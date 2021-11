دخلت عالمة الجيولوجيا الفنانة سيان بروكتور (51 عاما) التاريخ في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما شاركت في أول رحلة سياحية إلى الفضاء، وأصبحت أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تقود مركبة فضائية.

وفي حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" (Washington post) الأميركية، تحدثت سيان بروكتور عن تجربتها غير المسبوقة والمخاوف التي انتابتها كأول رائدة فضاء مدنية.

تقول بروكتور إنها ولدت بعد 8.5 أشهر من هبوط نيل أرمسترونغ على سطح القمر، وكان والدها يعمل في محطة المراقبة التابعة لناسا، وهو ما جعلها شغوفة بالفضاء منذ صغرها، حيث كانت تصنع الكثير من نماذج الطائرات، وتحلم بأن تصبح طيارة مقاتلة، ثم قائدة مركبة فضائية.

