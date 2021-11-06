Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مرأة|العالم

كيف تكتشفين وجود كاميرات مراقبة في غرف خلع الملابس؟

أول طرق اكتشاف كاميرات المراقبة الصمت، فهو يمكنك من التقاط صوت ذبذبات الكاميرات التي لا تخلو منها كاميرا أيا كانت جودتها.

المرايا من أسهل الأماكن لإخفاء كاميرات المراقبة في غرف تغيير الملابس (غيتي)
شيماء عبد الله
6/11/2021

في الأيام الأخيرة استطاعت فتاتان من مصر أن تكتشفا وجود كاميرا خفية في غرفة تغيير الملابس في أحد المتاجر، وبعد طلب الشرطة واقتياد صاحب المحل إلى التحقيق، تم اكتشاف أكثر من 200 مقطع مصور لفتيات في غرفة قياس الملابس.

في واقعة أخرى في أحد المطاعم الشهيرة تم اكتشاف هاتف محمول في المرحاض الخاص بالسيدات، وتم إبلاغ الشرطة وطرد العامل الذي لم يكمل أسبوعا في عمله الجديد.

وفي كل محاولة لانتهاك خصوصية النساء، يبدأ تساؤل جديد عن وسائل الحماية، ومع أن وسائل المراقبة أضحت دقيقة للغاية، فتوجد 5 وسائل سهلة يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك كاميرا مراقبة أم لا، حسب مجلة "برايت سايد" (Bright Side) الأميركية.

ذكرت المجلة أن أول طرق اكتشاف كاميرات المراقبة هي الصمت، فهو يمكنك من التقاط صوت ذبذبات الكاميرات التي لا تخلو منها كاميرا أيا كانت جودتها.

تفحّصي الغرفة

  • تفحصي الغرفة بحثا عن الأشياء المشبوهة أو الملفتة للنظر، لا سيما لو أن هناك فوضى أو صناديق أو أشياء في غير مكانها الطبيعي.
  • الأسلاك الزائدة أو المصابيح المعلقة علامة إنذار تنبّهك إلى أن تكوني حريصة أكثر من المعتاد، فضلا عن وجود لوحات معلقة على الجدران، فهي أيضا مثار شك.
بعض الولايات في أميركا تسمح بوضع كاميرات أو مرايا ذات اتجاهين لتقليل السرقات (غيتي)

الاتصال بشبكة الإنترنت

إذا التقط هاتفك شبكة واي فاي تعمل في نطاق غرفة الملابس فهذه دلالة قوية على وجود كاميرات، فأغلبها يحتاج إلى شبكة واي فاي كي تقوم بمهمتها.

استخدام مصباح الهاتف

المرايا من أسهل الأماكن لإخفاء كاميرات المراقبة، فإذا كان يوجد فرصة لإطفاء الأنوار، والاعتماد على ضوء الهاتف، سيمكنك ذلك من رؤية ما وراء المرايا، إذا ما كانت كاميرا خفية وراءها.

التحديق في المرآة

غرف القياس أكثر الأماكن مثالية لوضع مرآة مزدوجة، لذا لا بد من أن تضعي عينيك على الزجاج وتحجبي الإضاءة بيديك، يجب أن تكوني في هذه الحالة قادرة على الرؤية من خلال المرآة، إذا لم يحدث فهذه علامة خطر.

الحماية من الكاميرات في محال الملابس تحتاج إلى تشريعات واضحة وحدود لاستخدام الكاميرا بما يضمن حقوق المحال في منع السرقات (غيتي)

لكن رغم ذلك فإن الحماية من الكاميرات في محال الملابس تحتاج إلى تشريعات واضحة وحدود لاستخدام الكاميرا بين ما يضمن حقوق المحال في منع السرقات التي من المفترض أنها السبب الرئيسي لوضعها، وبين أن يكون الهدف من الكاميرا هو التلصص وانتهاك خصوصيات النساء، وأحيانا الرجال على حد سواء.

على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات في أميركا بوضع كاميرات أو مرايا ذات اتجاهين لتقليل السرقات، لكن مع ذلك هناك قوانين تحمي المستهلك إذا شعر بأنه تم التقاط فيديو له في وضع يمثل له انتهاكا لخصوصيته.

وتعتمد شرعية تركيب الكاميرات على قوانين كل ولاية على حدة، وتتلخص في ما إذا ما كانت الكاميرا تستخدم في التسجيل أم العرض اللحظي فقط، بالإضافة إلى أن يكون من المعلوم لجمهور المستهلكين استخدام هذه الأداة في غرف القياس، وأنهم خاضعون للمراقبة، حسب موقع "ليغال ماتش" (LegalMatch) المخصص للتعرف على القوانين الأميركية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

11 خدعة بالملابس تجعلك تبدين أكثر طولا

إذا سئمت من عدم تناسق ملابسك التي تجعلك تبدين أقصر، يمكنك بالتأكيد التلاعب بالطريقة التي ترتدين بها الملابس والوقوف والمشي، ومن ثم إحداث فرق كبير في طولك.

Published On 20/10/2021
المزيد من مرأة

إليكِ 5 أنشطة للبستنة في الخريف للقيام بها مع طفلك

عائلة تزرع الحديقة مع أطفالها

كوني سريعة في التنظيف المنزلي ولا تجهدي نفسكِ.. إليكِ نصائح خبيرة تدبير منزلي

يجب ان يتم تقسيم المهام جميعها علي مهام يومية ومهام أسبوعية ومهام شهرية ومهام موسمية- (بيكسلز).

سيان بروكتور.. أول أميركية من أصل أفريقي تقود مركبة فضائية تروي تجربتها

الخل الأبيض حل سحري للتنظيف.. لكن احذري استخدامه في هذه الأشياء

GettyImages-1254788325GettyImages-1251696323GettyImages-1244556355ريدرز دايجست10أخطاء تنظيف تجعل منزلك أكثر اتساخ - خرقة التنظيف
الأكثر قراءة

من هم المتحالفون الجدد؟ فصائل إثيوبية معارضة لنظام آبي أحمد توقع اتفاقا في الولايات المتحدة

Ethiopian special forces patrol with armoured personnel carriers in Meskel Square. downtown Addis Ababa, Ethiopia, June 9, 2005. Ethiopian security forces held some opposition leaders under house arrest on Thursday, a day after police and troops fired into crowds killing at least 26 people in the country's worst bloodshed in four years. REUTERS/Andrew Heavens AH/RSS/DY

علامات تثبت أنك أذكى مما تعتقد.. تعرف عليها

استنفار أمني بالعراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي بـ3 مسيرات وإدانات واسعة

الكاظمي يجتمع بمجلس الأمن الوطني

رئيس الوزراء العراقي ينجو من محاولة اغتيال.. إدانة أميركية وإيرانية للهجوم والصدر يتهم "قوى اللادولة"

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي