزهورك. ويمكنك تحويلها إلى مشروع حرفي، ثم الخروج ووضعها بحيث تكون جاهزة لموسم الزراعة.

الأطفال يحبون إخراج النباتات الجافة والبحث عن البذور لحفظها للزراعة الربيعية (غيتي)

زراعة مبكرة

لا يعتقد معظم الناس أن الخريف وقت للزراعة. فبعد كل شيء، لا يفضي الطقس الأكثر برودة والليالي الباردة إلى زراعة نباتات جديدة. ومع ذلك، تقول "ديبي هوانغ" (Debi Huang) إن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لبدء زراعة أشياء معينة.

على سبيل المثال، العديد من زهور الربيع مثل الزنبق والنرجس عبارة عن بصلات، مما يعني أنها تحتاج إلى عدد معين من الأسابيع من الطقس البارد لتنمو. ومن خلال زراعة بصيلاتها الآن، ستضمنين حصولها على الوقت الكافي الذي تحتاجه لتزدهر عندما يحل الربيع.

علاوة على ذلك، يعد الخريف وقتا رائعا لزراعة الأشجار والشجيرات الجديدة، إذ يتيح الطقس الأكثر برودة للأشجار والشجيرات الوقت لتأسيس جذورها؛ بحيث تكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع طقس الصيف الحار والجاف عندما يحين الوقت. ولا يوجد خطر أيضا من إيذاء الأشجار عندما يأتي الطقس الشتوي لأنها "تصبح خامدة" خلال أشهر الشتاء الباردة.

الخريف وقت مناسب لزراعة الشجيرات الجديدة (غيتي)

جمع الأوراق للحصول على السماد

أحد أفضل أجزاء السقوط بالنسبة لمعظم الأطفال هو اللعب في أوراق الشجر. ولكن ماذا يحدث للأوراق بمجرد الانتهاء من كل هذا المرح؟ حسنا، تتكسر الأوراق في النهاية، وتصنع سمادا ممتازا لحديقتك المستقبلية. كما أنها تساعد في تكوين نوع من النشارة الطبيعية التي تمنع نمو الأعشاب الضارة في حديقتك، والتي يمكن أن تساعد حقا عند حلول فصل الربيع.

لهذا السبب، يوصي الفريق في مجلة "بيرنتس ماغازين" (Parents Magazine) بجمع كل الأوراق الموجودة في حديقتك وإما وضعها في كومة السماد أو مزجها في تربة حديقتكِ حتى تتمكن من توفير العناصر الغذائية لنباتاتك في الخريف المقبل.

الخريف هو الوقت المثالي لتنظيف أواني طعام الطيور وملئها بالكثير من البذور (غيتي)

تنظيف أواني طعام الطيور

تكافح الطيور للعثور على الطعام؛ حيث يزداد الطقس برودة، لذلك سوف تلجئين إلى أواني طعام الطيور في الفناء الخاص بك. وإذا كان لديك بعض من هذه الأواني في حديقتك، فهذا هو الوقت المثالي لتنظيفها وملئها بالكثير من بذور الطيور اللذيذة.

ووفقا لـ"ذا سبروس" (The Spruce)، فأنتِ تريدين توفير مزيج من البذور التي ستجذب مجموعة متنوعة من الطيور. ستحتاج إلى علف يحتوي على بذور عباد الشمس والذرة والمكسرات وبذور الشوك. ستحب الطيور حقيقة أنك تقدم لها طعاما لذيذا وسيحب الأطفال مشاهدة الطيور تدخل الفناء طوال فصل الشتاء.

قد تبدو الأيام أقصر والليالي أكثر برودة في الخريف والشتاء، لكن هذا لا يعني أن الوقت قد حان للتخلي عن الحديقة طوال العام. فمع هذه الأنشطة الخمسة المقترحة، من المؤكد أن عائلتك ستستمتع بوقتها في الحديقة.