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مرأة

هذا ما يحدث لكِ عندما تتوقفين عن ارتداء الكعب العالي

كلما ارتفع الكعب زاد الضغط إلى الأمام ولهذا يصبح الهيكل العظمي في حالة اختلال (غيتي)
4/11/2021

ارتداء الكعب العالي يمكن أن يسبب بعض الأضرار الجسيمة لقدميكِ وجسمك بشكل عام، فهل سبق لكِ أن التوى كاحلك وأنت تسيرين بالكعب العالي؟ من السهل وقوع ذلك، فالمشي بالكعب العالي شيء ليس طبيعيا تماما.

وبحسب ما ذكر الكاتب أغينيس إيريكسون في تقرير نشره موقع "هيلث دايغست" (healthdigest) إليكِ ما سيحدث إذا قررت سحب أحذيتك عالية الكعب إلى الجزء الخلفي من الخزانة:

المشي سيكون أكثر أمانا

حتى بعد فترة طويلة من التعود على ارتداء الكعب يمكن أن تؤذي نفسك بجرح أو التواء الكاحل، لأن الطرق الصخرية والأرضيات الزلقة والخطوات شديدة الانحدار جميعها وصفات للكوارث، وعندما تتخلصين من الكعب العالي سيكون لديك المزيد من الاستقرار.

GettyImages-1250715074ماذا تعرف عن "أصابع كورونا"؟إذا كان لديكِ تورم في أصابع القدم فإن ارتداء الكعب العالي يفاقم تلك المشاكل (غيتي)

منع تفاقم تورم أصابع القدم

إذا كان لديكِ تورم في مفصل إبهام القدم فإن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يفاقم تلك المشاكل وفقا لما قالته الدكتورة يولاند راجلاند -مختصة العناية بالقدمين- لموقع "إنسايدر" (insider)، ونوهت أنه يمكن لهذه الالتهابات أن تنمو وتصبح أكثر إيلاما.

وكثير من الناس يضطرون لإجراء عملية جراحية لإزالتها، ويمكنك وقف نموها قبل أن تصل إلى ذلك. لذا تخيلي ما يمكن أن يحدث إذا توقفت عن ارتداء الكعب العالي.

أظافر قدميك لن تتعرض للأذى

ربما عانيتِ من ارتطام أصبع قدمك أو حشرت أصابع قدميك بحذاء ضيق، خاصة الكعب العالي المدبب، فبالنسبة لهذا الجزء الصغير من جسمك فإن الأظافر يمكن أن تسبب الكثير من الآلام عندما تتعرض للإصابة، ويمكن أن يتغير شكلها.

وتقول راجلاند "أحيانا تأتي السيدات ويعتقدن أن لديهن مسمارا فطريا؛ لأن الظفر يبدو ناقص التغذية، لكن من المحتمل أن تكوني قد آذيت أظافر قدمك بسبب ارتدائك الكعب العالي وهو ما يحدث عادة". لذلك فإن الأحذية المفتوحة من جهة الأصابع مثل الصنادل التي لا تضغط ستنقذ أصابع قدميك.

تعرف على صحتك من خلال لون وشكل أظافركالأحذية المفتوحة من جهة الأصابع مثل الصنادل التي لا تضغط ستنقذ أصابع قدميك (دويتشه فيله)

قد تجدين الحل لأوجاعك

إذا كنت تتعاملين مع آلام الورك أو الظهر لبعض الوقت فمن المحتمل أنك استنفدت معظم المتهمين المحتملين مثل الانحناء على جهاز الحاسوب طوال اليوم، والجلوس في السيارة لفترات طويلة، ولكن هل فكرت في وضع حذائك؟ فإذا كنت ترتدين الكعب العالي يوميا فقد يكون هذا سبب معاناتك.

عندما تكونين مرتدية لأي نوع من الأحذية ذات الكعب فإن وزن جسمك يتحول نحو كرة القدم وفقا للدكتورة جاكي سوتيرا، وهي جراحة طب الأطفال في "سيتي بوديتري" (City Podiatry) بمدينة نيويورك، وكلما ارتفع الكعب زاد الوزن والضغط إلى الأمام فيتعين على ركبتيك ووركيك الدفع جهة الأمام وأن يميل ظهرك للوراء، ولهذا هيكلك العظمي في حالة اختلال.

استطالة "كعب أخيل"

إذا كنت ترتدين الكعب العالي لفترة طويلة ثم انتقلت لارتداء الأحذية المسطحة، ستلاحظين أن ساقيك وقدميك يشعرانك بالضيق، وكما تعلمين فإن جميع العضلات تعمل معا هناك. وقد لا يكون من السهل المشي لأن "كعب أخيل" الخاص بك أصبح قصيرا بمرور الوقت.

