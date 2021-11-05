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6 أشياء تجنبي تنظيفها بالخل الأبيض

يمكن استخدام الخل الأبيض في تنظيف جميع الأماكن داخل المنزل، مثل الثلاجة وصناديق القمامة والنوافذ والمراحيض.

GettyImages-1254788325GettyImages-1251696323GettyImages-1244556355ريدرز دايجست10أخطاء تنظيف تجعل منزلك أكثر اتساخ - خرقة التنظيف
رغم أن الخل الأبيض مفيد جدا في تنظيف الأسطح وتلميعها وتعقيمها، فإنه ينبغي ألا يلامس بعض المواد (غيتي)
5/11/2021

يعتبر الخل الأبيض من المنتجات التي ينبغي عدم الاستغناء عنها في تنظيف المنزل، نظرا لفعاليتها في إزالة البقع وتعدد استخداماتها وتكلفتها المنخفضة، لكن ينبغي الحذر من استخدامه في تنظيف بعض الأغراض.

تقول الكاتبة لورنس أو -في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (Santeplusmag) الفرنسية- إن منتجات التنظيف الطبيعية مثل الخل الأبيض أو صودا الخبز بديل رائع لمنتجات التنظيف الكيميائية.

ويعدّ الخل الأبيض منظفا آمنا وفعالا، حيث إنه قابل للتحلل الحيوي ويتميز بقدرته على إزالة الروائح الكريهة والشحوم من الأسطح المختلفة. وبفضل درجة حموضته، يستطيع الخل الأبيض القضاء على البقع والرواسب الكلسية.

ويمكن استخدام الخل الأبيض في تنظيف جميع الأماكن داخل المنزل، مثل الثلاجة وصناديق القمامة والنوافذ والمراحيض.

محاذير استخدام الخل الأبيض

رغم أن الخل الأبيض مفيد جدا في تنظيف وتلميع وتعقيم الأسطح، فإنه ينبغي ألا يلامس بعض المواد:

ينبغي عدم مزجه مع ماء الجافيل

قد يعتقد البعض أنه من المفيد مزج الخل مع ماء الجافيل أو الكلور للحصول على نظافة مثالية، غير أن هذا المزيج يشكل خطرا على الصحة، إذ يتسبب الجمع بين الحمض والكلور في مشاكل تنفسية.

لتنظيف الكشافات يفضل الاعتماد على المواد المتخصصة بدلا من المواد المنزلية مثل معجون الأسنان. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpaالخل الأبيض من المنتجات التي ينبغي عدم الاستغناء عنها في تنظيف المنزل (الألمانية)

تجنب ملامسته للرخام

الحفاظ على مظهر الرخام ولمعانه يتطلب عدم استخدام الخل الأبيض، حيث تؤدي الحموضة إلى تغيير شكل الرخام تدريجيا. ويُنصح في تنظيف الأسطح الرخامية باستخدام الصابون الأسود السائل.

تنظيف السكاكين

يتطلب الحفاظ على مظهر السكاكين، وخاصة الفضية، عدم تنظيفها باستخدام أي منتج حمضي، مثل عصير الليمون أو الخل الأبيض. بدلا من ذلك، يمكن استخدام سائل غسيل الأواني العادي وقطعة قماش.

يتطلب الحفاظ على مظهر السكاكين عدم تنظيفها باستخدام أي منتج حمضي، مثل عصير الليمون أو الخل الأبيض (بيكسابي)

تنظيف بقع البيض

لا يُنصح بتنظيف بقع البيض باستخدام الخل، لأن ذلك قد يكثف بروتينات البيض التي تشكل تركيبة لزجة يصعب إزالتها. ويمكن التخلص من بقع البيض باستخدام المناديل الممتصة للزيت والصابون.

تنظيف المكواة

قد تتلف الحموضة بعض أجهزة الكي، لذلك تجنبي تنظيفها باستخدام الخل الأبيض. بدلًا من ذلك، يمكن رش ملعقة كبيرة من الملح على قطعة قماش من ثم تمريرها على أسفل المكواة لإزالة الأوساخ، ثم شطفها بإسفنجة رطبة.

تنظيف الأحجار الكريمة

رغم أن الخل الأبيض منتج فعال في تنظيف المجوهرات، فإن الوضع يختلف مع الأحجار الكريمة؛ فبمجرد ملامستها الخل الأبيض، تُفسد الحموضة لمعان الأحجار. وللحفاظ على بريقها، يُنصح بصب بضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة ومسح الأحجار برفق.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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