وهذا ما أكدته جاكي سوتيرا لموقع "سيلف" (silf)، وتضيف "هذا هو السبب في أن الكثير من النساء الأكبر سنا لا يشعرن بالرضا مع الأحذية المسطحة لأن الكعبين صارا ضيقين بسبب الإفراط باستخدام الكعب العالي طوال حياتهن".

ومع ذلك فكلما اتجهتِ لارتداء أحذية مسطحة بإمكانك تمديد الكعبين ومع الوقت ستشعرين براحة المشي بلا كعب عالي.

تخفيف آلام مشط القدم

بسبب الإفراط باستخدام الكعب العالي تصبح البطانة السميكة للجزء السفلي من القدم أرق، كما قالت جاكي سوتيرا لموقع "سيلف"، وأضافت أنه "عندما لا تكون لديكِ بطانة طبيعية فسيكون لديك ألم عام على الجزء السفلي من القدم. تجنب ارتداء أحذية المناسبات يؤدي لإبطاء العملية ويمنح الراحة لقدميك".

ينبغي تغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة ارتداء أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على الأقدام بشكل متغير، ومن ثم تقوية بنيتها. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpa Credit: Christin Klose / dpa-tmn / Christin Klose/dpa-tmn/dpaالإفراط باستخدام الكعب العالي يجعل البطانة السميكة للجزء السفلي من القدم أرق (الألمانية)

هل لديك التهاب اللفافة الأخمصية؟

التهاب اللفافة الأخمصية يشير إلى التهاب خط سميك من الأنسجة يمر عبر الجزء السفلي من قدمك، هذا النسيج يربط عظم الكعب الخاص بك بأصابع قدميك (اللفافة الأخمصية) وفقا لعيادة "مايو كلينيك" (mayoclinic).

ومن المثير للاهتمام أن ارتداء الكعب العالي يساعد على التخفيف من هذه الأعراض. حسنا فإن ارتداء الكعب العالي ليس سيئا تماما، لكن هذا لا يعني أي حذاء كعب عالي، فأنت بحاجة لتكوني انتقائية في العثور على كعب عالٍ مناسب.

وللظروف الخاصة بالقدم مثل التهاب اللفافة الأخمصية؛ فإن ارتداء كعب صغير مفيد، لكن ارتداء أحذية مسطحة جدا معيق، وفق ما قالت جولي شوتينيشتاين التي أشارت إلى أن ارتداء كعب صغير أقل من 2 بوصة يحفز القوس للارتفاع مخففا بعض المشقة ويساعد على تمدد اللفافة.

تقليل خطر انغراز أظافر الرجلين

إذا كنتِ قد ارتديت الكعب العالي طوال اليوم فأنت تعرفين الشعور أخيرا بتحرير أصابع قدميك المضيق عليهما، إنه ارتياح تام.

ويقول البروفيسور رودني إستك أستاذ طب العناية بالقدم -في حديثه لـ"معهد أبحاث صحة المرأة" (Women’s Health Research Institute)- إن "الأظافر الغارزة في اللحم مؤلمة، ولكن بعض النساء على استعداد للتعامل مع هذه المشقة للاستمرار بارتداء الكعب العالي، ويمكن أن تسبب ضررا دائما للأظافر إذا تركت دون علاج".

تجنب ارتداء أحذية المناسبات وارتداء حذاء مسطح يمنح الراحة لقدميك (غيتي)

تعافي باطن ساقيك

ارتداء الكعب العالي يسبب الألم في باطن ساقيك وإذا كنت تفكرين بذلك فأنت تعملين حقا على تحريك عضلات الساق عندما تقفين بصورة أساسية على أطراف أصابعك.

ووجدت إحدى الدراسات -التي أجراها ماركو ناريتشي من جامعة "مانشستر متروبوليتان" (Manchester Metropolitan)  في المملكة المتحدة- أن ارتداء الكعب العالي يغير شكل عضلات باطن الساق، وعندما ترتدين الكعب العالي فأنت ترفعين كاحلك مما يجعل عضلات باطن الساق أقصر وفي وضع ضيق.

وإذا قمت بذلك لفترة طويلة من الزمن تصبح العضلات أقصر وأقصر. وهذا قد يجعل الأمر غير مريح عندما تعودين لارتداء الأحذية المسطحة، وإذا كنتِ لا تريدين التخلي عن الكعب العالي فإن ناريسي يوصيك بتمديد باطن الساق عقب ارتدائك الكعب العالي الخاص بك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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